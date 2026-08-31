울산 태화강역 복합환승센터, 국토부 4차 환승센터 계획에 반영

큰사진보기 ▲서남교 울산시 행정부시장이 31일 시청 프레스센터에서 태화강역 복합환승센터 민자사업 추진계획 언론브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

31일 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 발표한 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)'에 울산시가 역점을 두고 추진해 온 태화강역 복합환승센터가 신규 사업으로 최종 반영됐다.이번 제4차 기본계획에는 2030년까지 전국 65곳의 환승센터 및 복합환승센터를 구축하는 국가 차원의 로드맵이 담겼고, 울산에는 태화강역 복합환승센터가 신규 사업으로, 울산역 복합환승센터가 계속 사업으로 반영됐다. 또 울산 신복교차로 복합환승센터는 추가 검토 대상에 포함되어 울산은 모두 3곳이 국가 계획에 이름을 올렸다.이에 서남교 울산시 행정부시장은 이날 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "우리 시는 2030년 하반기 개발실시계획 승인, 2031년 이후 공사 착공 및 준공을 목표로 단계별 절차를 차질 없이 밟아 나가겠다"며 반겼다.서 부시장은 이어 "태화강역 복합환승센터가 완공되면 울산의 새로운 교통 중심이자, 상업·문화·숙박 기능을 갖춘 도심 활력의 거점으로 자리 잡게 될 것"이라며 "아울러 울산이 부산·울산·경남을 아우르는 초광역권의 중심 거점 도시로 나아가는 확실한 발판이 될 것"이라고 기대했다.서 부시장은 이번 반영과 관련 "우리 시는 지난 2025년 8월부터 태화강역 복합환승센터를 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획'에 반영해 줄 것을 정부에 지속적으로 건의해 왔고, 그 결실이 오늘의 국가계획 반영으로 나타났다"고 말했다.그러면서 "이곳에는 환승 기능은 물론 상업, 문화, 숙박 시설 등이 함께 들어서게 되며, 사업 기간은 2026년부터 2033년까지, 총사업비는 8300억 원 규모"라며 "이번 반영은 태화강역 일대를 울산의 핵심 교통 거점이자 미래 성장거점으로 육성할 수 있는 중요한 기반이 마련되었다는 점에서 큰 의미가 있다"고 밝혔다.서 부시장은 다만 "이 사업이 성공적으로 추진되기 위해서는 무엇보다 사업의 경제성 확보와 민간사업자의 참여 의지가 중요하다"며 "총사업비의 상당 부분을 민간 투자 방식으로 추진해야 하는 만큼, 민간이 사업성을 충분히 판단하고 안정적으로 참여할 수 있는 여건을 만드는 것이 핵심"이라며 민자 참여를 당부했다.서 부시장은 "우리시는 이러한 점을 충분히 인식하고 민간사업자 유치에 모든 행정적 역량을 집중하겠다"며 "태화강역은 입지적 장점이 매우 우수한 곳으로, 우리 시는 사업자들께서 안심하고 참여하실 수 있도록 사업 여건을 하나하나 보완해 나가겠다. 태화강역에 대한 투자에 적극 참여해 달라"고 당부했다.