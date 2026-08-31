박근혜 이어 MB 찾은 정점식... "국민 등에 업고 싸워라"

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 인사하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 대화하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 기념 촬영하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

정점식 국민의힘 원내대표가 탄핵 당한 전직 대통령 박근혜씨에 이어 이번에는 전직 대통령 이명박씨를 찾았다.앞서 박씨가 "지도부를 중심으로 일치단결해야 한다"라고 주문했다면, 이씨는 31일, 한발 더 나아가 대여 투쟁의 방향을 제시했다. "숫자로는 (여당에) 도저히 안 된다"라며 "국민을 등에 업어야 한다", "투쟁을 해도 국민을 보고 투쟁하라"라는 목소리였다.당 안팎의 갈등과 거대 여당의 수적 우세에 동시에 포위된 상황에서, 당 원내지도부는 보수정권의 두 전직 대통령을 잇달아 찾았다. 그리고 '단합'과 '대여 투쟁'이라는 비단주머니를 받아들었다. 어려움에 빠진 보수 야당이 전직 대통령들에게 '길'을 묻는 그림이지만, 대법원에서 유죄 확정 판결을 받아 전직 대통령 예우를 박탈당한 이들을 정치적으로 추켜세우는 모양새라 논란을 피하기 어려워 보인다.정 원내대표는 이날 오후 서울 서초구 영포빌딩에 있는 청계재단을 찾아 이씨를 예방했다. 이상휘·박수민 의원이 함께했다. 이씨는 공개 환담부터 국민의힘의 원내 투쟁 방향에 대해 상당한 시간을 할애했다. 그는 정 원내대표에게 "어려울 때, 참 어려울 때 원내대표를 한다"라며 "지금 당의 역할보다는 원내에서 해야 할 역할이 더 크다고 본다"라고 말했다.이어 "거대여당에 협조할 것은 협조하지만 끝까지 반대할 것은 반대하고 국민을 보고 하라"라며 "저 사람들이 안 들어주더라도 국민이 보면 '아, 지금 야당이 하는 이야기가 옳다. 저게 나라를 위해 도움이 되는 이야기다'라고 인정하게 하는 게 중요하다"라고 강조했다.국민의힘의 수적 열세도 직접 거론했다. "지금은 숫자로는 도저히 안 되잖느냐?라며 "국민에게 신뢰를 얻는 게 중요하니까, 국민을 보고, 투쟁을 해도 국민을 보고 투쟁하고 이래야 된다"라는 주문이었다. 정 원내대표가 "그렇게 하겠다"라고 답하자 이씨는 한 번 더 "국민"을 강조했다."옳은 얘기를 해야 한다"라며 "강하게 옳은 얘기를 해야 언론도 따라온다. 투쟁을 위한 투쟁이 아니고"라는 지적이었다. 이씨는 "국민을 위해서, '여당이 주장하는 것이 맞지 않다'는 것을 신랄하게 지적하고 국민 앞에 호소해야지"라며 "저 사람들하고 둘이만 싸우는 게 아니고 국민을 보고 싸워야지"라고도 반복했다.당내 갈등을 두고는 "바깥에서 보면 당이 분열돼 있다고 하지만 원래 어려울 때 시끄럽다"라며 웃은 뒤 "그럼에도 여러분들이 해야 할 일은 지혜롭게 협력하는 것"이라고 당부했다.정 원내대표 역시 "저희 당 내부도 어렵고, 이재명 정부의 폭거 또한 어떤 정부 때보다 심하다고 생각한다"라며 "이런 어려운 시기에 저희 당이 어떻게 나아가야 할지 좋은 말씀을 구하고자 찾아뵀다"라고 화답했다.약 45분간 이어진 비공개 환담에서는 대여 투쟁의 구체적인 전선이 어디가 될지도 거론됐다. 정 원내대표는 예방을 마친 뒤 기자들과 만나 "대통령께서 늘 화두로 말씀하신 것은 결국 당의 단합이었다"라며 "당의 단합을 통해 2028년 총선에서 승리하는 것이 가장 중요하다는 말씀을 하셨다"라고 전했다.이어 "정치라는 것은 국민을 보고 해야 한다, 아무리 소수 야당이지만 현재 이재명 정권의 폭주와 폭거에 저항하지 않으면 결국 우리는 이길 수 없다는 취지의 말씀을 해주셨다"라고 설명했다.특히 이씨는 전날 발표된 개각을 두고 "전체적으로 실망했다"는 뜻을 밝혔다고 한다. 이 가운데 김승원 더불어민주당 국회의원의 법무부장관 후보자 지명에는 별도로 강한 반응을 보였다. 정 원내대표에 따르면 이씨는 김 후보자 지명을 두고 "속이 다 들여다보이는 것 아니냐"는 취지로 말하면서 "끝까지 이 부분에 대해서 막아내야 한다"라고 주문했다.정 원내대표는 "그게 결국 공소취소 특검과 관련된 말씀으로 이해했다"라고 덧붙였다. 이씨는 김 후보자의 지명뿐 아니라 이번 개각 전체를 두고도 "실망했다"는 평가를 내놓았다고 정 원내대표는 전했다.정 원내대표의 이번 이씨 예방은 박근혜씨가 국민의힘 국회의원 연찬회를 찾은 지 나흘 만이다. 정 원내대표는 기자들이 박근혜씨의 발언과 이씨의 발언이 비슷한 취지인지 묻자 "결국 정치는 국민을 보고 해야 한다는 말씀을 하셨고, 박근혜 전 대통령께서도 같은 취지의 말씀을 하셨다"라고 답했다.정 원내대표가 이씨에게 선물한 난에도 정치적 의미를 부여했다. 정 원내대표는 '고산앙지(高山仰止) 경행행지(景行行止)'라고 적힌 난을 들고 이씨를 찾았는데, "높은 산을 우러러보고 큰길을 따라간다, 함께 간다는 취지의 뜻"이라며 과거 이명박 정부의 실용 정책 몇 가지를 예로 들며 긍정적으로 평가했다.