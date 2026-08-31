국비 받고도 충북도·청주시 공방만... 오송참사 추모공간 표류

큰사진보기 ▲중앙정부가 국비까지 내려준 오송참사 희생자를 기리기 위한 ‘추모공간 설립’이 충청북도와 청주시의 책임 전가속에 무산될 위기에 처했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신용한 지사가 청주시청사 내부에 설치된 오송참사 시민합동분향소를 찾아 참배하고 있는 모습 (사진 충북인뉴스db) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

중앙정부가 국비까지 내려준 오송참사 희생자를 기리기 위한 '추모공간 설립'이 충청북도와 청주시의 책임 전가속에 무산될 위기에 처했다.국비에 더해 지방비 예산을 편성해야 하지만 충북도와 청주시는 상대방 탓만 하며 이번 3차 추경에서도 예산을 편성하지 않았다.이에 따라 올해 추모공간 설치는 사실상 물 건너간 상태다.오송참사시민대책위는 "전임 김영환 지사와 이범석 시장과 뭐가 다른가?"라며 "신용한 지사와 이장섭 시장이 직접 나서라"고 촉구했다.충북도지사 선거가 끝난 직후인 지난 6월 16일 신용한 지사는 당선인 신분으로 인수위원회 대회의실에서 오송참사 유가족협의회와 간담회를 갖고 "선거 과정에서 약속했던 추모공간과 조형물 설치에 대해 긍정적으로 검토하겠다"고 밝혔다.당시 신 당선인은 "도민의 생명과 안전을 지키는 일은 도정의 가장 기본적인 책무"라며 "유가족들의 아픔을 끝까지 기억하고, 현장의 목소리를 바탕으로 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련하고 청주시를 포함한 유관기관과도 적극 협력해 나가겠다"고 강조했다.이장섭 시장도 시장 취임 후인 7월 6일 "오송 참사는 행정이 무한한 책임감을 가져야 할 아픈 희생"이라며 "유가족과 충분히 소통하면서 시가 할 수 있는 조치를 다하고, 필요하다면 시장 차원의 사과도 하겠다"고 말했다.추모비와 추모공간 조성은 전임 김영환 지사 시절 이미 설치가 합의된 사항으로 전혀 새로운 사항이 아니다.지난 해 유가족과 정부, 충북도와 청주시등의 합의에 따라 행안부는 추모공간 예산까지 편성해 내려보냈다.추모공간에 소요되는 예산은 국비와 더불어 충북도와 청주시가 지방비를 편성해 충당하기로 한 상태다.그러나 중앙정부가 국비까지 내려보냈지만, 정작 충북도와 청주시는 제3차 추경이 끝난 현재까지도 예산을 편성하지 않았다.이와 관련 충북도와 청주시는 서로 상대방 탓이라며 책임공방만 벌이고 있다.충북도 관계자는 "추모공간 설치와 운영 예산으로 도와 시가, 각각 1000만원씩 3차 추경에 편성하자고 청주시에 제안했다"며 "하지만 청주시는 제3차 추경에 예산을 편성하지 않았다"고 말했다.이어 "청주시가 예산을 편성하지 않은 상태에서 충북도 혼자 예산을 편성할 수는 없어, 이번 3차 추경에 예산을 올리지 않았다"며 청주시에 책임을 떠넘겼다.반면 청주시는 충북도에 책임이 있다고 항변했다.청주시 관계자는 "유가족은 충북도나 청주시가 운영하는 건물공간에 추모공간을 설치해달라고 요청한 상태"라며 "공간이 확정되지도 않은 상태에서 예산을 편성할 수는 없었다"고 해명했다.그러면서 "청주시는 의회건물 인근에 공간을 제안했지만, 유가족이 동의하지 않고 있는 상태"라며 "유가족은 충북도청사 내부를 희망하고 있다"고 말했다.정리하면 청주시는 추모공간을 마련하기 위해 노력하고 있는데, 충북도가 노력을 하지 않는다는 것으로 들린다.충북도와 청주시 관계자의 말대로 유가족들은 추모공간과 관련해 충북도청사 혹은 청주시청사를 희망하고 있다.오송참사대책위 관계자는 "우리가 원하는 것은 커다란 공간이 아니다"라며 "참사의 아픔을 공유하고 잊지 않겠다는 작은 공간이면 족하다"고 말했다.이어 "외부 민간건물에 임대해서 들어가면 굳이 들어가지 않아도 될 사용료나 관리비가 발생한다'며 "우리가 원하는 것은 안전하게 관리되는 공간이다. 공간이 부족하면 벽면이라도 좋다"고 밝혔다.반면 충북도와 청주시는 청사공간이 부족해 추모공간이 들어올 자리는 없다고 잘라 말했다.충북도 관계자는 "도 청사 대신 외부 공간에 설치하자고 제안했다"며 "청주시 관내 청소년광장 인근 민간 건물을 임대하는 방안을 제시했다"고 밝혔다.청주시 관계자도 "지금 임시청사나 연초제조창 내에서도 공간이 턱없이 부족하다"며 "외부 민간이 소유한 공간이 아니면 내 줄 공간이 없다"고 말했다.오송참사대책위 관계자는 "공간이 없다는 말은 핑계에 불과하다"며 "도청 그림책도서관은 공간이 남아돌아 만들었냐"고 비판했다.이 관계자는 "신용한 지사나 이장섭 시장 모두 유가족에게 약속을 하고 당선됐다"면서 "추모비를 세워주겠다고 말해 놓고, 뒤에선 예산이 통과되지 못해 못한다는 궤변만 쏟아 낸 김영환 전 지사의 다르다는 것을 보여줘야 한다"고 말했다.그러면서 "실무 공무원에게 책임을 떠 넘기지 말고, 신용한 지사와 이장섭 시장이 전면에 나서 해결하라"고 주문했다.