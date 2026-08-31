큰사진보기 ▲'탈북'은 사건이고 '북향'은 정체성이다.탈북이라는 사건을 경험한 북향민들이 고향으로 돌아갈 미래를 그리며 살아가는 모습 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.

나는 북한에서 태어나 23년, 대한민국에서 24년째 살아가고 있다. 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 셈이다. 그런 나를 한국 사회는 오랫동안 '북한이탈주민' 혹은 '탈북민'이라고 불러왔다.틀린 말은 아니다. 북한을 탈출했고, 국경을 넘었고, 여러 과정을 거쳐 대한민국에 왔다. 탈북은 내 인생의 방향을 완전히 바꾸어놓은 사건이며, 내 삶에서 지울 수도 없고 지우고 싶지도 않은 역사다.그런데 요즘 북향민의 정체성에 대해 생각하면서 한 가지 질문을 자주 하게 된다. 한 사람이 살아오면서 경험한 하나의 사건이 그 사람의 존재 전체를 설명하는 이름이 될 수 있을까. 이 질문 앞에서 나는 탈북민(脫北民)과 북향민(北鄕民)이라는 두 이름을 다시 바라보게 됐다.'북한이탈주민'은 법과 제도 안에서 만들어진 이름이다. 1997년 제정된 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률은 북한을 벗어난 주민을 보호하고 대한민국 사회에 정착하도록 지원하기 위해 '북한이탈주민'이라는 법률적 개념을 사용하고 있다. 누가 보호와 지원의 대상인지 정하고 정책과 제도를 집행하기 위해 필요한 이름이었다. 하지만 법률이 한 사람의 삶 전체를 설명해 줄 수 있는 것은 아니다.내가 '북향민'이라는 말을 처음 접한 것은 2015년이었다. 당시 한 북향민이 "한국에 온 지 오래됐는데 언제까지 탈북 중인 사람처럼 불려야 하느냐"고 말한 것이 계기가 됐다. 그 말을 들으며 처음으로 우리가 불리는 이름에 대해 진지하게 생각하기 시작했고, 당시 통일신문에도 이 문제에 관한 칼럼을 썼다.그 후 '북향민'이라는 이름은 당사자 사회 안에서 계속 사용돼 왔다. 지난해 <오마이뉴스>에 쓴 글에서도 당사자들을 대상으로 진행된 이름 공모와 설문 결과를 소개하며, '북향민'이라는 이름을 선호하는 목소리가 적지 않다는 사실을 밝힌 바 있다. 이번 글에서는 그 찬반을 다시 따지기보다 한 걸음 더 들어가, 왜 '북향민'이라는 이름이 단순한 호칭의 문제가 아니라 정체성의 문제인지를 이야기해 보고 싶다.여기서 내가 중요하게 생각하는 것은 하나다. '북한이탈주민'이 우리를 보호하고 지원하기 위해 정부가 만든 제도적 이름이라면, '북향민'은 당사자인 우리 안에서 먼저 나오고 선택되어 온 이름이라는 점이다. 물론 모든 사람이 이 이름을 좋아하는 것은 아니다.'탈북민'이라는 이름을 자신의 정체성으로 중요하게 생각하는 사람들도 있다. 북한 체제를 스스로 탈출했다는 용기와 선택의 의미를 그 이름에서 찾는 사람도 있고, '북향민'이라는 새로운 이름이 자신의 정체성을 흐린다고 주장하는 사람도 있다. 그들 역시 당사자다. 그러나 그들만이 당사자는 아니다.내 주변에는 '북향민이라는 이름이 좋다'고 말하는 사람들이 적지 않다. 반면 이 논쟁 자체에 손사래를 치는 사람들도 있다. "먹고살기도 바쁜데 이름 가지고 왜 그렇게 싸워요?" 오늘 출근해야 하고, 아이를 키워야 하고, 월세를 내야 하고, 장사를 하고 직장에서 살아남아야 하는 사람들에게 호칭 문제는 삶의 우선순위가 아닐 수 있다.어떤 이름으로 불리든 크게 상관하지 않고 생계에 집중해 살아가는 사람들도 있다. 이처럼 북향민 사회 안에도 다양한 생각이 존재한다. 거리로 나와 목소리를 내지 않는다고 해서 그들에게 생각이 없는 것은 아니다.따라서 '탈북민'이라는 이름을 지키겠다며 적극적으로 시위하고 목소리를 내는 사람들이 대한민국에 살아가는 3만여 명 모두를 대변한다고 말할 수는 없다. 찬성하는 사람도, 반대하는 사람도, 말없이 자신의 삶을 살아가는 사람도 모두 당사자다. 북향민 사회 역시 하나의 목소리로 설명할 수 없는 다양한 사람들의 사회다.하지만 이번 글에서 내가 이야기하고 싶은 것은 어느 이름이 이기고 져야 하는가가 아니다. 이제는 한 걸음 더 들어가 '우리는 누구인가'라는 정체성의 문제를 이야기해 보고 싶다. 나는 사람에게는 적어도 두 가지 차원의 서사가 있다고 생각한다.하나는 '존재의 서사'이고, 다른 하나는 '삶의 서사'다. 존재의 서사가 '나는 어디에서 왔으며 어떤 배경을 가진 사람인가'를 설명한다면, 삶의 서사는 '나는 무엇을 경험했고 어떤 선택을 하며 살아왔는가'를 보여준다.우리는 살아가면서 수많은 일을 경험한다. 학교에 가고, 직업을 갖고, 결혼하고, 이사를 하고, 실패하기도 하고 성공하기도 한다. 어떤 사건은 삶의 방향을 완전히 바꾸어놓기도 한다. 탈북 역시 그렇다. 북한을 떠나 국경을 넘고 대한민국에 오게 된 것은 북향민 대부분의 삶을 근본적으로 바꾸어놓은 거대한 사건이다.그런 의미에서 '탈북'은 삶의 서사에 가깝다. 무엇을 경험했고, 어떤 선택을 했으며, 어떤 과정을 지나왔는지를 설명하는 말이기 때문이다. 그 사건의 중요성을 작게 만들 필요는 없다. 다만 아무리 중요한 사건이라 하더라도 그것이 한 사람의 존재 전체와 동일한 것은 아니다.'북향민'에서 내가 중요하게 생각하는 글자는 '고향'을 뜻하는 향(鄕)이다. 북향민에게는 서로 다른 탈북 이유가 있다. 굶주림 때문에 국경을 넘은 사람이 대부분이고, 정치적 이유로 떠난 사람도 있다. 먼저 중국으로 갔다가 오랜 시간이 지난 뒤 대한민국행을 선택한 사람도 있고, 가족을 따라온 사람도 있다. 대한민국에 온 뒤의 삶 역시 모두 다르다. 정치적 생각도, 직업도, 살아가는 방식도 다르다.그러나 이 다양한 사람들에게 변하지 않는 한 가지 사실이 있다. 그들의 고향이 북쪽에 있다는 것이다. 대한민국에 온 지 1년이 되었든 10년이 되었든 30년이 되었든, 심지어 '탈북민'이라는 이름을 더 선호하는 사람에게도 그 사실은 달라지지 않는다.대한민국 국민이 되었다고 해서 태어난 곳이 바뀌는 것도 아니고, 북한 체제를 떠났다고 해서 그곳에서 살았던 시간과 가족, 기억과 관계가 사라지는 것도 아니다. 언젠가 고향에 돌아가 가족과 친지, 친구들을 다시 만나고 싶다는 마음 역시 북한 체제에 대한 지지와는 전혀 다른 차원의 감정이다. 그것은 한 사람이 자신의 삶의 뿌리를 기억하는 마음에 가깝다.그래서 나는 '북향'을 존재의 서사에 가까운 말이라고 생각한다. '탈북'이 내가 살아오면서 경험한 사건을 설명한다면, '북향'은 내가 어디에서 왔고 어떤 생애의 기원을 가진 사람인지를 설명한다.'탈북'은 사건이고, '북향'은 정체성이다.이것이 내가 '북향민'이라는 이름을 단순히 '탈북민'을 부드럽게 바꾼 순화어 정도로 생각하지 않는 이유다. '탈북민'이라는 이름을 없애야 '북향민'이라는 정체성이 성립하는 것도 아니다. 탈북은 분명 우리가 지나온 삶의 중요한 사건이고, 북향은 그 사건 이전부터 존재했고 그 사건 이후에도 사라지지 않는 삶의 뿌리다.여기에는 또 하나 중요한 문제가 있다. 북한이 고향이라고 말하는 것과 북한 체제를 긍정하는 것은 전혀 다른 일이다. 오히려 우리는 그 둘을 구분할 필요가 있다.북한 정권을 떠났다고 해서 북한에서 태어나고 살아온 한 사람의 삶까지 부정할 이유는 없다. 그곳에서도 사람들은 한 부모의 자녀로 태어나고 학교에 다니고 친구를 사귄다. 누군가를 좋아하고 가족을 만들며 기뻐하고 슬퍼한다.나 역시 그랬다. 체제는 떠났지만 내 삶의 23년까지 떠난 것은 아니다. 그래서 '북향민'이라는 이름은 내게 북한 체제로 돌아가는 이름이 아니다. 오히려 체제와 사람을 분리하고, 체제 뒤에 가려져 있던 사람의 삶을 다시 바라보게 하는 이름에 가깝다.한국 사회가 북한에서 온 사람들을 이해하는 가장 강력한 서사는 오랫동안 '탈북'이었다. 왜 탈북했는지, 어떻게 국경을 넘었는지, 중국에서는 어떤 일을 겪었는지, 어떻게 대한민국까지 왔는지를 묻는다. 모두 중요한 이야기다. 하지만 그것만으로 한 사람을 설명할 수는 없다. 대한민국에 도착했다고 그 사람의 인생이 끝난 것이 아니기 때문이다.이제 질문을 조금 바꾸어보면 어떨까. "어떻게 탈북했습니까?"라는 질문보다 "북쪽에 고향을 둔 당신은 지금 여기에서 어떤 사람으로 살아가고 있습니까?"라는 질문을 하나 더하는 것이다. 탈북이라는 사건의 서사에서 한 사람의 존재와 삶 전체를 바라보는 서사로 시선을 넓혀보자는 것이다.그런 맥락에서 올해 7월 14일 '북한이탈주민(북향민)의 날'에 내걸린 주제어 '고향을 품다, 평화를 잇다'​는 내게 더욱 특별하고 깊은 울림으로 다가왔다. '고향을 품는다'는 말에는 북향민의 뿌리와 정체성이, '평화를 잇는다'는 말에는 그 경험을 미래 한반도를 연결하는 힘으로 만들어갈 가능성이 함께 담겨 있다고 느꼈기 때문이다.그렇게 보면 북향민은 더 이상 '북한을 탈출해 온 사람'이라는 과거의 한 장면에만 머물지 않는다. 북쪽에 고향을 두고 대한민국에서 함께 살아가는 시민이며, 남과 북이라는 서로 다른 두 사회를 경험한 사람이다. 그리고 바로 그 경험은 앞으로 또 다른 삶의 가능성으로 이어질 수도 있다.새로운 사회에서 자신의 길을 만들어가는 개척자(Pioneer), 남과 북이라는 서로 다른 삶의 세계를 이해하도록 돕는 안내자(Guide), 그리고 언젠가 남북관계가 다시 열릴 때 사람과 사람, 경험과 경험을 이어주는 커넥터(Connector)가 될 수도 있다.물론 이것을 모든 북향민에게 주어진 사명이라고 말하고 싶지는 않다. 북향민이라고 통일운동을 해야 하는 것도 아니고, 북한을 설명하며 살아야 할 의무가 있는 것도 아니다. 대한민국에서 자신의 삶을 평범하게 살아가는 것만으로 충분하다. 다만 한때는 상처와 결핍으로만 설명되던 경험이 누군가에게는 미래 한반도를 준비하는 자산이 될 수도 있다는 가능성을 이야기하고 싶다.그래서 나는 요즘 북향민의 정체성을 이렇게 생각한다."탈북은 우리가 지나온 삶의 사건이고, 북향은 우리의 존재를 설명하는 정체성이다. 그리고 그 정체성을 가지고 앞으로 어떤 삶을 만들어갈 것인가는 우리 각자가 써 내려갈 또 다른 삶의 서사다."그렇다면 대한민국에서 10년, 20년을 살아온 북향민의 삶은 지금 어디쯤 와 있을까. 우리는 흔히 그것을 '정착'이라고 부른다. 그런데 나는 오래전부터 이 '정착'이라는 말 앞에서도 자꾸만 질문이 생겼다. 사람의 삶에서 '정착'이라는 것은 과연 완료될 수 있는 것일까.다음 글에서는 '정착'이라는 이름으로 설명되어 온 북향민의 삶에 대해 이야기해보려 한다.