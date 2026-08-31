한민수 "국힘, 사법부 독립 외치더니 공정성 훼손엔 침묵"

큰사진보기 ▲한민수 더불어민주당 최고위원이 8월 31일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.8.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한민수 더불어민주당 최고위원은 31일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 글을 올려 국민의힘을 향해 "사법부 독립을 외치면서 정작 공정성 훼손에는 눈을 감고 있다"고 비판했다.한 최고위원은 이날 글에서 "국민의힘은 사법부 독립을 외치면서 공정성 훼손에는 왜 눈을 감느냐"며 대법관 후보 추천위원회 추천 이후 7개월 가까이 제청이 이뤄지지 않은 점을 문제 삼았다. 그는 노태악 전 대법관 후임 대법관이 제때 제청되지 않으면서 헌법 제27조 3항이 규정한 '신속한 재판을 받을 권리'라는 국민의 기본권이 침해됐다고 주장했다.그는 이어 윤석열 전 대통령 당시 평균 11일이던 대면 제청이 이재명 대통령 취임 이후에는 200일을 넘겨서야 그것도 서면으로 이뤄지는 이례적인 상황이 벌어졌다며, 대통령의 임명권이 사실상 침해됐음에도 제1야당인 국민의힘이 이에 대해 제대로 된 문제 제기를 하지 않았다고 지적했다.가 후보자들에게 직접 연락해 이미 완료된 추천 절차를 되돌리는 방안을 검토한 정황에 대해서는 국민의힘이 침묵하고 있다고 주장했다.그는 "청와대와의 협의는 개입이라고 비난하면서 사법행정 라인이 추천위 후보들에게 연락해 추천 결과를 무효화할 수 있는 방안을 타진한 정황은 사법부 인선의 독립성과 공정성을 훼손하는 일이 아니냐"고 반문했다.그러면서 "협의와 절차를 문제 삼을 때만 사법부 독립을 외치고 내부의 절차 훼손 정황에는 눈을 감는다면 그것은 원칙이 아니라 선택적 정치 공세일 뿐"이라고 주장했다.한 최고위원은 "대법원장의 대법관 제청권은 국민에게 아무 설명도 없이 마구잡이로 하게 되는 밀실과 독단의 권한이 아니다"라며 "주권자 국민이 위임한 권한일 뿐"이라고 강조했다.한편 국민의힘은 이재명 대통령이 조희대 대법원장이 서면 제청한 손봉기 대구지법 부장판사에 대한 임명동의안을 국회에 제출하지 않고 재제청을 요구한 것을 두고 "삼권분립을 부정하는 행위"라며 반발하는 등 여야가 대법관 제청 절차를 놓고 공방을 이어가고 있다.