충남 유일 세팍타크로 고교팀, 국가대표 배출했다

큰사진보기 ▲U-19 세팍타크로 청소년 국가대표로 선발된 삽교고 3학년 윤동희 선수가 공을 들고 포즈를 취하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲삽교고 체육관에서 세팍타크로부 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 오대연코치, 김상준·윤동희·김서진 선수. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲삽교고 세팍타크로부 선수가 지난 8월 대전에서 열린 2026 시·도대항대회에서 공격 기술을 선보이고 있다. ⓒ 삽교고등학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남 예산군 삽교고등학교 3학년 윤동희 선수가 2026년 U-19 세팍타크로 청소년 국가대표로 선발됐다.대전에서 학교를 다니던 그가 선수의 꿈 하나로 삽교고로 전학한 지 2년여 만에 가슴에 태극마크를 달게 됐다.지난 26일 삽교고 체육관에서 만난 윤 선수는 "국가대표가 되고 싶다는 꿈은 늘 품고 있었고 그만큼 열심히 노력했지만, 정말 선발될 줄은 몰랐다"며 기쁨을 감추지 못했다.윤 선수는 지난 7월 11일부터 15일까지 경북 영천에서 청소년 국가대표 선발전을 겸해 열린 '제27회 전국 남녀 종별 세팍타크로대회'에 더블과 레구 종목으로 출전했다. 더블에서 우승하고 레구에서 3위를 차지했으며, 이후 남자부 '킬러(공격수)'로 국가대표 명단에 이름을 올렸다.오대연 코치는 "선발 과정에서는 대회 성적 10%와 함께 경기 태도, 성장 가능성, 기술력, 안정성 등을 종합적으로 평가한다"며 "동희는 강한 롤링스파이크를 갖췄고, 자신의 장점을 심사위원들에게 확실히 보여줘 킬러로 발탁됐다"고 설명했다.세팍타크로는 손을 쓰지 않고 발과 머리 등으로 공을 상대편 코트에 넘기는 경기다. 더블은 2명, 레구는 3명이 한 팀을 이룬다. 네트 앞에서 공격을 맡는 킬러에게는 순간적인 도약과 강하고 정확한 발기술이 요구된다.윤 선수가 이 종목과 처음 인연을 맺은 것은 대전 전민중학교 3학년 때다. 족구 동아리에서 활동하던 그는 세팍타크로 선수들의 역동적인 발기술과 화려한 움직임에 매료됐다. 족구와 달리 공을 바닥에 한 번도 튀기지 않은 채 경기를 이어가는 점도 마음을 사로잡았다.전민고에 진학한 뒤 대전지역 고등부팀 창단을 기다렸지만 계획이 무산되자, 충남에서 유일하게 세팍타크로부를 운영하는 삽교고로 1학년 2학기에 전학을 왔다.윤 선수는 "선수의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 삽교고였기에 전학을 결정하는데 망설임이 없었다"고 말했다.선발전에서 가장 기억에 남는 경기는 세종 미래고와 맞붙은 레구 8강전이다. 3전 2선승제로 치러진 경기에서 1세트를 내줬지만 2·3세트를 잇달아 따내며 역전했다. 그는 "마지막 세트에서 김서진·김상준 선수와 환상적인 호흡을 맞춘 것이 승리의 힘이었다"고 돌아봤다.삽교고 세팍타크로부는 이인재 감독과 오대연 코치의 지도 아래 윤동희·김서진·김상준 등 5명이 뛰고 있다. 충남지역 고교 세팍타크로부는 2024년까지 대흥고에도 있었지만 선수 수급이 끊기면서 현재 삽교고가 유일하다.올해 성적도 눈부시다. 3월 경남 고성에서 열린 제37회 회장기 세팍타크로대회에서 더블과 레구를 모두 제패했고, 4월 강원 횡성 제37회 전국세팍타크로 선수권대회에서는 더블 우승을 차지했다.7월 영천 종별대회에서는 더블 우승·레구 3위, 8월 대전 시·도대항대회에서도 더블 우승·레구 3위를 기록했다. 네 차례 대회에서 더블 종목 우승을 한 번도 놓치지 않은 셈이다.3학년 선수 3명은 오는 10월 제주에서 열리는 제107회 전국체육대회 레구 종목에 충남대표로 출전할 예정이다.대구에서 태어난 윤 선수는 네 살 때 아버지의 직장 때문에 대전으로 이사했다. 키 185㎝인 그는 초등학교 시절 태권도 겨루기 선수로 활동하며 운동 감각과 승부 근성을 길렀다. 롤모델은 따라 하기 어려운 고난도 기술을 구사하는 김영만 강원도체육회 세팍타크로팀 감독이다.졸업 뒤에는 목원대학교 세팍타크로팀에 진학해 기량을 더 키우겠다는 목표다. 그는 "대학에서도 꾸준히 성장해 국가대표 선수로 오래 활약하고 싶다"고 포부를 밝혔다.