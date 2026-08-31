교사가 학생 '뿅망치 체벌'? 500만 조회수 영상 논란

큰사진보기 ▲인천 공립 A중 B교사의 인스타그램 동영상 갈무리 사진. ⓒ 인스타그램 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인천 공립 A중 B교사의 인스타그램 동영상 갈무리 사진. ⓒ 인스타그램 관련사진보기

자기가 가르치는 학생들을 뿅망치로 때리는 동영상을 인스타그램에 잇달아 올려 500만 이상의 조회수를 올린 공립중학교 교사가 논란이다. 학생들 앞에서 체벌하는 모습을 보인 것도 문제이고, 이를 인스타그램에 올린 것도 문제가 될 수 있기 때문이다.31일 <오마이뉴스>가 확인해 보니 인천에 있는 A중 B교사는 자신이 가르치는 학생을 뽕망치로 머리와 배 등을 때리는 동영상을 올해 8월, 2차례에 걸쳐 인스타그램에 올렸다. 체벌받는 학생의 얼굴이 그대로 보이는 동영상도 있었다. 교사가 음악에 맞춰 춤을 추면서다.이 동영상에서 B교사는 '뿅망치 체벌' 이유로 '지각'과 '수업 중 졸음' 등을 들었다. 이날 현재 지각 관련 체벌 영상은 490만5000회의 조회수를, '수업 중 졸음' 관련 체벌 동영상은 조회수 40만8000회를 각각 기록했다.해당 동영상에 대해 누리꾼들은 댓글에서 "재미있다"란 댓글을 많이 달았지만, "아동 학대 신고를 당할 수도 있다"란 댓글도 보였다. 또 다른 누리꾼은 "저 아이 부모님이 기분이 나쁘면 고소할 수도 있을 것"이라고 적어놓기도 했다.실제로 법원은 교사의 '뿅망치 체벌'에 대해서도 유죄와 무죄를 오고 가며 달리 판단하고 있다. 또 다른 문제는 B교사가 이런 체벌 동영상을 자신의 인스타그램에 학생 얼굴이 노출된 상태로 그대로 올렸다는 점이다.임정훈 연구공동체 '교육의 품격' 연구위원(현직 교사)은 <오마이뉴스>에 "뿅망치로 학생의 머리와 배를 때리는 동영상을 현직 교사가 동영상으로 찍어 SNS에 올린 자체가 우선 놀랍고 무섭다"라면서 "아무리 재미로 위장하더라도 체벌과 폭력의 내면화는 심각한 인권 침해가 될 수도 있다. 일종의 가스라이팅처럼 생활지도를 하는 것은 아닌지, 우려되는 게 사실"이라고 짚었다.이에 대해 B교사는 <오마이뉴스>에 "학생들과 재미 삼아서 미리 연출을 해서 인스타그램에 올린 것도 문제가 되느냐"면서 "문제가 된다면 바로 게시물을 내리겠다. '지각한 학생과 이런 식으로 찍어보는 것이 어떠냐' 협의해서 연출한 것일 뿐"이라고 설명했다. 그러면서 이 교사는 "학생 얼굴을 인스타그램에 노출하는 것도 미리 학생의 양해를 구한 것"이라고도 했다. 해당 영상은 현재 삭제된 상태다.