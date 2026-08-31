"강제징용상이 통행 불편?" 광복절 전 부산 동구청 대응 논란

큰사진보기 ▲31일 부산시 동구 초량동 항일거리 인도에 있는 부산 일제강제징용노동자상. 과거 한 차례 철거 끝에 자리 잡은 장소에서 늘 일본영사관을 바라보고 있다. 강제징용노동자건립특위는 과거사를 잊지 않고 일본 정부에 사죄 배상을 촉구하기 위한 의미라고 설명했다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 일제강제징용노동자상과 평화의소녀상이 위치한 일본영사관이 있는 부산 동구. 사진은 부산 동구청 건물 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

지난 81주년 광복절을 앞두고 부산의 한 기초자치단체가 보행에 불편이 있어 보인다며 일제강제징용노동자상의 위치를 바꿀 수 있는지를 타진한 것으로 확인돼 논란이다. 해당 지자체는 단순한 의견 차원이었다고 해명했지만, 시민단체와 한 강제동원 후손은 "노동자상을 찾아와 광복절 의미를 되새겨도 모자랄 시점인데 부적절한 행동"이라고 반발했다.31일 <오마이뉴스> 취재를 정리하면, 부산 동구청은 지난 8월 초 두 차례에 걸쳐 강제징용노동자상 건립특별위원회를 주도한 노동단체에 연락해 '일본영사관 인근 노동자상이 현재 서 있는 위치를 바꿀 수 있는지' 여부를 질문했다.지난 7월 취임한 강철호 부산 동구청장이 노동자상 주변을 둘러보면서 통행 불편 문제를 거론했고, 가능 여부 확인 차원에서 담당 부서가 대응하면서 불거진 일이다. 과거 노동자상 건립에서 역할을 한 전국민주노동조합총연맹 부산지역본부로 전화한 동구청은 담당 간부를 찾아 이 내용을 설명했다고 한다.신창주 민주노총 부산본부 조직부장은 <오마이뉴스>에 "구청장이 관내를 돌아보는 중에 정발장군 앞 노동자상을 보고 통행 불편을 언급했고, 방향을 틀 수 없는지 등을 문의하더라. 다른 뜻은 없다고 했지만 어떤 의도가 있는지, 아니면 위의 압박을 받은 건지 알 수 없어 논의해 다시 연락하겠다고만 하고 전화를 끊었다"라고 불쾌한 표정을 지었다.뒤늦게 이러한 사실을 파악한 건립특위와 소녀상을지키는부산시민행동은 "겨우 시민들의 힘으로 현재 위치에 자리 잡았고, 한참 시간이 지났는데 이제와 통행 불편이라니 뜬금없다"라고 반응했다. 건립특위의 한 관계자는 "이렇게 세워진 이유가 있지 않나. 그동안 통행에 불편을 주지도 않았고, 민원이나 별다른 문제도 없는데 갑자기 이러는 건 납득하기 어렵다"라고 발끈했다.시민행동 측도 "기가 찰 노릇"이라며 "일본 정부 눈치 보기에 따른 건지, 해당 부서가 과잉으로 대응하고 있는 건지 등을 살펴볼 필요가 있다"라고 지적했다. 시민행동 관계자는 "조례나 법에 근거한 소녀상과 달리 노동자상은 여전히 불안정하다. 차라리 이번을 계기로 합법화 노력에 나서야 하지 않을까 생각한다"라고 추가 조처를 시사했다.그러자 동구청은 '오해가 있다'며 바로 진화에 나섰다. 관련 질의에 동구청의 도로관리과 관계자는 노동자상을 둘러싼 전화 사실을 인정하면서도 "다른 의미는 없다. (구청장이) 관내를 돌아보다 노동자상의 위치가 단순하게 보행의 개념에서 불편한 부분이 있어 보여 종횡으로 위치를 좀 바꾸면 도움이 되지 않겠나 했고, 그 정도는 괜찮은지 여부를 물어본 것"이라고 해명을 내놨다.이 관계자는 "위치를 돌려놓으면 지나가는 차의 입장에서도 잘 보일 수 있지 않겠느냐. (상대도) 자체적으로 의논해 보겠다고 해서 마무리가 됐다"라는 입장이다. 그러면서 구청장의 태도도 감쌌다. 그는 "이념이나 가치적인 걸 배제하고, 보기엔 인도를 중간에 막았다는 생각이 들어서 그러신 것 같다"라며 관리 주체가 있는 조형물이어서 또 어떻게 하자는 말은 나오지 않을 것이라고 확대 해석을 차단했다.그러나 강제동원 후손은 다른 날도 아닌 광복절 코앞에 노동자상이 이 같은 대우를 받은 데 대해 쓴소리를 던졌다. 일제강점기 당시 홋카이도 탄광으로 끌려간 노동자의 아들인 리화수(61)씨는 "이게 광복절에 나올 수 있는 얘기냐"라며 "노동자상을 마치 불편한 존재로 여기는 것처럼 느껴져 답답하고 화가 난다"라고 고개를 저었다.지난 2018년 일본에 사죄 배상을 요구하며 시민 모금으로 건립한 강제징용노동자상은 한 차례 철거 위기와 일본 정부의 압박 끝에 지금의 위치에 자리 잡았다. 현재에는 서울 용산역 앞의 노동자상 등과 함께 과거 일본으로 끌려간 조선인들을 기리고, 전쟁범죄를 상기하는 역사적 상징물로 평가받는다.지역의 시민단체들은 이 노동자상과 일본영사관 후문 쪽 평화의소녀상, 정발장군 동상까지 150여 미터 구간을 한데 묶어 '항일거리'라고 부른다. 반성 없는 일본 정부를 규탄하고 제대로 된 사과를 촉구하려는 의미를 담았다. 노동자상이 든 촛불과 시선 방향이 꼿꼿이 일본영사관과 소녀상을 향하고 있는 것도 이러한 이유에서다.