대구시 신임 국제관계대사에 이상화 전 주필리핀 대사 임명

대구시는 이상화 전 주필리핀 대사를 신임 국제관계대사로 임명했다고 31일 밝혔다.
이 신임 국제관계대사는 고려대 서어문화과를 졸업하고 1991년 제25회 외무고시에 합격해 외교부에 입부한 이후 주 콜롬비아 참사관, 유엔사무총장 보좌관, 외교부장관 정책보좌관, 주 미얀마 대사, 외교부 공공외교대사 등 요직을 두루 경험한 정통 외교관 출신이다.
그는 미얀마, 필리핀 등 대사 재임 시절 경제·에너지·문화·방산·해양·우주 등 다양한 분야의 협력을 통해 한국기업의 현지 진출 및 경제협력의 동반자 관계를 구축하는 데 기여한 것으로 평가받는다.
대구시는 이 신임 대사의 풍부한 공공외교 경험과 폭넓은 인적 네트워크, 국제감각 등을 통해 해외도시 간 전략적 교류협력과 투자유치, 지역기업 해외 진출, 해외 마케팅 등 시정 전반에 적극 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이 신임 국제관계대사는 "그동안 외교 현장에서 쌓은 경험과 노하우를 바탕으로 대구 경제외교의 위상을 높이는데 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.
추경호 대구시장은 "신임 국제관계대사는 외교무대에서 오랜 경험과 인적 네트워크를 갖춘 최고의 전문가"라며 "앞으로 국가 간 렵력의 새로운 지평을 여는 데 큰 역할을 해주시길 기대한다"고 말했다.
이 신임 국제관계대사는 오는 9월 1일부터 업무에 들어간다.