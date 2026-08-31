정의당 대전시당위원장에 조선기 선출

큰사진보기 ▲조선기 정의당 대전시당위원장. ⓒ 조선기 관련사진보기

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정의당 대전광역시당 새 위원장에 조선기 후보가 선출됐다.정의당 대전시당은 지난 28일 제9기 전국동시당직선거 개표를 마치고 새 지도부를 확정했다고 31일 밝혔다. 조선기 신임 위원장은 앞서 제7기 정의당 대전시당위원장을 지낸 바 있다.대전시당 부위원장에는 김성진·신민기·조수영 후보가 각각 선출됐다. 지역위원회에서는 서구위원장에 정은희 후보, 유성구위원장에 신민기 후보가 선출됐다.전국위원에는 백강현 후보가, 지역위원장 전국위원에는 신민기 후보가 이름을 올렸다. 당대회 대의원에는 고영선·양지수·이대희·정현숙 후보가 선출됐으며, 대전시당대회 대의원에는 박종갑·안청응·양지수·이경래·정구철·채수빈·최승희·최종하·한재숙 후보가 선출됐다.중앙당에서는 지난 29일 양경규 후보가 제9기 신임 당대표로 선출됐다. 양 신임 대표는 제21대 국회의원과 민주노동당 창당 부대표 등을 지냈다.이번 당직선거는 정의당이 원외정당이 된 이후 치른 두 번째 전국동시당직선거다. 새 지도부는 향후 대전지역 현안에 대응하는 한편, 향후 선거를 준비하며 지역 내 진보정치의 기반을 다시 다지는 과제를 맡게 됐다.조선기 위원장은 "우리가 멈춘다면 불평등과 기후위기, 민생위기 속에서 신음하는 수많은 민중들의 목소리는 누가 듣겠는가"라며 "민중들의 삶이 존재하는 현장에서 시작하겠다"고 밝혔다. 이어 "진보정치의 새 길을 당원 동지들과 다시 열겠다"고 말했다.한편, 정의당 대전시당은 9월 중 운영위원회를 열고 새 지도부 체제의 활동을 본격화할 예정이다.