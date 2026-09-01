"아직 젊은데 퇴직해서 어쩌나" 전 잘 지냅니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아직은 젊은데 퇴직해서 어쩌나. 다른 직업을 가져 보는 건 어때?"

"연금도 나오고 있으니까요. 아직은 다른 직업을 가지기보다는 지금 제가 하고 싶은 일들로 하루를 채우며 누려보고 싶어요."

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'나는 지금 너무 편안함만 추구하며 살고 있는 것은 아닐까?'

"한창 열심히 일을 잘해주시고 계신데, 조금만 더 우리랑 함께해주시면 안 돼요?"

'나를 인정해주는구나.'

'그래도 나는 이제 내 삶을 살아야겠다.'

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

'아직 50대 중반인데, 이제 더 이상 무엇을 이루려고 하지 않아도 되는 걸까?'

퇴직 후 지인에게 이런 말을 들었다. 순간 '주변에서는 나를 걱정하고 있구나' 하는 생각이 들었다. 아직 50대 중반. 남들이 보기에는 앞으로 일할 시간이 충분히 남아 있는 나이일 것이다. 나는 이렇게 대답했다.말을 하고 나니 문득 이런 생각이 들었다.퇴직 전의 나는 지금과는 꽤 다른 사람이었다. 모든 일은 남들에게 인정받아야 한다고 생각했다. 그래서 진취적이고 적극적으로 일했다. 내가 맡은 일을 잘해내고, 주변으로부터 인정받는 것이 중요했다. 그래서였을까. 내가 명예퇴직을 선택한다고 했을 때 주변 사람들은 많이 놀라워했다.그 말을 들었을 때 솔직히 뿌듯했다.그동안 열심히 살아온 시간들이 인정받는 것 같았다. 하지만 동시에 또 다른 마음이 있었다.그렇게 퇴직을 선택했다. 퇴직하고 나니 처음에는 주변의 걱정이 이해됐다. 아직 젊은데 일을 하지 않아도 괜찮은 걸까. 앞으로 무엇을 하며 살아야 할까. 나도 가끔 그런 생각을 했다. 그런데 막상 하루하루를 살아보니 생각보다 내 시간은 바빴다.오전에는 평생학습관에서 AI 관련 연수를 듣는다. 수요일에는 합창을 하고, 목요일에는 기타 동아리에 참여한다. 금요일에는 주민자치센터에서 노르딕워킹 수업을 듣는다. 누가 정해준 일정이 아니다. 내가 하고 싶은 일을 내가 선택해서 하루를 채워가고 있다. 그게 참 좋다.무엇보다 직장 현장에서 받았던 스트레스가 사라졌다는 것이 감사하다. 아침에 일어나 오늘은 무엇을 할지 내가 정할 수 있고, 여유로운 생활 속에서 내가 하고 싶은 일을 하며 하루를 보낼 수 있다.예전에는 바쁘게 일하고 무언가를 이루어야 잘 사는 것이라고 생각했다. 남들에게 인정받는 것도 중요했다. 하지만 지금은 생각이 조금 달라졌다.꼭 무언가를 이루지 않아도 괜찮다. 지금의 나를 챙기고, 주변을 챙기며 살면 된다. 물론 아직도 가끔은 생각한다.아마 이 질문에 대한 답을 앞으로 살아가면서 계속 찾아가게 될 것 같다. 다만 지금 내가 확실히 아는 것은 하나 있다. 퇴직 후의 삶이 결코 아무것도 하지 않는 삶은 아니라는 것이다. 내가 좋아하는 일을 찾아 배우고, 사람들과 만나고, 기타를 치고, 합창을 하고, 걷고, 여유롭게 하루를 보내는 것.그리고 그 시간을 온전히 내 것으로 누리는 것.나는 지금 그 평범한 하루들이 참 좋다. 남들이 보기에는 '편안함만 추구하는 삶'일지도 모르겠다. 하지만 나에게는 오랫동안 열심히 살아온 나 자신에게 주는 소중한 시간이다.아직 50대 중반. 앞으로 무엇을 더 이루게 될지는 나도 모른다. 다만 지금은 꼭 무엇인가를 이루어야 한다는 마음에서 조금 내려놓고, 내가 좋아하는 일들로 하루하루를 채워가며 살고 싶다.'좋아하는 일을 하면서 행복하게 살자.' 요즘 내가 가장 자주 마음에 새기는 말이다. 그런데 문득 궁금해진다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 50대라면 계속 무언가를 이루기 위해 달려가야 할까요? 아니면 지금까지 열심히 살아온 나에게, 내가 원하는 방식으로 살아갈 시간을 선물해도 괜찮을까요?