용혜인 장관 돼도 의원직 유지 뜻 "사퇴시 기본소득당 원외로"

큰사진보기 ▲기본소득당 용혜인 대표가 지난 1월 16일 청와대 상춘재에서 이재명 대통령이 마련한 정당 지도부 초청 오찬에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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성평등가족부장관 후보자로 지명된 기본소득당 용혜인 의원이 장관에 임명되더라도 비례대표 의원직을 유지하겠다는 뜻을 밝혔다.용 의원은 31일 자신의 소셜미디어에 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서 당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 돼야 하는 어려움이 있다"라며 "개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다"라고 밝혔다.용 의원은 "제 의원직 사퇴와 관련해 특권이나 혜택으로 비춰질 수 있다는 여러 우려에 대해 잘 알고 있다"라며 "당의 진로와 무관한 제 개인의 문제라면, 그리고 기본소득당 의원이 저 혼자가 아니었다면, 의원직 사퇴 여부를 고민하지 않았을 것"이라고 말했다.또 "저는 차기 총선에서 비례대표로 출마하지 않겠다고 당에 이미 입장을 밝힌 바 있다는 점도 말씀드린다"라며 "국민 여러분의 격려와 비판의 목소리 모두 겸허한 태도로 경청하고 고민하며 인사청문회에서 성실하게 답변할 수 있도록 준비하겠다"라고 덧붙였다.국회법 29조에 따라 국회의원의 국무위원 겸직은 허용된다. 하지만 지역구 의원과 달리 비례대표 의원은 다음 순번 후보자가 의원직을 승계해 의정 공백을 줄일 수 있는 만큼 입각 시 의원직을 사퇴하는 게 국회의 관례였다.이를 두고 야권은 거세게 반발하고 있다. 안철수 국민의힘 의원은 이날 페이스북에서 "용혜인 후보자는 장관이 돼도 비례대표 의원직을 유지하겠다며 귀족 행세를 하고 있다"라며 장관직 지명 철회를 요구했다. 나경원 국민의힘 의원도 "이재명 정권의 용혜인 지명은 준연동형비례제 야합이 낳은 헌정사의 참사"라고 비판했다.진보 진영 내에서도 용 의원의 장관 지명이 부적절하다는 비판이 나오고 있다. 장혜영 전 정의당 의원은 이날 페이스북에서 "민주주의를 파괴하고 국민을 기만한 위성정당으로 두 번이나 의원 배지를 달고 단 한 번도 국민 앞에 사과하지 않은 국회의원을 아무렇지 않게 장관으로 지명하는 문제는 반드시 제대로 짚어야 한다"라고 지적했다.그러면서 "한쪽으로 사회적 약자의 고통을 말하면서 다른 쪽으로 사회적 약자의 고통을 명백히 일으키는 법안을 적극 찬성하는 그의 정치적 모순은 반드시 짚어야 한다"라며 "차별금지법 도입을 외치면서 졸속 검찰 보완수사권 폐지를 두 팔 벌려 환영하는 모순, 그때그때 자기 정치적 이득에 따라 사회적 약자의 권리가 걸린 사안에 입장이 바뀌는 정치인을 어떻게 믿을 수 있을까"라고 덧붙였다.양경규 정의당 대표도 지난 30일 성명을 내고 "위성정당을 통해 두 차례 국회에 입성한 정치인을 국무위원으로 발탁하는 건 위성정당 정치에 사실상의 면죄부를 주는 일"이라며 "피해자들의 거센 우려에도 검찰 보완수사권 폐지를 환영했던 인사가 여성과 소수자, 피해자의 권리를 책임질 적임자인지도 묻지 않을 수 없다"라고 밝혔다.