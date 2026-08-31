'여고생 살해' 장윤기 사형 구형…"재범 위험 높아"

검찰이 성범죄 목적으로 일면식도 없는 여고생을 살해한 장윤기에게 법정 최고형인 사형을 구형했다.
광주지방검찰청은 31일 광주지법 형사 13부(재판장 이정호)의 심리로 열린 결심공판에서 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 구속기소 된 장윤기에게 사형을 구형했다.
검찰은 또 성폭력 치료 프로그램 이수 명령, 신상정보 공개·고지 명령, 30년간 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 및 보호관찰 명령을 함께 청구했다.
장윤기로부터 압수한 흉기 2점과 케이블타이, 휴대전화 몰수도 요청했다.
검찰은 사형 구형 사유를 범행 동기, 사전 계획의 유무, 준비의 정도, 수단과 방법, 잔인함과 포악함의 정도, 결과의 중대성, 범행 후의 심정과 태도, 반성의 여부, 피해 회복의 정도, 재범의 우려 등으로 나눠 이날 오후 5시 15분부터 5시 39분까지 약 24분가량 상세하게 설명했다.
특히 "사회에 복귀할 때 또다시 살인 범행, 성폭력 범행을 저지를 재범의 위험성이 매우 높다"고 우려하며 "사형을 선고해 주기 바란다"고 말했다.
검찰의 사형 구형에도 표정 변화가 없던 장윤기는 최후 진술을 통해 "절대 있어선 안 될 죄를 지었고 한 가정에 지워지지 않는 큰 상처를 입혔다. 평생 죗값을 가져가겠다. 피해자들과 유가족, 주변 분들에게 진심으로 사죄드린다. 죄송하다"고 말했다.
장윤기에 대한 선고 공판은 다음 달 30일 오후 2시 광주지방법원 201호 법정에서 열릴 예정이다.
한편, 이날 검찰 구형을 앞두고 진행된 공판에서는 검찰과 피고인 측이 '케이블타이'를 놓고 공방을 벌였다.
검찰은 장윤기가 2025년 12월 2일 구매한 케이블타이를 5개월 동안 자신의 차 조수석 보관함에 가지고 다닌 점, 여고생을 살해할 당시 조수석 뒷문을 열어둔 점 등으로 미뤄, 여고생의 목을 졸라 제압해 차 뒷좌석으로 옮긴 뒤 손과 발을 케이블타이로 묶어 납치하려 했다고 주장하며 재판부에 공소장 변경을 신청했다.
그러면서 "케이블타이는 사전에 준비한 장윤기의 성범죄 목적 살인을 입증할 수 있는 중요한 증거"라고 밝혔다.
반면, 장윤기는 국선 변호인을 통해 " 케이블타이는 전선을 묶는 용도로 샀을 뿐 범행에 사용하려고 한 것은 아니다"고 부인했다.
재판부는 "공소 사실의 동일성을 해하지 않는 한도에서의 변경 신청이라고 판단된다"며 검찰의 공소장 변경 신청을 받아들였다.
장윤기는 지난 5월 5일 새벽 0시 10분께 전남광주통합특별시 광산구 월계동 일대를 배회하던 중 이채원(16) 양을 발견한 뒤 성폭행 목적으로 납치하려다 실패하자, 길에서 목 등을 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 비명을 듣고 달려온 고교생 A(17)군에게도 수차례 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 기소됐다.
또한 식당 아르바이트를 하며 알게 된 이주 여성 B(26)씨에 대한 강간 등 상해 및 감금, 살인 예비, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 받는다.
이와 함께 지난해 6~7월 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무하던 중 7회에 걸쳐 짧은 반바지를 입은 성명불상 여중생의 하체 부위를 휴대전화로 불법 촬영한 혐의도 공소사실에 포함됐다.
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