북한 "미국 적대정책 변함없어, 끝까지 최강경 대응"

큰사진보기 ▲ 2025년 프리덤 에지 훈련한미일 3국의 함정들이 지난 2025년 9월 16일 제주 남방 공해상에서 2025년 프리덤 에지 훈련을 시행하고 있다. 왼쪽부터 해군의 율곡 이이함, 미 해군의 커티스 윌버 구축함. (합참 제공) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 미국의 대북 비핵화 원칙 재확인과 한·미·일 '프리덤 엣지' 훈련 실시 방침 등을 강하게 비판하면서 핵보유 강화 방침을 재확인했다.북한 외무성 대변인은 31일 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화를 통해 "미국의 변함없는 적대시정책에 끝까지 최강경으로 대응하려는 우리의 대미정책에는 추호의 변화도 없다"고 밝혔다.외무성은 미 국무부 대변인이 최근 '완전한 비핵화 전념'과 '정책 불변'을 언급한 점과 한·미·일 다영역 연합훈련인 '2026 프리덤 에지'를 오는 7~11일 예정대로 진행하는 점을 문제 삼았다.앞서 국무부 대변인 등 미국 정부 관계자들은 지난 26일(현지시각) '북한의 완전한 비핵화에 계속 전념하고 있다'며 대북정책에 변화가 없다는 입장을 밝힌 바 있다.이에 대해 북한 외무성 대변인은 "트럼프 행정부는 '비핵화' 소동과 '인권' 모략책동, 군사적 위협으로 조선민주주의인민공화국의 주권과 정치제도, 안전이익을 엄중히 침해하려는 저들의 변함없는 적대시 정책을 유감없이 재확인하였다"고 맹비난했다.미 국무부가 북한 인권 문제를 제기한 데 대해서도 외무성 대변인은 "우리 국가의 영상을 훼손하고 내부 불안정을 조성해보려는 극히 불순하고 악의적인 적대적 기도"라고 주장했다.한·미·일 3국이 '프리덤 에지'를 예정대로 실시하기로 한 것도 문제 삼았다. 외무성 대변인은 "트럼프 행정부는 '비핵화' 소동과 '인권' 모략책동, 군사적 위협으로 조선민주주의인민공화국의 주권과 정치제도, 안전이익을 엄중히 침해하려는 저들의 변함없는 적대시 정책을 유감없이 재확인하였다"고 반발했다.외무성 대변인은 자국 헌법에 핵보유가 명시됐다는 점을 거론하면서 "조선민주주의인민공화국의 현 지위는 미국의 반복적인 '비핵화' 입장 표명에 의해 약화되거나 희석되지 않는다"고 주장했다. 이어 "미국의 대조선 정책에서 그 어떤 변화도 없으며 앞으로도 없을 것이라는 전제 밑에 국가안전의 최고이익을 수호하기 위한 주권행사에 보다 단호하고 명백할 것"이라고 위협했다.외무성 대변인은 "미국의 대조선 적의는 조선반도(한반도)의 긴장 국면을 보다 위험한 수준으로 가열시키고 지역의 구조적인 불안정을 초래하는 근원"이라며 "조선민주주의인민공화국의 핵보유와 그의 지속적 강화는 지역의 평화와 안전보장을 위한 가장 책임적이고도 정확한 선택"이라고 핵보유의 정당성을 주장했다.