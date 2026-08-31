[단독] 성수대교 옹벽 단차, 서울시 안전 점검서 수년간 누락

큰사진보기 ▲지난 2014년 서울시의 성수대교 안전점검 보고서 일부, 당시 8cm 단차가 보고됐지만 이후 안전점검 보고서에는 추적 관찰이 제대로 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. ⓒ 신상호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 29일 단차가 발생한 서울 강남구 성수대교 남단B램프에 계측 관련 안내판이 설치된 모습. [자료사진] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

서울시가 지난 2014년 성수대교 옹벽 단차를 발견하고도 수년간 추적 관찰을 제대로 하지 않은 것으로 확인됐다. 성수대교 안전점검 보고서에서 해당 단차에 대한 점검이 누락된 것인데, 교량 안전성과는 별개로 서울시의 관리 감독 체계에 의문이 제기되고 있다.<오마이뉴스>는 지난 2014-2026년까지 12년간 실시된 성수대교 안전진단 보고서 8건을 전수 확보해 분석해봤다. 이 기간 안전점검이 실시된 해(보고서 작성일 기준)는 2014~2016년, 2018년, 2020~2021년, 2023년, 2025년이다. 성수대교 남단 B램프 구간 단차가 최초 발견된 것이 공식적으로 인지된 시점은 지난 2014년. 2014년 2월 '성수대교 정밀점검보고서'를 보면, 해당 옹벽 구간(SBA 교대측)에서 '8cm 단차'가 발견됐다고 적시돼 있다.현재 서울시가 해명자료 등을 통해 공식적으로 인정한 단차는 '8.9~9.0cm'이다. 최초 보고서에 나온 내용과 비교하면 1cm 가량 지반 침하가 이뤄진 것으로 볼 대목인데, 서울시 관계자는 "측량 장비에 따라 차이가 있을 수 있다"면서 "그것이 유의미한 변화인지에 대해선 최근 자문단에서 구조적으로 크게 문제 없다는 결론을 내렸다"는 입장을 밝혔다.가장 큰 문제는 2014년 보고서 이후 추적 관찰이 제대로 이뤄지지 않은 것이다. <오마이뉴스> 분석 결과, 지난 2015년과 2016년, 2018년 성수대교 정밀안전점검 보고서에는 해당 램프 구간 단차에 대한 모니터링이 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. 특히 2015년 보고서에는 "부등침하(단차 등) 발생 여부를 중점 조사한다"고 명시해 놓고도 해당 단차에 대한 점검은 없었다.해당 단차에 대한 내용은 2020년 보고서부터 등장하는데, 해당 단차를 두고 '주의관찰'이라고 명시했다. '주의관찰'해야 할 부분이 수년간 방치됐던 셈이다. 서울시 관계자는 "(안전 점검은) 구조물 이상에 대해 (주로) 판단을 하고, (해당 단차는)옹벽과 관련된 부분이다 보니 조금 소홀한 부분이 있었던 것 같다"고 말했다.교량 등 구조물 안전점검에 집중하다 보니, 옹벽 부분은 제대로 살피지 못했다는 해명이지만 이는 국토교통부가 규정한 '침하 상태 평가 기준'에 따른 지침과도 맞지 않는 부분이다. 국토교통부는 옹벽의 경우에도 '침하상태평가기준'을 만들어, 조치 단계를 명시해놨다. 기준에 따르면 옹벽 단차가 8~12㎝인 경우(비진행성인 경우 평가기준 C), '지속적인 관찰로 진행성을 감시'해야 한다.서울시 관계자는 "해당 기준은 독립된 옹벽 구조물에 대한 내용이라고 판단하고 있고, 해당 단차 발생 지점은 구조물과 연결된 부분"이라면서 "그런 세부적인 부분에 대해선 사실 명확한 지침이 만들어지지 않았기 때문에, 필요하면 그 지침을 만들고 옹벽 설계부터 적용할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.전문가들은 옹벽 단차 문제와 관련해 서울시의 관리 감독 체계를 재점검해야 한다고 목소리를 내고 있다. 박창근 가톨릭관동대 교수는 "서울시의 기반 시설물에 대한 유지 관리 시스템이 잘 만들어져 있는지, 제도가 제대로 작동되고 있는지를 다시 한번 점검해볼 필요가 있다"면서 "성수대교가 과거 뼈아픈 역사를 가졌던 만큼, 안전에 대해선 조금의 빈틈도 없어야 하고, 서울시가 안전 관리 체계를 점검해 미흡한 점은 적극 수정해 나가야 한다"고 강조했다.김인제 서울시의회 의원도 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "올해 발생한 교량 붕괴 사고 등도 서울시의 안전 관리 시스템이 미흡한 결과로 발생한 것"이라면서 "사고가 나지 않았다거나, 안전성에 문제가 없으니 괜찮다는 식의 발상이 사고를 키우는 것이다. 서울시 안전관리시스템 전반을 재점검하는 것은 물론 서울시 담당자들의 안일한 안전 인식도 바뀌어야 할 필요가 있다"고 강조했다.