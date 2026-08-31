재난을 이겨낸 나무들, 산림경영에 모두 베어 나갔다

큰사진보기 ▲관찰지로 가는 길관찰지로 가는 길 옆으로 벌목이 되어 있다. ⓒ 이현숙(의성다시봄) 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을학교 씨앗공 던지기 활동 웹포스터마을학교에서는 '희망을 심는다'라는 제목으로 씨앗공 던지기 활동을 진행했다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을학교 씨앗공 만들기우리나라 자생종인 싸리씨앗으로 씨앗공을 만들었다. ⓒ 장정희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲짝꿍나무 정하기5월 마지막 주 토요일, 마을학교 어린이가 맹아에 이름표를 달고 있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲관찰지 가는 길관찰지 가는 길에 보이는 벌목 현장 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲관찰지 가는 길관찰지 가는 길에 보이는 벌목 현장 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲관찰지 가는 길관찰지 가는 길에 보이는 벌목 현장 ⓒ 장정희 관련사진보기

"아무리 그래도 이건 너무하잖아요. 살아있는 나무를 벴다고요!"

큰사진보기 ▲도토리를 맺은 떡갈나무벌목이 진행된 처참한 상황속에서도 부지런히 도토리를 맺은 떡갈나무 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲새잎을 내고 있는 소나무살아있는 소나무 ⓒ 김혜경(점곡면 주민) 관련사진보기

매달 마지막 주 토요일은 경북 의성군 점곡면 서변리에 위치한 산불 피해지 모니터링을 하는 날. 비 예보가 있었지만 소강 시간대를 골라 점곡체육문화센터 주차장에 10여 명의 사람들이 모였다. 점곡면 주민자치회원들과 점곡면 걷기 모임 '사시사철', 그리고 주민들의 이런 활동을 조력하는 '의성다시봄' 단체 회원들과 서울 수도권 지역에서 관련 내용으로 연구를 준비 중인 연구자들까지 각자 상황에 맞게 우의와 우산을 챙겨 산으로 향했다.초입에 나무가 쓰러져 있어서 최근 잦은 비로 지반이 약해진 탓인가 하고 쓰러진 나무를 넘어가니, 나무로 가려져 있어야 할 시야가 탁 트였다. 이게 무슨 일인가 하고 더 올라가 보니, 관찰지로 가는 길과 반대편 사면에 대규모 벌목이 되어 있었다.주민들이 매달 산을 찾게 된 것은 지난 2026년 3월, 이름하여 '우리 다시 걷기' 프로젝트를 시작하면서였다. 지역 마을학교 어린이들이 숲이 다시 살아나기를 바라는 마음을 담아 참싸리 씨앗과 흙을 섞어 만든 '씨앗공'을 던지는 활동을 보고 어른들도 동참하고자 한 것이다.주민들은 단순히 일회성 행사로 씨앗을 던지는 데 그치고 않고 회복되는 과정을 기록하기로 했다. 산불피해지 복구는 인공조림과 자연회복으로 분류되지만 현실은 제대로 된 진단없이 경제적 필요에 따라 인공조림을 선택하고 예산에 포함되지 못하면 자연회복지가 된다.명확히 말하면 주민들이 선택한 것은 인공조림도 자연회복도 아니다. 인공조림에 포함되지 않을 문중산을 선택해서 허락을 구하고 꾸준한 관찰을 통해 씨앗도 심고 묘목도 심어보자 했다. 이 뜻을 주민자치회에서 받아 주민자치활성화사업으로 선정하였고 산불이 나기 전, 점곡 둘레길 트레킹 코스를 직접 개발하며 마을 구석구석을 걸었던 점곡면 걷기 모임 '사시사철' 회원들이 함께하기로 했다.사실 주민들이 다시 모여 산을 오르기까지는 적지 않은 용기가 필요했다. 집과 과수원, 창고와 농기계를 화마에 모두 잃고 시커먼 산을 보며 걷는 것이 트라우마를 자극하지 않을까 조심스러운 마음이 있었다.그러나 산을 자세히 들여다보니 새까맣게 타버린 나무 주변으로 새로운 생명이 부지런히 얼굴을 내밀고 있었다. 절망 같아 보이는 까만 산이 사실은 초록색 희망이었다. 주민들은 그 희망을 불잡고자 산 능선을 따라 다섯 개의 '우리 숲 되살리기 관찰지' 안내판을 세워 본격적인 관찰을 시작했다.지난 5월에는 지방선거를 앞두고 선거법 등의 문제로 주민자치회 차원의 공식 사업 진행이 일시적으로 어려워졌다. 4월에 심은 싸리씨앗이 싹을 틔웠는지, 한창 식물이 생장할 시기에 한 달을 쉬어도 괜찮을까, 고민하던 중 '점곡마을학교' 어린이들이 나섰다. 어린이들도 주민으로서 역할을 보태고 싶었던 것이다.2번 관찰지에 도착한 어린이들은 불에 탄 참나무류 밑동 옆으로 돋아난 새싹인 '맹아'를 하나씩 골라 자신의 '짝꿍나무'로 지정했다. 앞으로 1년 후, 2년 후, 또 20년 후에도 나무를 만나러 오겠다는 약속이었다. 재잘대며 장난을 치던 어린이들도 짝꿍나무에 이름표를 걸 때는 사뭇 진지한 표정이 되었다.6월, 7월, 모니터링을 지나, 8월 29일. 언제나처럼 산을 오른 주민들은 황량해진 풍경을 마주해야 했다. 송전탑까지 이어지는 산의 오른쪽 사면 전체가 벌채되어 있었고, 운동기구가 있는 정상부 반대편 사면 역시 나무가 베어져 있었다.다행히 다섯 곳의 관찰지와 아이들이 이름표를 붙여준 '짝꿍나무'들은 벌채를 피해 무사히 남아있었지만 관찰지로 가는 길목의 풍경은 완전히 달라져 있었다. 불길을 견뎌내고 여름을 맞아 새잎을 틔워내던 분명히 '살아있던' 나무들까지 잘려 나가 있었기 때문이다.인근 동변리 저수지 주변 425헥타르(ha)는 '경북 제1호 산림경영특구'로 지정 되었다. 특구 지정 요건인 '최소 면적 300헥타르 이상 확보' 기준을 뛰어넘는 대형 단지다. 산불 특별법에 근거해 피해 산림을 체계적으로 경영하고 소득수종 조림을 지원해 '돈이 되는 숲'으로 재창조하겠다는 거창한 명분을 내걸었지만, 해당 사업을 위해 추진하는 벌채 계획 면적만 무려 303.3헥타르에 달한다.이러한 무차별적인 벌채의 배경에는 편의주의 행정이 깊게 자리 잡고 있다. 산불 피해지를 복구하고 정리할 때, 숲을 세밀하게 조사하여 충분히 살릴 수 있는 나무와 어쩔 수 없이 베어야 할 위험한 나무를 하나씩 골라내려면 막대한 비용이 들고 작업이 귀찮다는 이유로 현장에서 기피된다. 대신 면적 전체를 기계로 싹 밀어버리는 '모두베기' 방식을 선호하다 보니, 관찰지 주변에서 스스로 상처를 치유하며 살아나던 수많은 나무들까지 작업의 편의성과 효율성이라는 명목 하에 한꺼번에 베어지는 비극이 일어나고 있는 것이다.산주 입장에서는 기존에 자생하던 참나무류가 멀쩡히 살아 숨 쉬고 있더라도, '새로운 돈이 되는 나무'를 줄 맞춰 예쁘게 심는 것을 선택하게 되는데, 문제는 이것이 법적으로 보호받고 있다는 것이다.매달 마지막 주, 한 번도 빠지지 않고 참여했던 마을 주민 김혜경씨는 분노했다.갑작스러운 기계톱 소리에 놀라 가파른 산 현장으로 단숨에 뛰어갔던 마을 이장은 연이은 폭우 속에서 다가올 수해를 가장 먼저 걱정했다. 산불이라는 큰 재난을 겪으며 토양의 지지력과 응집력이 극도로 약해진 상태에서, 그나마 땅을 붙잡고 있던 살아있는 나무들까지 모두 베어낸 자리에 집중호우가 쏟아면 토사 유출과 대규모 산사태는 불 보듯 뻔한 일이기 때문이다.한 달 전 옆 마을이 수해를 겪은 마당이라 이장과 주민들이 할 수 있는 일은 산주를 찾아가 "만약 2년 내에 문제가 발생하면 모든 것을 산주가 책임진다"는 각서를 겨우 받아내며 임시방편의 불완전한 안전장치를 마련했을 뿐이다.위험목 제거라는 그럴듯한 명분 아래 진행되는 대규모 벌채, 그리고 단기적인 소득을 올리겠다며 밀어붙이는 급격한 조림 사업 속에서 정작 가장 먼저 보호받아야 할 '숲의 자생력'과 안전지대를 잃어버린 '주민들의 안위'는 언제나 뒷전으로 밀려나 있는 것이 지금 산불 피해지역이 마주한 서글픈 현실이다.숲을 파괴하고 생명의 연결고리를 완전히 끊어 놓는 것은 재난급 산불과 폭우뿐만이 아니다. 오직 효율성과 비용, 계산기만 두드리는 인간의 성급함과 조급함이 숲의 숨통을 마지막으로 끊어 놓고 있는지도 모른다. 그리고 이 오만방자한 행위에 대한 심판이 언제 어떻게 부메랑이 되어서 돌아올지 모른다.그럼에도 불구하고, 도토리 한 알이 이루는 떡갈나무 혁명을 믿기에, 온갖 상처와 황량함으로 얼룩진 산길 위에서 점곡면 주민들과 마을학교 어린이들은 멈추지 않고 계속해서 다시 걸을 것이다. 비록 관찰지로 가는 길목의 큰 나무들은 처참하게 잘려 나갔지만, 매달 현장의 변화와 위험을 눈으로 기록하려 한다.자연이 스스로 회복하는 위대한 속도에 발맞추지 못하고 오직 인간의 조급함으로 역행하는 개발 속에서, 과연 숲은 누구를 위해 되살아나고 있는지 정부와 지자체를 향해 묻고 싶다.