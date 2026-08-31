안규백 "하루하루 고통... 내란 종식 과정서 눈에 밟힌 장군들, 가슴 미어져"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 31일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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안규백 국방부 장관이 31일 "혼란스러운 시기에 하루하루가 고통의 시간이었다"며 장관직을 떠나는 소회를 밝혔다.안 장관은 이날 오후 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 "약 18년 가까이 국방위원회에서 활동했고, 오늘을 마지막으로 이 자리를 떠나려 하니 국회의원이자 장관으로서 만감이 교차한다"고 말했다.안 장관은 지난 2025년 7월 25일 이재명 정부의 첫 국방부 장관으로 취임했다. 1961년 5.16 군사정변 이후 64년 만에 등장한 군 장성 출신이 아닌 문민 국방부 장관이었다. 그는 취임 당시 비상계엄에 동원된 과거와 단절하고 군을 정치적 중립과 문민통제의 원칙 위에 다시 세우겠다고 약속했다.안 장관은 이날 "국민주권 정부의 첫 문민 장관이자 국방부 장관으로서 공도 있고 과도 있다고 생각한다"며 자신의 재임 기간을 돌아봤다. 특히 12·3 비상계엄 사태를 수습하고 군 조직을 정상화하는 과정에서 겪은 고통을 여러 차례 강조했다.그는 "혼란스러운 시기에 하루하루가 보통의 시간이 아니었다"며 "내란 종식 과정에서 눈에 밟히는 장군들을 생각하면 가슴이 미어지는 시간들이 파노라마처럼 지나간다"고 말했다.비상계엄에 관여한 군 지휘관들이 수사와 재판, 인사 조치를 받는 과정을 지켜보면서 군 개혁의 책임과 군 조직에 대한 애정 사이에서 복잡한 심경을 겪었다는 의미로 풀이된다.안 장관은 장관 취임 첫날부터 매일 마지막 날이라는 각오로 일했다고도 말했다. 그는 "첫 출근부터 지금까지 '오늘이 마지막이다'라는 생각을 했다"며 "내일 그만두더라도 오늘까지는 군을 사랑하고 이해하는 일을 해야겠다는 일념으로 하루하루를 보냈는데 벌써 1년 2개월이 돼가고 있다"고 회고했다.안 장관은 재임 중 성과로 "전작권 회복, 50만 드론 전사, 복무제도 개편, 방첩사 해체와 정보사 개편 등 여러 부분에서 많은 진척을 봤다"고 자평했다.안 장관은 전작권 전환을 "자주국방을 위한 절체절명의 과제"로 규정하고, 한미가 전환 목표 연도를 제시할 수 있도록 관련 절차를 추진해왔다. 또 인공지능과 무인체계가 중심이 되는 미래전에 대비해 전 장병이 드론을 운용할 수 있도록 하는 '50만 드론 전사' 양성 계획을 내놓기도 했다.12·3 비상계엄에 관여한 국군방첩사령부(방첩사)를 해체하고 기능을 분산하는 방안도 그의 재임 기간에 마련됐다. 안 장관은 지난 6월 방첩사 해체안을 발표하면서 군 정보기관의 정치 개입을 차단하고 국회와 민간의 통제를 강화하겠다고 밝혔다.그는 후임 국방부 장관 후보자로 지명된 강신철 주사우디아라비아 대사를 언급하면서 "저보다 훌륭한 장관 후보자가 오시기 때문에 그분에게 바통을 넘기겠다"고 말했다.안 장관은 장관직에서 물러난 뒤 국회로 복귀해 국방위원들과 함께 의정활동을 이어가겠다는 뜻도 밝혔다. 장관으로서 국방위원들의 질의를 받던 입장에서 다시 질문하고 감시하는 의원의 자리로 돌아가는 것이다.자신의 방위병 복무 기록을 둘러싸고 제기된 논란에 대해서는 장관직에서 물러난 뒤 법적·행정적 절차를 밟아 해명하겠다고 밝혔다.안 장관은 "군 복무 시절의 이야기를 다시 하고 싶은 생각은 없다"면서도 "최소한 입대는 해야겠다는 생각으로 면제될 수 있었던 시점에 주소를 옮겨 신병교육대에 들어갔다"고 설명했다. 이어 "이 자리에서 물러나면 여러 절차를 밟고 의원들에게 소상히 설명할 기회가 있을 것"이라고 말했다.그는 마지막으로 국방위원들에게 "부족한 국방부 장관을 1년 2개월 동안 보살펴주고 응원해주며, 격려와 질책을 함께 해준 것을 마음에 새기겠다"고 감사의 뜻을 전했다.이로써 12.3 비상계엄 이후 군의 정치적 중립 회복과 문민통제 강화를 임무로 출범한 안규백 장관 체제는 막을 내리게 됐다.앞서 이재명 대통령은 전날(30일) 육군 대장 출신으로 한미연합군사령부 부사령관을 지낸 강신철 대사를 신임 국방부 장관 후보자로 지명했다. 이에 따라 64년 만에 출범한 문민 국방장관 체제는 약 1년 2개월 만에 다시 예비역 장성 출신 장관 체제로 전환될 전망이다.