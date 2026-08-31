대구시 신임 국제관계대사에 이상화 전 주필리핀 대사 임명

큰사진보기 ▲대구시는 이상화 전 주필리핀 대사를 신임 국제관계대사로 임명했다 ⓒ 대구시 관련사진보기

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대구시는 이상화 전 주필리핀 대사를 신임 국제관계대사로 임명했다고 31일 밝혔다.이 신임 국제관계대사는 고려대 서어문화과를 졸업하고 1991년 제25회 외무고시에 합격해 외교부에 입부한 이후 주 콜롬비아 참사관, 유엔사무총장 보좌관, 외교부장관 정책보좌관, 주 미얀마 대사, 외교부 공공외교대사 등 요직을 두루 경험한 정통 외교관 출신이다.그는 미얀마, 필리핀 등 대사 재임 시절 경제·에너지·문화·방산·해양·우주 등 다양한 분야의 협력을 통해 한국기업의 현지 진출 및 경제협력의 동반자 관계를 구축하는 데 기여한 것으로 평가받는다.대구시는 이 신임 대사의 풍부한 공공외교 경험과 폭넓은 인적 네트워크, 국제감각 등을 통해 해외도시 간 전략적 교류협력과 투자유치, 지역기업 해외 진출, 해외 마케팅 등 시정 전반에 적극 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이 신임 국제관계대사는 "그동안 외교 현장에서 쌓은 경험과 노하우를 바탕으로 대구 경제외교의 위상을 높이는데 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.추경호 대구시장은 "신임 국제관계대사는 외교무대에서 오랜 경험과 인적 네트워크를 갖춘 최고의 전문가"라며 "앞으로 국가 간 렵력의 새로운 지평을 여는 데 큰 역할을 해주시길 기대한다"고 말했다.이 신임 국제관계대사는 오는 9월 1일부터 업무에 들어간다.