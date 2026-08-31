경기교육청, 하원초에서 'RAS 인성 키움' 행사 개최

큰사진보기 ▲경기도교육청, 성남 하원초등학교에서 ‘라스인성키움 특별위원회와 함께하는 손잡고 RAS ON!’ 행사 개최 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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경기도교육청이 31일 성남 하원초등학교에서 '라스인성키움 특별위원회와 함께하는 손잡고 RAS ON!' 행사를 열었다.라스(RAS)는 독서(Reading)·예술(Arts)·운동(Sports)의 앞 글자를 딴 이름으로, RAS 육성은 경기 교육 핵심 정책이다. 독서·예술문화·스포츠가 교육과정과 일상에 자연스럽게 스며든 하원초의 사례를 교육 공동체와 공유하고, RAS 교육의 발전 방향을 모색하기 위해 행사를 마련했다는 게 교육청 관계자 설명이다.안민석 경기도 교육감과 국중범 경기도의회 교육기획위원회 위원장, 김성수 교육행정위원회 위원장을 비롯해 교육청 관계자, 교사, 학생, 학부모 등이 행사에 참여했다.행사 주요 내용은 학부모·학생자치회 폰 프리 실천 약속 공유와 교육공동체가 함께 달리는 '오아시스 스쿨런', 성남시 하원돌봄센터 학생들의 하원아트홀 등굣길 음악회, 국제교류 그림책 만들기·교사 개발 편독 방지 독서앱·학부모 독서동아리 사례 공유 등이다.'오아시스 스쿨런'은 교사가 직접 개발한 달리기 누적 관리 시스템을 활용해 학생들이 자신의 기록을 지속적으로 관리하며 스포츠 활동을 이어가는 프로그램이다. 이날 누적 42.195km를 완주한 학생들에게 메달을 수여했다.안민석 교육감은 "RAS 실천이 한 학교에 머무르지 않고 경기 교육 전체로 확산되어 경기도 모든 학교가 RAS 우수교가 될 수 있도록 학교와 교육청, 지역이 함께 노력하겠다"고 밝혔다.경기도 교육청은 하원초를 RAS 우수 운영교 1호로 지정할 계획이다. 독서·예술문화·스포츠를 고르게 운영하는 우수 학교를 지속적으로 발굴해 경기 라스맵을 완성, RAS 인성 키움 교육을 내실 있게 추진할 계획이라고 한다.