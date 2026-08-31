두 달째 의장도 못 뽑는 대덕구의회... "당장 원구성하라"

큰사진보기 ▲대전 대덕구의회가 두달째 원구성을 하지 못한 채 파행을 이어오고 있는 가운데, 진보당 대덕구위원회가 31일 대덕구의회 앞에서 기자회견을 열고 "감투싸움 그만하고 일하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 대덕구의회가 두 달째 원구성을 하지 못한 채 파행을 이어오고 있는 가운데, 진보당 대덕구위원회가 31일 대덕구의회 앞에서 기자회견을 열고 "감투싸움 그만하고 일하라"고 촉구했다. 사진은 이은영 대덕구위원장 발언 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 대덕구의회가 두 달째 원구성을 하지 못한 채 파행을 이어오고 있는 가운데, 진보당 대덕구위원회가 31일 대덕구의회 앞에서 기자회견을 열고 "감투싸움 그만하고 일하라"고 촉구했다. 사진은 '대덕구의회에는 책임·민생·양심·능력·주민이 없다'는 문구의 스티커를 붙이는 퍼포먼스를 한 뒤 구호를 외치는 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

두 달째 원구성조차 하지 못한 채 파행을 이어가고 있는 대전 대덕구의회를 향해 지역 주민과 진보당이 "감투싸움을 중단하고 당장 의회를 정상화하라"고 촉구하고 나섰다. 특히 이들은 반복되는 원구성 파행을 막기 위해 법정 시한을 두고, 고의로 원구성을 지연할 경우 책임을 묻는 제도도 마련해야 한다고 주장했다.진보당 대전광역시당 대덕구위원회는 31일 대덕구의회 앞에서 기자회견을 열고 "민생을 외면하고 주민 피해를 키우고 있는 대덕구의회를 규탄한다"며 "즉각 원구성을 완료하고 파행 방지 제도를 마련하라"고 촉구했다.현재 대덕구의회는 더불어민주당 4명, 국민의힘 4명의 동수 구도로, 지난 7월 출범 이후 두 달 가까이 의장조차 선출하지 못하고 있다. 민주당은 '후보를 내고 표결로 결정하자'는 입장인 반면 국민의힘은 '민주당 소속 구청장을 견제하려면 야당이 의장을 맡아야 한다'며 사전 정치적 합의를 요구하고 있다. 지난 20일에도 의장 선출이 또다시 불발되면서 추가경정예산과 각종 조례·동의안 등의 심의가 차질을 빚고 있다.진보당은 이날 "의정비를 환원한다고 해서 일을 하지 않아 주민들이 입은 피해까지 환원되는 것은 아니다"라며 양당 모두를 비판했다.특히 국민의힘이 내세우는 '견제론'에 대해서는 "견제는 의회 안에서 조례를 만들고 예산과 사업을 결산·심의하면서 구정을 견제하는 것이지 상대 정당을 견제한다는 논리는 변명이 될 수 없다"고 주장했다.이어 "원구성이 늦어지는 만큼 주민을 위한 의정활동도 늦어질 수밖에 없다"며 "대덕구의 어떤 사업이 중단되고 지연될지 모르며 그 피해는 고스란히 주민들에게 돌아간다"고 지적했다.이은영 진보당 대덕구위원장은 취지 발언을 통해 다른 지방의회가 폭염 대책과 민생 현안 등에 집중하는 동안 대덕구의회에서는 계속해서 '원구성 실패' 소식만 들려왔다고 비판했다.이 위원장은 "대전에서도 대덕구를 제외한 다른 구의회들이 올해 국외 출장과 연수를 취소하고 관련 예산을 주민들을 위해 쓰기로 결정했는데 대덕구만 빠져 있다"며 "다른 의회는 내년 예산을 준비하기 위해 주민들을 만나고 있지만 대덕구는 올해 추가경정예산안조차 언제 심의·의결할지 알 수 없는 상황"이라고 말했다.그러면서 원구성 파행을 반복하지 않도록 지방의회 회의 규칙 등 구체적인 시한과 책임 규정을 둘 필요가 있다고 제안했다.그는 "최초 집회 이후 일정 기간 안에 원구성을 하도록 하고, 원구성에 실패하면 매일 회의를 열도록 하거나 일정 기간이 지나면 자동으로 원구성이 이뤄지도록 하는 등 책임 있는 제도 마련이 필요하다"고 말했다.진보당은 기자회견문에서도 지방자치법에 지방의회가 임기 시작일부터 일정 기간 내 원구성을 완료하도록 법정 시한을 두고, 고의적인 지연 행위에는 실효성 있는 책임을 부과하는 방안을 마련해야 한다고 주장했다.의장단 선출 방식 역시 보다 투명하게 개선해야 한다고 제안이다. 사전 합의를 명분으로 한 '밀실 담합'이나 양당의 자리다툼을 막기 위해 지방선거처럼 후보 등록과 정견 발표, 후보자 정보 공개, 투표 결과 공개 등의 절차를 도입하자고 이들은 주장이다.이날 기자회견에는 대덕구 주민들도 참석해 장기간 이어지고 있는 의회 파행을 비판했다. 법1동 주민 현태봉씨는 "2년마다 원구성을 놓고 시끄러우니 이제는 대덕구의 정례행사라고 불러야 할 지경"이라며 "교육기관과 의료시설, 공원, 좋은 일자리 부족과 취약계층 불평등 등 해결해야 할 문제가 산적해 있는데 의원들은 의장 자리를 두고 싸우고 있다"고 비판했다.그는 "주민들은 어떤 정책이 더 나은지를 치열하게 토론하는 의회를 원하지 의장 자리를 놓고 싸우는 의회를 원한 것이 아니다"라며 "지금이라도 의원들이 모여 대덕구의 문제를 어떻게 해결할지 논의해야 한다"고 촉구했다.목상동 주민 김재곤씨도 대덕국민체육센터의 임시 휴장을 거론하며 의회 파행으로 주민 피해가 현실화되고 있다고 주장했다.김씨는 "대덕국민체육센터가 31일을 마지막으로 임시 휴장에 들어가는데 민간위탁 종료 이후 운영업체 공모와 입찰 등 절차가 필요한 상황에서 의회가 정상적으로 구성되지 않아 재개장이 언제 가능할지 걱정스럽다"며 "의회의 기싸움으로 인한 피해가 결국 대덕구민에게 돌아가고 있다"고 말했다.이날 기자회견 참가자들은 '대덕구의회에는 책임·민생·양심·능력·주민이 없다'는 문구의 스티커를 붙이는 퍼포먼스를 진행하며, "민생 외면 대덕구의회 규탄한다", "주민 외면·민폐 양산 대덕구의회 규탄한다", "당장 원 구성하고 파행방지 제도 마련하라" 등의 구호를 외쳤다.한편, 대덕구의회는 지난 2022년에도 여야 4대4 구도에서 의장 선출을 둘러싼 갈등으로 한 달 넘게 파행을 겪었고, 2024년 후반기 원구성 당시에도 장기간 의회가 공전한 바 있어 반복되는 원구성 갈등을 막을 제도적 장치가 필요하다는 지적이 나오고 있다.