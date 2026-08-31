메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

26.08.31 16:31최종 업데이트 26.08.31 17:16

교사가 학생 '뿅망치 체벌'? 500만 조회수 영상 논란

[단독] 노래에 맞춰 교사가 학생 머리와 배 때려... 해당 교사 "학생과 내가 연출한 것"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
인천 공립 A중 B교사의 인스타그램 동영상 갈무리 사진.
인천 공립 A중 B교사의 인스타그램 동영상 갈무리 사진. ⓒ 인스타그램

자기가 가르치는 학생들을 뿅망치로 때리는 동영상을 인스타그램에 잇달아 올려 500만 이상의 조회수를 올린 공립중학교 교사가 논란이다. 학생들 앞에서 체벌하는 모습을 보인 것도 문제이고, 이를 인스타그램에 올린 것도 문제가 될 수 있기 때문이다.

"재미 있다"는 누리꾼들... 일부는 "아동 학대 신고당할 수도"

31일 <오마이뉴스>가 확인해 보니 인천에 있는 A중 B교사는 자신이 가르치는 학생을 뽕망치로 머리와 배 등을 때리는 동영상을 올해 8월, 2차례에 걸쳐 인스타그램에 올렸다. 체벌받는 학생의 얼굴이 그대로 보이는 동영상도 있었다. 교사가 음악에 맞춰 춤을 추면서다.

AD
이 동영상에서 B교사는 '뿅망치 체벌' 이유로 '지각'과 '수업 중 졸음' 등을 들었다. 이날 현재 지각 관련 체벌 영상은 490만5000회의 조회수를, '수업 중 졸음' 관련 체벌 동영상은 조회수 40만8000회를 각각 기록했다.

해당 동영상에 대해 누리꾼들은 댓글에서 "재미있다"란 댓글을 많이 달았지만, "아동 학대 신고를 당할 수도 있다"란 댓글도 보였다. 또 다른 누리꾼은 "저 아이 부모님이 기분이 나쁘면 고소할 수도 있을 것"이라고 적어놓기도 했다.

실제로 법원은 교사의 '뿅망치 체벌'에 대해서도 유죄와 무죄를 오고 가며 달리 판단하고 있다. 또 다른 문제는 B교사가 이런 체벌 동영상을 자신의 인스타그램에 학생 얼굴이 노출된 상태로 그대로 올렸다는 점이다.

해당 교사 "학생들과 재미 삼아 올린 것, 내리겠다"

인천 공립 A중 B교사의 인스타그램 동영상 갈무리 사진.
인천 공립 A중 B교사의 인스타그램 동영상 갈무리 사진. ⓒ 인스타그램

임정훈 연구공동체 '교육의 품격' 연구위원(현직 교사)은 <오마이뉴스>에 "뿅망치로 학생의 머리와 배를 때리는 동영상을 현직 교사가 동영상으로 찍어 SNS에 올린 자체가 우선 놀랍고 무섭다"라면서 "아무리 재미로 위장하더라도 체벌과 폭력의 내면화는 심각한 인권 침해가 될 수도 있다. 일종의 가스라이팅처럼 생활지도를 하는 것은 아닌지, 우려되는 게 사실"이라고 짚었다.

이에 대해 B교사는 <오마이뉴스>에 "학생들과 재미 삼아서 미리 연출을 해서 인스타그램에 올린 것도 문제가 되느냐"면서 "문제가 된다면 바로 게시물을 내리겠다. '지각한 학생과 이런 식으로 찍어보는 것이 어떠냐' 협의해서 연출한 것일 뿐"이라고 설명했다. 그러면서 이 교사는 "학생 얼굴을 인스타그램에 노출하는 것도 미리 학생의 양해를 구한 것"이라고도 했다. 해당 영상은 현재 삭제된 상태다.

#뿅망치체벌#인권침해논란

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
윤근혁 (bulgom) 내방

오마이뉴스에서 교육기사를 쓰고 있습니다. '살아움직이며실천하는진짜기자'가 꿈입니다. 제보는 bulgom@gmail.com

이 기자의 최신기사서·논술형 수능 전환, 반대도 없었지만 시급 추진도 없었다


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기