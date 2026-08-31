'AX 선도 도시' 선포한 당진시 "시민 체감까지 채우겠다"

큰사진보기 ▲김기재 당진시장이 31일 기자회견과 비전 선포식을 잇달아 열고 '대한민국 AX 대전환, 당진시가 합니다'를 슬로건으로 제시하며 도시 전반을 인공지능 중심 축으로 전환하겠다는 구상을 밝히고 있다. ⓒ 당진시 관련사진보기

"대한민국 AX(인공지능 전환) 대전환, 당진시가 합니다."

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큰사진보기 ▲김기재 당진시장이 31일 기자회견과 비전 선포식을 잇달아 열고 '대한민국 AX 대전환, 당진시가 합니다'를 슬로건으로 제시하며 도시 전반을 인공지능 중심 축으로 전환하겠다는 구상을 밝히고 있다. 이날 행사에는 시민과 유관기관 관계자 600여 명이 모여 비전을 공유, 지역의 높은 관심을 반영했다. ⓒ 당진시 관련사진보기

충남 당진시가 인공지능 전환(AX, AI Transformation)을 통해 도시 안전과 산업, 행정 전반을 혁신하는 'AX 선도도시 당진' 비전을 공식 선포했다.김기재 당진시장은 31일 기자회견과 비전 선포식을 잇달아 열고 '대한민국 AX 대전환, 당진시가 합니다'를 슬로건으로 제시하며 도시 전반을 인공지능 중심 축으로 전환하겠다는 구상을 밝혔다.이번 선포식은 지자체가 미래 기술 흐름에 발맞추어 선제적 대응에 나섰다는 점에서 눈길을 끌었다. 시민과 유관기관 관계자 600여 명이 모여 비전을 공유한 장면은 지역의 높은 관심을 반영했다.시는 안전, 산업, 행정을 3대 추진 축으로 설정하고 7대 선도사업을 중점 추진한다.안전 AX 분야에서는 기상·하천·교통·방범 CCTV 및 센서 정보를 연계한 AI 통합관제센터와 지능형 교통체계를 구축해 사고 예방 중심의 선제적 관리 체계로 전환한다.산업 AX 분야에서는 1GW 규모의 AI 데이터센터 사업을 기반으로 'AI 데이터센터 메가특구'를 조성하고, AX 산학혁신파크와 AI 융합산업단지를 연계해 기업 유치와 인재 양성에 나선다.농어업 분야에는 데이터 기반 예측 기술과 자율주행 농기계를 접목하고, 제조업에는 AX 실증산단을 조성할 계획이다. 청년타운 나래 중심의 AI 허브와 소상공인 AI 경영 지원도 병행한다.행정 AX 분야에서는 생애주기별 행정서비스를 안내하는 AI 시민비서와 공직 내부의 반복 업무를 지원하는 AI 행정주무관을 도입해 서비스의 질과 업무 효율을 동시에 높인다.시는 2027년까지 인프라구축 등 전환 기반을 마련하고, 2028년부터 2029년까지 현장 실증을 거쳐 2030년까지 'AX 선도도시' 조성을 완료한다는 방침이다.김기재 당진시장은 "AX는 시민의 삶을 더 안전하고 편리하게 만들고 지역 산업의 경쟁력을 높이는 미래 전략"이라며 "7대 선도사업을 속도감 있게 추진해 시민이 체감하는 변화를 이끌어내겠다"고 밝혔다.