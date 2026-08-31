이은주 시의원 "지역의사제 울산 배제, 울산시 대응 안일해"

▲울산광역시의회(의장 이영해)가 31일 시의회 본회의장에서 제267회 제1차 정례회 제1차 본회의를 열고 정례회 활동에 들어간 가운데 이은주 시의원이 5분 발언을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기