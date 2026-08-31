"'예산에 이런 곳이' 하고 놀라면 가장 뿌듯하죠"

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큰사진보기 ▲이병민 대표가 턴테이블에 LP 음반을 올려놓고 음악을 들려주고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲카페 곳곳에 국내외 가수와 영화음악을 담은 옛 LP 음반 재킷들이 전시돼 있다(왼쪽). '엘피에 빠지다'에 가면 오래된 진공관 앰프와 릴 테이프 재생기 등을 보는 재미도 쓸쓸하다(오른쪽). ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲수많은 LP와 CD가 둘러싼 카페 '엘피에 빠지다'에서 손님들이 음악과 대화를 즐기고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남 예산군 예산읍 임성로에 위치한 카페 '엘피에 빠지다'에 들어서면 벽면을 빼곡히 채운 LP 음반부터 눈에 들어온다. 음반이 꽂힌 책장 위에는 오래된 라디오와 카메라, 필름 영사기가 줄지어 있고, 한쪽에는 진공관 앰프와 커다란 스피커가 자리를 지킨다.CD와 비디오테이프까지 층층이 쌓인 공간은 카페라기보다 한 사람의 세월을 옮겨 놓은 작은 음악박물관에 가깝게 보였다. 지난 24일 찾은 카페에서는 주인장 이병민 대표(71)가 이어지는 고객 주문에 맞춰 드립커피를 내리고 있었다.그가 직접 고른 재즈 선율이 대형 스피커를 통해 은은히 퍼져 공간을 채웠고, 손님들은 커피잔을 앞에 둔 채 이야기를 나눴다. 이 대표는 '음악 살롱'으로도 통하는 '엘피에 빠지다'를 "음악을 듣는 공간으로 생각해 주면 좋겠다"고 소개했다.수집품은 LP 3만~4만 장, CD 2만여 장, 각종 테이프 500~600개, 영화 포스터 1000여 장에 이른다. 영화 필름과 영사기, 손으로 돌리는 축음기, 1970~80년 된 것으로 추정하는 진공관 라디오 등도 있다. 공간에 펼쳐 놓지 못한 물건은 약 50평 규모의 창고에 보관하고 있다.이 많은 물건의 출발점은 중학교 2학년 무렵이었다. 당시 가수 '니나 시몬'의 음악이 이 대표를 사로잡았다. 그는 "니나 시몬의 노래를 듣고 음악에 깊이 빠져들었다"며 "국내 방송에서 소울과 블루스를 접하기 어려워 미군 방송을 찾아 들으며 음반을 모으기 시작했다"고 회상했다.학생 시절에는 청계천 등지에서 비교적 저렴한 '백판'을 샀다. 이후 원하는 음반이 포함된 묶음을 많게는 100~200장씩 사들였다. 그렇게 모아 구매하면 값을 저렴하게 쳐줬기 때문이다. 자신에게 없는 음반이 필요한 경우, 소장자가 보통 해당 음반만 파는 경우가 많지 않아 한꺼번에 구입한 뒤 하나씩 정리해 가며 음반을 보태는 일이 수십 년 이어졌다.영화에 대한 관심은 수집의 범위를 넓혔다. 비디오테이프와 영화 필름, 포스터에 오래된 라디오와 축음기, 카메라, 영사기까지 모았다. 그는 "옛 물건과 영화가 가진 분위기가 좋았다"며 "하나둘 모으다 보니 박물관처럼 진열하면 지역의 명소가 되지 않을까 생각했다"고 말했다.수집은 생업과도 이어졌다. 일본 온라인 경매 사이트에서 한국 음반이 고가에 거래되는 모습을 본 뒤 중고 LP·CD 쇼핑몰 '에드뮤직'을 열었다. 일본인 지인의 도움으로 약 10년 동안 현지에 음반을 팔았고 이베이에도 진출했다. 판매로 얻은 수입은 다시 좋아하는 음반을 사는 데 썼다.특히 좋아하는 음악가는 신중현이다. 김추자와 펄시스터즈, 김정미, 장현 등 '신중현 사단'의 음악을 즐겨 듣는다. 이 대표는 "미국 음악에 한국적인 정서를 섞어 당시 가요에 없던 새로운 장르와 리듬을 만들어냈다"고 평가했다. 가요와 팝, 소울, 블루스, 재즈, 클래식까지 두루 듣는 자신을 두고는 "잡식성"이라며 웃었다.음악은 순탄치 않았던 삶을 견디게 한 버팀목이기도 했다. 예산에서 태어나 서울에서 학창 시절을 보낸 그는 중앙대학교에서 건축미술을 전공했다. 대학 4학년 때 부친을 여읜 뒤 전자회사 사업에 뛰어들었다가 큰 실패를 겪었다. 그는 "사업이 실패하고 일이 뜻대로 풀리지 않을 때 음악이 가장 큰 위로가 됐다. 음악을 들으며 힘든 시기를 견뎠다"고 돌아봤다.예산으로 돌아온 것은 13년 전이다. 함께 살던 어머니가 고향에서 지내고 싶다는 뜻을 자주 내비치자 어머니를 모시고 내려왔다. 어머니의 고향은 오가면, 아버지의 고향은 예산읍 석양리로 친가와 외가가 모두 예산에 있다. 그는 수많은 수집품을 둘 곳이 필요해 삽교에서 창고와 우사가 딸린 농가 주택을 구한 뒤 이를 개조했다.음반을 사람들과 나누는 공간을 처음 연 곳은 대흥 의좋은형제공원 인근이었다. 매듭공예를 하는 여동생과 함께 자리를 꾸미고 슬로시티의 이미지를 따 '달팽이 음악실'이라는 이름을 붙였다. 이후 몇 차례 장소를 옮기며 시행착오를 겪었고 코로나19 시기에는 운영에 어려움을 겪기도 했다.현재 임성로의 가게는 본래 수집품을 쌓아두던 창고였다. 약 3년 전 내부에 음반장을 짜고 바와 테이블, 음향 기기를 들여 직접 공간을 만들었다. 이 대표는 "창고에 LP바를 만들어보자는 생각에서 '엘피에 빠지다'라는 이름이 나왔다"며 "평생 음악에 빠져 살아온 내 모습과도 잘 맞았다"고 설명했다.그에게 LP의 매력은 번거로움까지 감수하게 하는 소리에 있다. 음반을 올리고 바늘을 내린 뒤 한 면이 끝나면 다시 뒤집어야 하지만, 디지털 음원과는 다른 자연스럽고 풍성한 느낌을 준다는 것이다. 그는 "판을 뒤집어야 하는 불편함은 있지만 한 곡을 듣더라도 감동이 다르다"며 "LP 특유의 풍성한 소리를 들려주려고 음향기기에도 공을 들였다"고 말했다.혼자 음료를 만들고 손님을 맞아 모든 신청곡을 LP로 바로 찾기는 어렵다. 손이 닿는 음반은 LP로, 찾기 어려운 곡은 CD나 온라인 음원으로 들려준다. 비교적 한가할 때에는 직접 음반을 찾아 바늘을 올린다.가게를 이어오게 한 힘은 음악을 매개로 만난 사람들이다. 문을 열던 초창기에는 단골인 LP 애호가가 바 테이블을 선뜻 설치해 줬다고 한다. 지금도 함께 음악을 듣기 위해 꾸준히 찾는다. 이 대표는 지역 손님과 외지 손님의 비율이 비슷하다며 "외지에서 온 분들이 '예산에 이런 곳이 있느냐'고 놀라면 가장 뿌듯하다"고 말했다.'엘피에 빠지다'는 때때로 작은 문화 공간으로 변한다. 2024년에는 김민기를 기리는 음악 강연이 열렸다. 이 대표는 김민기의 음반을 펼쳐 놓고 한 장씩 들려줬다. 강연과 음악을 들으려는 사람들로 자리가 가득 찼고 호응도 컸다. 그는 "누군가 행사를 추진한다면 공간과 음반을 기꺼이 내놓겠다"라며 "LP 감상회나 클래식 감상회처럼 음악을 나누는 자리가 계속 만들어졌으면 한다"고 바랐다.그는 예산 원도심의 밤이 너무 일찍 조용해지는 현실을 아쉬워한다. 음악을 듣고 이야기를 나눌 생활 문화 공간이 더 많아져야 사람들의 발길도 이어질 수 있다는 생각이다. 앞으로 가장 큰 바람은 자신이 손을 놓은 뒤에도 이 공간과 수집품이 흩어지지 않는 것이다.음악과 옛 물건을 좋아하는 젊은 운영자가 나타난다면 저렴하게 넘겨 함께 운영하는 방안도 생각하고 있다. 자신은 손님들에게 음반을 골라 들려주고 그 안에 담긴 이야기를 전하며, 젊은 세대가 가게 운영을 맡는 방식이다. 여건이 맞는다면 수집품을 공익적으로 기증하는 방안도 염두에 두고 있다.이 대표는 "젊은 사람이 이 공간을 맡아 체계적으로 운영한다면 예산의 명소가 될 수 있다"며 "나는 옆에서 음반을 틀어주고 이야기를 전하고 싶다. 내가 운영하지 못하더라도 이 문화 공간의 명맥은 이어졌으면 한다"고 말했다.일흔을 넘긴 나이에도 하루 대부분을 음악과 함께 보내는 이 대표에게 음악은 거창한 수사가 아니다. 그는 잠을 잘 때도 음악을 틀어 놓는다며 "음악은 항상 곁에 있는 친구"라고 말했다. 수십 년 동안 모은 검은 음반은 그렇게 한 사람의 삶을 기억하고, 오늘도 예산 원도심에서 새로운 손님들의 추억을 재생하고 있다.