[사진] 살아낸 사람들의 역사, '매축지' 마을의 골목

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큰사진보기 ▲아파트에 다시 매립되는 매축지 마을부산 동구 범일동 매축지 마을의 오래된 골목 너머로 고층 아파트가 솟아 있다. 바다를 메워 생겨난 땅에 귀환동포와 피란민이 터를 잡고 산업화 시대 노동자들이 삶을 이어온 매축지는 주변 재개발과 함께 옛 모습을 하나둘 잃어가고 있다. 낡은 집과 좁은 골목은 사라지더라도 이곳에서 도시의 한 시대를 살아낸 사람들의 삶까지 지워져서는 안 된다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아파트에 다시 매립되는 매축지 마을부산 동구 범일동 매축지 마을의 오래된 골목 너머로 고층 아파트가 솟아 있다. 바다를 메워 생겨난 땅에 귀환동포와 피란민이 터를 잡고 산업화 시대 노동자들이 삶을 이어온 매축지는 주변 재개발과 함께 옛 모습을 하나둘 잃어가고 있다. 낡은 집과 좁은 골목은 사라지더라도 이곳에서 도시의 한 시대를 살아낸 사람들의 삶까지 지워져서는 안 된다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲아파트에 다시 매립되는 매축지 마을부산 동구 범일동 매축지 마을의 오래된 골목 너머로 고층 아파트가 솟아 있다. 바다를 메워 생겨난 땅에 귀환동포와 피란민이 터를 잡고 산업화 시대 노동자들이 삶을 이어온 매축지는 주변 재개발과 함께 옛 모습을 하나둘 잃어가고 있다. 낡은 집과 좁은 골목은 사라지더라도 이곳에서 도시의 한 시대를 살아낸 사람들의 삶까지 지워져서는 안 된다. ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 동구 범일동 매축지 마을. 지난 29일 골목에 들어서자 낮고 낡은 집들 위로 거대한 아파트가 병풍처럼 둘러서 있었다. 슬레이트 지붕과 금이 간 담벼락, 집 앞에 늘어선 물통과 화분, 머리 위를 어지럽게 가로지르는 전깃줄은 오래된 마을의 시간을 붙잡고 있지만 그 너머 풍경은 이미 전혀 다른 도시다.바다를 메워 생겨난 까닭에 '매축지'라는 이름을 얻었던 이 마을이 이제는 역설적으로 고층 아파트에 다시 매립돼 가고 있다. 골목 한가운데 서서 바라보면 오래된 집들이 아파트 사이에 남겨진 것이 아니라, 거대한 새 도시가 조금씩 옛 마을을 삼키고 있는 듯하다. 재개발은 이미 오랫동안 진행돼 왔고 매축지의 옛 모습도 하나둘 사라지고 있다. 지금 이 골목은 재개발을 기다리는 낡은 주거지가 아니라, 사라지기 직전의 부산 근현대사가 마지막 숨을 쉬고 있는 현장이다.매축지의 낡은 집을 단순히 '주거환경이 열악한 집'이라고만 부를 수 없는 이유가 있다. 바다를 메워 만들어진 이곳은 일제강점기 군수물자와 말을 수용하던 병참 공간으로 이용됐고, 해방 뒤에는 귀환동포가, 한국전쟁 때에는 부산으로 내려온 피란민들이 들어와 삶의 터전을 만들었다.마구간과 막사를 나누고 고쳐 집으로 삼았으며, 이후에는 조선방직과 신발공장, 부두와 하역현장 등으로 향했던 노동자들이 이곳에서 하루를 시작하고 끝냈다. 그래서 매축지의 좁은 골목과 작은 집들은 가난의 흔적만은 아니다. 가진 것 없이 부산으로 흘러 들어온 사람들이 스스로 지붕을 얹고 가족을 먹여 살리며 도시의 산업화를 밑에서 떠받친 생활의 기록이다.오늘날 부산의 성장과 번영을 이야기하면서 그 과정에 온몸을 보탠 사람들의 삶을 떼어놓을 수 없다. 아파트에서는 한눈에 내려다보이는 낡은 지붕 하나에도 누군가의 피란과 정착, 노동과 자식들의 성장, 늙어감까지 한 생애가 들어 있다.물론 오래되고 열악한 주거환경을 그대로 보존하자는 이야기는 아니다. 주민에게 안전하고 쾌적한 집을 제공하는 것은 도시가 해야 할 일이고 재개발 역시 그 방법 가운데 하나다. 문제는 집을 새로 짓는 과정에서 그곳에서 살아온 사람까지 함께 밀어내서는 안 된다는 것이다. 재개발을 기다리는 시간이 길어질수록 마을은 늙었고 주민도 함께 늙었다. 과거에도 매축지 재개발 과정에서는 주민들의 이해가 엇갈리고, 사람들이 떠난 뒤 빈집이 늘어나는 모습이 기록됐다.도시가 가난하고 노동력이 필요했던 시절에는 이들의 노동을 받아 성장하고, 땅의 가치가 높아진 뒤에는 정작 그 땅을 지켜온 사람들이 경제적 이유로 떠나야 한다면 그것은 '주거환경 개선'이라는 말만으로 설명하기 어렵다. 재개발의 성패도 얼마나 높고 좋은 아파트를 세웠느냐만으로 평가할 일이 아니다. 고령의 원주민과 세입자, 경제적으로 취약한 주민들이 개발 이후에도 자신이 살아온 생활권에서 삶을 이어갈 수 있도록 실질적인 재정착 방안을 마련하는 것까지가 도시정비여야 한다.매축지의 골목은 이제 마지막 여정을 걷고 있다. 지난 29일 찾은 골목에는 여전히 사람이 살고 있었다. 집 앞에는 물통이 놓여 있고 화분에는 풀이 자랐으며, 좁은 길 한편에 앉아 하루를 보내는 주민도 있었다. 공동화장실과 오래된 처마, 녹슨 슬레이트 지붕과 생활도구 하나하나가 이곳이 박제된 유적이 아니라 지금까지 이어져 온 삶의 공간임을 보여준다.동시에 그 모든 것의 바로 뒤에는 새 아파트가 솟아 있다. 이 극단적인 풍경의 대비가 매축지의 현재다. 언젠가 이 골목도 사라지고 새 건물이 들어설 것이다. 그러나 건물을 철거한다고 그곳에서 살아낸 사람들의 역사까지 철거해서는 안 된다.마을의 공간과 생활상을 사진과 영상, 주민들의 목소리로 기록하고 보존하는 일과 함께, 무엇보다 남은 주민들이 개발 이후 어디에서 어떻게 살아갈 것인가에 대한 사회적 대답이 필요하다. 부산시 역시 과거 매축지의 마구간과 판자촌 등 역사 자원의 보존 필요성을 검토한 바 있다. 도시는 끊임없이 새로 지어진다.하지만 좋은 도시란 낡은 것을 가장 빨리 지우는 도시가 아니라, 오늘의 도시를 있게 한 사람들을 끝까지 기억하는 도시일 것이다. 매축지의 마지막 골목에서 우리가 보아야 할 것은 사라질 낡은 집이 아니라, 그 집에서 끝까지 삶을 버텨낸 사람들이다.