송하철 목포대 총장, 사의... "의대 유치 무산 책임"

큰사진보기 ▲송하철 국립목포대 총장 ⓒ 목포대학교 관련사진보기

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송하철 국립목포대학교 총장이 교육부에 총장직 사직서를 제출했다. 전남권 국립의대 경쟁에 국립순천대학교에 밀려 고배를 마신 지 하루 만이다.송 총장은 31일 목포대를 통해 입장문을 내고 사직서 제출 사실을 알렸다.송 총장은 "36년이라는 긴 시간 동안 목포대 의과대학 설립을 믿고 응원해 주신 목포 시민과 전남 서부권 주민들의 여망에 부응하지 못했다"며 "결과에 대한 책임은 총장인 저에게 있다"고 사의 표명 배경을 밝혔다.지난 30일 발표된 전남광주통합특별시의 전남권 의대 신설 후보 대학 선정 결과에 대해서는 평가 과정에 문제를 제기했다.송 총장은 "결과에 대한 책임은 받아들이지만, 이번 평가 과정까지 아무런 문제 없이 받아들여야 한다고 생각하지는 않는다"며 "두 대학의 최종 점수 차이는 불과 1.3점"이라고 말했다.이어 "지역의 수십 년 숙원과 두 대학의 미래를 결정하는 중대한 평가가 (대학 측이 제출한) 계획서에 대한 충분한 검증과 사전 설명이 뒤따르지 않은 채, 전문성도 검증되지 않은 평가 위원들을 소집하여 짧은 시간 내에 진행됐다는 점은 받아들이기 어렵다"고 주장했다.그러면서 "결과를 존중하는 것과 평가 과정에 대한 문제 제기는 다른 문제"라고 했다.그는 "인구나 의료 인프라가 부족한 지역이 그 부족함 때문에 의대 설립 경쟁에서도 뒤처지고 다시 의료 취약지역으로 남는 악순환이 반복돼서는 안 된다"는 점도 지적했다.그러면서 정부와 전남광주통합특별시를 향해 "국립의대 후보 대학에서 제외된 전남 서부권의 의료공백을 무엇으로 채울 것인지 구체적인 대책을 내놓아야 한다"고 촉구했다.앞서 전남광주시는 지난 30일 브리핑을 열고 국립의대 신설 후보대학으로 국립순천대를 선정해 정부에 추천하기로 했다고 밝혔다.이번 후보 대학 선정 평가를 맡은 전남연구원은 ▲의대 신설 추진체계 ▲의대 교육시설 확보 계획 ▲교육(부속)병원 확보 계획 ▲의대 교원 확보 계획 ▲의대 및 교육병원의 역할과 책임 등 5개 항목에서 대학 측이 제출한 서면 자료와 발표 내용을 토대로 평가를 진행했다.그 결과, 순천대가 89.15점, 목포대가 87.85점을 받아 1.30점 차이로 순천대가 후보대학으로 선정됐다. 민형배 시장은 브리핑에서 "대부분 항목에서 점수가 비슷했으나, 교원 확보 계획에서 차이가 발생했다"고 설명했다.이번 결정은 전남광주시가 정부에 추천할 후보 대학을 결정한 것으로, 실제 국립의대 신설과 정원 배정 여부는 교육부의 최종 판단을 거쳐야 한다.