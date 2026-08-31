'삼천포아가씨' 탄생 60주년, 신곡으로 되살아난 명곡의 감동

큰사진보기 ▲제14회 삼천포아가씨가요제 전국왕중왕전에서 가수 최준서 씨가 올해 왕중왕의 영예를 안았다. 앵콜곡을 부르고 있는 최준서 씨. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제14회 삼천포아가씨가요제 전국왕중왕전이 29일 삼천포대교공원 해상무대 일원에서 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 전국 가요제 대상 수상자들이 한자리에 모여 실력을 겨룬 '제14회 삼천포아가씨가요제 전국왕중왕전'에서 가수 최준서씨가 올해 왕중왕의 영예를 안았다.지난 29일 오후, 경남 사천시 삼천포대교공원 해상무대에서 열린 이번 가요제는 단순한 커버 경연을 탈피해 '1부 맞춤형 창작 신곡 경연'과 '2부 기성곡 경연'으로 이어지는 2단계 평가 방식으로 치러졌다. 이날 세찬 빗줄기 속에서도 많은 관객들이 자리를 지키며 경연에 나선 가수들을 응원하고, 축하가수들의 무대를 즐겼다.전국 규모 가요제 대상 및 방송 경연 프로그램 우승자 출신 무소속 실력자들이 대거 나선 가운데, 최준서씨는 맞춤형 창작 신곡 '남자 남자 남자'를 맛깔나게 불러 전문 심사위원단과 관객의 마음을 사로잡았다. 폭발적인 가창력과 깊은 감정 표현을 앞세운 최씨는 왕중왕 트로피와 함께 상금 1000만 원의 주인공이 됐다.이날 본선 무대에는 최씨를 비롯해 문소리(모른척), 김성훈(그대 꽃), 엄유정(뱃타령), 이환옥(내 손을 닮은 사람), 이해진(거시기 허네), 한아름(만리향) 등 7인이 저마다의 개성을 담은 신곡과 기성곡 무대로 팽팽한 경합을 펼쳤다.삼천포아가씨페스티벌조직위원회는 왕중왕뿐 아니라 본선 진출자 전원에게 맞춤 신곡과 상금, 트로피를 전달해 창작 음악 생태계 확장의 의미를 더했다.이날 가요제는 1965년 발표된 명곡 '삼천포아가씨'의 탄생 60주년을 기리는 특별 헌정 무대도 축제의 깊이를 더했다. 원곡 작사가 고 반야월 선생의 딸 박희라씨와 작곡가 고 송운선 선생의 아들 송준서 작곡가가 합작한 '신(新) 삼천포아가씨'가 재즈 편곡으로 첫선을 보였고, 일본 가수 아즈마 아키가 가창을 맡아 세대와 국경을 넘는 음악적 연대를 보여줬다.여기에 가요제가 낳은 스타 박서진을 비롯해 원곡 가수 은방울자매, 최윤하, 김성범, 문수화, 사천 청년 가수 이민재와 해야(강혜정, 삼천포아가씨가요제 영스타상) 등이 무대에 올라 축제의 열기를 끌어올렸다.이미연 삼천포아가씨페스티벌조직위원회 대회장은 "단순한 순위 경쟁을 넘어 실력 있는 무명 가수와 작사·작곡가가 연대해 새로운 대중가요 명곡을 탄생시키는 산실로 거듭나고자 했다"며 "왕중왕에 오른 최준서씨를 비롯해 7인의 목소리로 발표된 신곡들이 대중 속에서 오래도록 사랑받길 바란다"고 밝혔다.