아이 낳으면 최대 1500만 원, 12세까지 매월 20만 원

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부장관이 지난 7월 24일 전북 전주시청을 방문해 '장애인 지역사회 자립지원 시범사업'과 '장애인 통합돌봄 사업' 수행 현황을 점검하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 8월 10일 오전전남광주통합특별시 광잔구에 있는 수완숲지역아동센터를 방문해 여름방학 초등 틈새돌봄사업의 운영현황을 점검하고 현장 의견을 청취하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027년 보건복지부 5대 중점 투자 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

국민의 기본적인 삶과 건강을 지키기 위한 보건복지 분야 투자가 내년에 크게 늘어난다. 저소득층의 생계·의료 안전망을 두텁게 하고, 지역 간 의료 격차를 줄이기 위한 지역필수의료 투자를 확대하는 한편 지역사회 통합돌봄과 아동·청년 지원도 강화한다.정부는 1일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 국무회의를 열고 2027년도 보건복지부 예산안을 심의·의결했다. 내년도 복지부 전체 지출은 148조 7697억 원으로 올해 본예산 137조 4949억 원보다 8.2% 증가했다. 미래대응기금에 편성된 아동기본수당, 아이맞이지원금, 피지컬AI 사업까지 포함하면 152조 4328억 원으로 올해보다 10.9% 늘어난다.정은경 보건복지부 장관은 "국민의 목숨을 살리는 사회안전매트를 더 두텁게 하고, 지역사회 돌봄은 넓히면서, 지역·필수·공공의료를 확충하여 어디에 살든 질 높은 의료를 보장하는 국민의 기본적 삶과 건강 보호에 중점을 두고 2027년 예산안을 편성하였다"고 설명했다.복지부는 내년 예산을 ▲국민의 목숨을 살리는 사회안전망 강화 ▲지역·필수의료 투자 확대 ▲지역사회 통합돌봄 및 돌봄 강화 ▲아동·청년 등 미래세대 지원 ▲보건복지 인공지능(AI) 전환(AX)과 바이오 혁신 등 5대 분야에 집중한다.우선 저소득층의 최저생활 보장을 위해 기준중위소득을 6.7% 인상한다. 맞춤형 급여 개편 이후 가장 큰 폭이다. 이에 따라 4인 가구의 월 최대 생계급여는 207만 8000원에서 221만 7000원으로 13만 9000원 늘어난다.중증장애인이 있는 생계급여 가구에는 부양의무자 기준을 폐지해 약 2만 가구의 지원을 확대한다. 의료급여 수급권자도 늘어난다. 기초연금 예산은 올해 23조 1000억 원에서 내년 25조 7000억 원으로 11% 증액해 저소득 노인 중심의 지원을 강화한다.갑작스러운 위기에 처한 국민을 위한 안전망도 촘촘해진다. 위기 징후가 포착되면 읍·면·동에서 우선 30만 원의 생계지원금을 지급하는 제도를 새로 도입한다. 금융연체 등 위기정보를 활용해 고립 위험군을 찾아내는 '고립통합대응시스템'도 구축한다.자살예방 상담전화 인력을 150명에서 200명으로 늘리고, 전국 255개 자살예방센터의 인력도 센터당 5명에서 7명으로 확대한다. AI를 활용한 자살유발정보 모니터링 시스템과 24시간 자살 시도·사망 현황을 관리하는 국가자살대응실도 신설한다.지역 간 의료 격차를 줄이기 위한 핵심 수단으로 1조 2600억 원 규모의 '지역필수의료 특별회계'도 신설한다. 수도권에서 멀수록 두텁게 지원하고 공공의료기관에 우선 투자하는 방식이다.특히 중앙정부가 표준적인 지원 메뉴와 예산을 제시하고 지방정부가 지역 실정에 맞는 의료서비스를 직접 설계하는 '지역주도 의료공백 해소 사업'을 추진한다.지역의사 확보를 위해 10년간 지역에서 의무복무하는 지역의사선발전형 학생 490명에게 등록금과 주거비 등을 지원한다. 계약형 지역필수의사도 136명에서 448명으로 확대하고, 시니어의사 채용 지원도 160명에서 220명으로 늘린다.국립대병원은 '5극3특' 지역의료의 주축병원으로 육성하고, 지방의료원 등 공공병원에는 진료시설과 운영비를 지원한다. 모자의료센터와 중증모자의료센터도 확대해 필수의료 기반을 보강한다.돌봄 역시 지역사회 중심으로 전환한다. 의료·요양·돌봄 통합지원 대상을 노인에서 장애인까지 확대하고, 의료취약·인구감소지역에는 지원액을 가산한다. 돌봄 인프라가 부족한 지역에는 공립 '취약지돌봄센터' 30개소를 새로 만든다.장애인연금은 장애 정도가 심한 장애인 전체로 대상을 확대해 26만 7000명이 추가로 혜택을 받게 된다. 활동지원 대상과 발달장애인 돌봄서비스도 늘린다. 노인일자리는 118만 개로 확대하고 안전전담인력도 1341명으로 증원한다.미래세대 지원도 크게 강화한다. 만 18세가 되는 모든 청년에게 국민연금 첫 보험료 1개월분을 지원해 최초 가입 이력을 만들어준다.출산·양육 지원은 '아이맞이지원금'과 '아동기본수당' 중심의 패키지로 개편한다. 아이맞이지원금은 출생 순위에 따라 첫째 1000만 원, 둘째 1200만 원, 셋째 이상 1500만 원을 지급하고, 인구감소지역 등 우대지역에는 500만 원을 추가한다.아동기본수당은 0~12세 아동에게 매월 20만 원을 지급한다. 현금과 지역사랑상품권으로 각각 10만 원씩 지원하는 방식이다. 우대지역은 월 30만 원으로 늘어나며, 0~1세 가정보육에는 월 30만 원을 추가 지원한다.정 장관은 "앞으로 국회 심의 과정에서 충분히 설명·협의하고, 국민의 의견에 더 귀 기울이겠다"며 "국민에게 꼭 필요한 보건복지 정책을 실현해 나가도록 하겠다"고 강조했다.