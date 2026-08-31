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26.08.31 14:56최종 업데이트 26.08.31 14:56

김민석 당대표 환영 현수막 훼손... 민주당, 경찰 고발

사천 축동 만남의 광장서 얼굴 부위 훼손 발견 경찰 조사 착수... 민주당 "유사 사례 추가 파악 중"

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사천시 관문인 축동면 만남의 광장 인근에 설치된 김민석 더불어민주당 대표의 당선 환영 현수막이 얼굴 부위가 훼손된 채 8월 31일 오전 발견됐다. 더불어민주당 경남도당과 사천남해하동 지역위원회는 이날 곧바로 경찰에 고발 조치했다.(사진=더불어민주당 제공)
사천시 관문인 축동면 만남의 광장 인근에 설치된 김민석 더불어민주당 대표의 당선 환영 현수막이 얼굴 부위가 훼손된 채 8월 31일 오전 발견됐다. 더불어민주당 경남도당과 사천남해하동 지역위원회는 이날 곧바로 경찰에 고발 조치했다.(사진=더불어민주당 제공) ⓒ 뉴스사천

사천시 관문인 축동면 만남의 광장 인근에 설치된 김민석 더불어민주당 대표의 당선 환영 현수막이 얼굴 부위가 훼손된 채 8월 31일 오전 발견됐다. 더불어민주당 경남도당과 사천남해하동 지역위원회는 이날 곧바로 경찰에 고발 조치했다.

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경찰은 신고를 접수하고 현장 조사에 나섰다. 훼손된 현수막에는 "김민석 당대표 당선을 진심으로 축하드립니다"라는 문구와 함께 김민석 대표의 얼굴 사진이 담겨 있었으나, 눈 부위 등이 훼손된 상태로 발견됐다. 해당 현수막은 김민석 대표의 팬클럽인 사천 민사랑(김민석을 사랑하는 모임)이 게시한 것으로 확인됐다.

황재은 사천남해하동 지역위원장 현수막도 이날 훼손된 채 발견됐다. 경찰은 사천 관내 다른 현수막 훼손 사례가 더 있는지도 파악하고 있다. (사진=더불어민주당 제공)
황재은 사천남해하동 지역위원장 현수막도 이날 훼손된 채 발견됐다. 경찰은 사천 관내 다른 현수막 훼손 사례가 더 있는지도 파악하고 있다. (사진=더불어민주당 제공) ⓒ 뉴스사천

황재은 사천남해하동 지역위원장 현수막도 이날 훼손된 채 발견됐다. 경찰은 사천 관내 다른 현수막 훼손 사례가 더 있는지도 파악하고 있다.

황재은 사천남해하동 지역위원장은 뉴스사천과의 전화 인터뷰에서 "김민석 대표 집안은 대대로 사천에 뿌리를 내리고 있고, 대표의 부친 고향 역시 사천"이라며 "고향에 환영 현수막을 건 것을 훼손한 것은 의도성이 다분해 보인다"고 말했다. 이어 "경찰에서 진상을 밝혀내 비슷한 일이 재발하지 않기를 바란다"고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

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