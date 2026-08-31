김민석 당대표 환영 현수막 훼손... 민주당, 경찰 고발

큰사진보기 ▲사천시 관문인 축동면 만남의 광장 인근에 설치된 김민석 더불어민주당 대표의 당선 환영 현수막이 얼굴 부위가 훼손된 채 8월 31일 오전 발견됐다. 더불어민주당 경남도당과 사천남해하동 지역위원회는 이날 곧바로 경찰에 고발 조치했다.(사진=더불어민주당 제공) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황재은 사천남해하동 지역위원장 현수막도 이날 훼손된 채 발견됐다. 경찰은 사천 관내 다른 현수막 훼손 사례가 더 있는지도 파악하고 있다. (사진=더불어민주당 제공) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

사천시 관문인 축동면 만남의 광장 인근에 설치된 김민석 더불어민주당 대표의 당선 환영 현수막이 얼굴 부위가 훼손된 채 8월 31일 오전 발견됐다. 더불어민주당 경남도당과 사천남해하동 지역위원회는 이날 곧바로 경찰에 고발 조치했다.경찰은 신고를 접수하고 현장 조사에 나섰다. 훼손된 현수막에는 "김민석 당대표 당선을 진심으로 축하드립니다"라는 문구와 함께 김민석 대표의 얼굴 사진이 담겨 있었으나, 눈 부위 등이 훼손된 상태로 발견됐다. 해당 현수막은 김민석 대표의 팬클럽인 사천 민사랑(김민석을 사랑하는 모임)이 게시한 것으로 확인됐다.황재은 사천남해하동 지역위원장 현수막도 이날 훼손된 채 발견됐다. 경찰은 사천 관내 다른 현수막 훼손 사례가 더 있는지도 파악하고 있다.황재은 사천남해하동 지역위원장은 뉴스사천과의 전화 인터뷰에서 "김민석 대표 집안은 대대로 사천에 뿌리를 내리고 있고, 대표의 부친 고향 역시 사천"이라며 "고향에 환영 현수막을 건 것을 훼손한 것은 의도성이 다분해 보인다"고 말했다. 이어 "경찰에서 진상을 밝혀내 비슷한 일이 재발하지 않기를 바란다"고 밝혔다.