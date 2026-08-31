부여군, 지천댐 건설 '선결조건부 수용' 공식화

큰사진보기 ▲31일 이용우 부여군수가 지천댐 건설과 관련해 5대 선결 조건을 발표하고 있다. ⓒ 부여군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

부여군이 정부의 지천댐 건설 추진 결정과 관련해 주민 권익 보호와 부여권 발전 대책을 전제로 한 '선결조건부 수용' 입장을 공식 발표했다. 이용우 부여군수는 31일 부여군청 서동브리핑실에서 기자회견을 열고 정부와 충청남도에 요구하는 5대 선결 조건을 공개했다.지천댐 전체 편입지역 약 4.1㎢ 중 은산면 지역이 절반 이상을 차지하고, 전체 320 편입가구 중 160가구가 부여군에 속해 직접적인 피해가 상당할 것으로 예상되는 데 따른 조치다. 이 군수는 "댐의 편익은 충청권 전체가 누리고 피해와 규제는 은산면과 부여군민이 떠안는 구조는 받아들일 수 없다"며 "주민 없는 결정과 확약 없는 협조는 있을 수 없다"고 강조했다.부여군이 제시한 5대 선결조건은 ▲동등한 이해당사자 인정-정부·충남도·부여군·청양군·사업시행자·주민대표가 참여하는 '지천댐 상생발전 협의체'를 구성하고 주요 의사결정에 주민 의견 반영 ▲실질적 주민 생활재건-수몰 지역 및 간접 피해 전수조사, 밤 재배농가 등 영농손실 보상, 집단이주지 및 정주여건 제공 ▲추가 규제 제로 원칙 명문화-상수원보호구역 등 중첩 규제 방지 및 불가피한 규제 시 사전 협의와 손실 보전 마련 ▲지역 우선 환원-생활·농업·산업용수 우선 배분 명시, 서부권 기반시설 확충 및 '지천댐 부여군 상생기금' 조성 ▲부여권 특별지원 패키지 확정-충남도의 1000억 원 규모 추가 지원 승계 및 부여군 여건에 맞춘 별도 지원 사업 구체화 등이다.부여군은 '지천댐 부여권 상생발전 종합계획'을 수립해 수변휴양·생태관광, 정주단지 및 생활SOC 확충 등을 정부 기본계획에 반영할 계획이다. 또한 자체 대응 태스크포스(T/F)를 중심으로 주민 피해를 조사하고 관계기관과 본격적인 협의에 나설 방침이다.이용우 군수는 "지천댐은 은산면의 소멸을 앞당기는 댐이 아니라 부여 서부권의 새로운 발전을 이끄는 댐이 되어야 한다"며 "주민에게 규제만 남기는 것이 아니라 일자리와 소득을 만들고 국가와 지역이 편익을 공정하게 나누는 상생의 댐으로 만들어야 한다"고 강조했다.이어 "부여를 빼고 지천댐을 논할 수 없으며, 주민 없는 결정과 확약 없는 협조는 있을 수 없다. 군민의 생존권과 재산권, 부여군의 정당한 몫을 지키기 위해 끝까지 협상하고 책임을 다하겠다"고 밝혔다.