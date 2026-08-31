'윤-운' 논란... 안양시의회 의장직 효력정지

큰사진보기 ▲안양시의회 더불어민주당 의원들 ⓒ 안양시의회더불어민주당 관련사진보기

AD

[관련 기사]

법원이 31일 안양시의회 민주당 의원들이 제기한 (의장)의원지위 효력정지 가처분 신청을 받아 들여 안양시의회가 부의장 직무대행 체제로 운영하게 됐다.하지만 가처분 신청의 원인이 된 '무효표 논란'은 지속될 것으로 보인다. 민주당 의원들이 제기한 의장선임의결 무효확인 소송을 통해 최종 판가름 날 전망이다.시의장 선출 무효표 논란은 지난 7월 21일 의장 선거 결선투표에서 민주당 후보 윤경숙 의원 성 '윤'이 명확하게 적히지 않은 표가 1장이 나오면서 시작됐다. 민주당 감표위원들은 '윤'이라, 국민의힘 감표위원들은 '운'이라 주장했다. 또한 국민의힘은 의회 규정에 맞지 않는 표기라며 무효표라 주장했고, 민주당은 후보를 특정하는 데 문제가 없는 명백한 유효표라고 맞섰다.국민의힘 소속 김보영 임시의장은 논란이 된 표를 무효로 판단했다. 이에 따라 다선 연장자인 음경택 국민의힘 의원이 의장으로 선출됐다.이에 민주당 의원들은 선출 절차를 인정할 수 없다며 음경택 의장에 대한 불신임안을 안양시의회에 제출했고, 법원에 의장선임의결 무효확인 청구소송과 의원지위효력정지 가처분 신청을 했다. 민주당 감표위원 곽동윤 의원은 논란이 된 결선 투표용지 공개 등을 요구하며 지난 7월 29일부터 시의회 로비에서 7일간 단식 농성을 벌이기도 했다.민주당 의원들은 31일 입장문을 통해 "집행정지 결정을 환영하고 국민의힘과 음경택 의원의 사과"를 요구했다. 아울러 "법원에 봉인된 투표지에 대한 검증을 신속히 진행해 달라"고 요청했다. 그러면서 "지방자치법 제59조에 따라 부의장이 의장의 직무를 대리한다"며 "사무국은 법원의 결정에 따라 의회가 올바르게 운영되도록 필요한 조치를 다하라"고 요구했다.안양시 공무원노조 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "혼란을 하루빨리 수습하는 게 중요하다, 시민들을 위해 일하는 의회로 거듭나야 한다"는 바람을 전했다. 한 시민단체 관계자는 "가처분 인용됐다는 건 유효표일 가능성이 높다는 것을 인정한 것"이라며 "재판까지 가지 말고 의장을 다시 뽑는 게 혼란을 수습하는 지름길"이라는 의견을 제시했다.