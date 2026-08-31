문형배 전 헌법재판관, 대전 중구서 주민주권·민주주의 특별강연

큰사진보기 ▲대전 중구는 31일 중구청 대회의실에서 문형배 전 헌법재판소 재판관을 초청해 주민주권과 민주주의를 주제로 특별강연회를 열었다. ⓒ 대전중구청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 중구는 31일 중구청 대회의실에서 문형배 전 헌법재판소 재판관을 초청해 주민주권과 민주주의를 주제로 특별강연회를 열었다. ⓒ 대전중구청 관련사진보기

문형배 전 헌법재판소 재판관이 대전 중구를 찾아 주민주권과 민주주의, 사회통합의 가치에 대해 구민들과 이야기를 나눴다.대전 중구(구청장 김제선)는 31일 중구청 대회의실에서 문형배 전 헌법재판소 재판관을 초청해 주민주권과 민주주의를 주제로 특별강연을 개최했다고 밝혔다.이번 강연은 제50회 중구민의 날 기념주간 부대행사로 마련됐으며, '호의의 선순환이 세상을 바꾼다'를 주제로 진행됐다. 서로에 대한 작은 배려와 신뢰가 사회통합으로 이어지는 과정과 민주주의의 의미를 구민들과 함께 생각해보는 자리였다고 중구는 설명했다.이날 강연에는 사전 QR코드 접수를 통해 신청한 구민 등 200여 명이 참석했다.문 전 재판관은 강연을 통해 사람과 사람 사이의 호의와 신뢰, 공동체의 역할 등을 이야기하며 민주주의 사회에서 시민 참여와 연대가 갖는 의미를 강조했다. 강연이 끝난 뒤에는 참석자들을 대상으로 저자 사인회도 진행됐다.문 전 재판관은 서울대학교 법학과를 졸업한 뒤 부산가정법원장과 부산고등법원 수석부장판사 등을 거쳐 2019년 4월부터 2025년 4월까지 헌법재판소 재판관을 지냈다. 2024년 10월부터 2025년 4월까지는 헌법재판소장 권한대행을 맡았다.지난해 8월에는 자신의 경험과 생각을 담은 저서 '호의에 대하여'를 출간했으며, 현재 KAIST 문술미래전략대학원 초빙석학교수로 재직하고 있다.중구는 이번 강연을 통해 민선 9기가 추진하는 '주민주권도시 중구'의 의미와 방향을 구민들과 공유하고, 주민이 지역의 주체로서 직접 참여하고 함께 결정하는 주민주권의 가치를 확산해 나간다는 계획이다.김제선 중구청장은 "작은 호의와 배려가 사람과 사람을 연결하고 우리 사회를 더 나은 방향으로 이끄는 힘이 된다고 생각한다"며 "오늘 강연이 구민 여러분께 민주주의와 공동체의 가치를 다시 생각해보고, 주민이 주인이 되는 도시를 함께 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편 중구는 제50회 중구민의 날 기념주간을 맞아 지난 28일 취약계층을 대상으로 '희망동행 야구관람' 행사를 진행했다. 오는 9월 1일에는 대흥침례교회에서 제50회 중구민의 날 기념식과 주민주권도시 비전 선포식을 열고 기념주간 행사를 마무리할 예정이다.