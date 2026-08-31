황운하 의원, 조국혁신당 대전시당위원장 연임

큰사진보기 ▲황운하(사진 가운데) 의원이 조국혁신당 대전시당 위원장을 연임하게 됐다. ⓒ 조국혁신당대전시당 관련사진보기

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조국혁신당 황운하 국회의원(재선·비례대표)이 대전시당위원장에 연임됐다.황 의원은 지난 29일 천안축구센터에서 열린 조국혁신당 대전시당·충남도당 당원대회에서 94.8%의 찬성률로 대전시당위원장에 다시 선출됐다.황 위원장은 당선 소회를 통해 "94.8%라는 높은 찬성으로 믿음을 보내주신 당원 여러분께 감사드린다"며 "압도적인 지지는 기쁨보다 무거운 책임감으로 다가온다"고 밝혔다.이어 "대전에서 조국혁신당의 뿌리를 더 깊이 내리고 시민들께 더 가까이 다가가라는 뜻으로 받아들이겠다"며 "당원이 주인이 되는 강하고 활력 있는 시당을 만들고, 대전의 변화와 발전을 이끌 새로운 인재와 정책을 준비하겠다"고 말했다.한편 황 위원장은 중대범죄수사청 초대 청장 후보와 관련한 행정안전부의 인사검증 요청은 고사했다고 밝혔다.황 위원장에 따르면 그는 행안부의 국민천거 과정에서 초대 중수청장 후보군에 포함됐으며, 지난 28일 인사검증 동의 여부를 요청받았다.황 위원장은 "1962년생인 제가 중수청장 임기 2년을 채우지 못하고 정년인 65세에 퇴직해야 한다"며 "초대 중수청장은 임기 2년을 채우며 중수청의 안착을 위해 노력해야 한다고 판단했다"고 고사 이유를 설명했다.이어 "저보다 적임자가 많은 만큼 적임자가 임명돼 중수청이 성공적으로 안착할 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 밝혔다.