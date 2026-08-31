네팔 신원미확인 시신 DNA 채취 뒤 매장 시작

큰사진보기 ▲2026년 8월 30일, 네팔 치트완 지역의 데브가트에 마련된 집단 매장지에서 경찰관들이 신원이 확인되지 않은 홍수 희생자들의 번호가 적힌 무덤 옆을 지나가고 있다. 네팔 당국은 8월 30일, 대규모 홍수로 수습된 수백 구의 시신 중 일부에 대해 DNA 샘플을 채취하고, 유가족들이 나중에 시신을 수습할 수 있도록 표시를 한 뒤 매장 작업을 시작했다고 밝혔다. (사진 Prakash MATHEMA / AFP) ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀 대원들이 31일(현지시간) 네팔 카트만두 한국대사관으로 들어서고 있다. 2026.8.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 26일 발생한 히말라야 대규모 홍수로 네팔과 중국에서 실종자가 3000명 넘게 발생한 가운데, 네팔에서는 신원이 확인되지 않은 시신을 매장하기 시작했다. 네팔 정부는 신원 확인을 위한 증거를 보존한 뒤 매장하며, 향후 유가족이 시신을 인도받을 수 있을 것이라고 설명했다.네팔 일간지 <고르카파트라>의 인터넷판이 31일 낸 기사에 따르면, 치트완 주 경찰은 주에서 발견된 264구의 시신 중에서 신원이 확인되지 않은 254구의 시신을 데브가트에 마련된 공동매장지에 묻는 작업을 지난 30일부터 시작했다.치트완 주는 이번 홍수로 인한 사망자의 시신이 가장 많이 발견된 곳이다. 상류 트리슈리 강과 칼리간다키 강이 합류해 나라야니 강을 이루는데, 두 강의 합류부인 데브가트 지역이 치트완 주에 있다.치트완주에서 시신 매장에 관여한 한 의사는 부검보고서에 사체에 잇는 점, 문신과 같은 특징을 기록했고, DNA 검사를 위해 치아 샘플을 채취했으며 그게 불가능한 경우에는 뼈 샘플을 채취했다고 밝혔다.네팔 경찰청은 향후 유가족이 신원을 확인할 수 있도록 매장하는 시신의 사진, 외모 묘사, 신체상의 특징, 법의학적 세부 정보, DNA 샘플 등 증거를 보존하고 있다고 설명했다.네팔 경찰청 중앙 대변인 아비나라야나 카플레(Avinarayana Kafle) 부경감은 "시신 관리는 즉각적인 이송이나 최종 처분을 위한 것이 아니다. 이는 각 시신을 지하에 안전하게 보관하고 과학적 증거를 보존하여, 향후 유가족이 신원을 확인할 수 있도록 하기 위한 것"이라고 말했다.또한 매장시에도 각 시신의 위치와 상태, 고유 코드 번호가 기록될 예정이므로, 유가족이 신원 확인을 요청할 경우 수년이 지난 후라도 과학적 검사를 통해 신원을 확인하고 시신을 인도받을 수 있다는 것이 네팔 경찰의 설명이다.치트완 바라트푸르의 가네쉬 아리알(Ganesh Aryal) 구청장은 치트완 내 병원이 시신을 수용할 수 있는 능력이 30구에 불과하고, 임시 영안실 에어컨 설치에 문제가 있어 시신이 부패하기 시작했기 때문에 어쩔 수 없이 매장을 선택할 수밖에 없었다고 밝혔다.<로이터> 통신의 30일 보도에 따르면, 데브가트 지역과 가까운 바라트푸르 병원의 임시 영안실을 취재한 로이터는 "내부 바닥에는 약 125구의 시신이 놓여 있었는데, 그중 다수는 며칠 동안 홍수 물에 잠겨 심하게 부패한 상태였으며, 이는 원래 50구만 수용할 수 있도록 설계된 영안실을 압도하고 있었다"고 현장 상황을 전했다.이번 홍수로 자국민 사망·실종자가 많이 나온 인도는 법의학 팀을 네팔에 파견했다.<고르카파트라>에 따르면 통상적인 경우 신원불명의 시신이 보관되는 곳은 대학병원 영안실이다. 150구 정도를 수용할 수 있는 카트만두 소재 트리부반대학교 부속병원엔 이번 홍수 이후 80여구의 시신이 이송됐다. 이송되는 시신이 계속 늘고 있어 이 병원 관계자들도 매장하는 방안을 적극 고려해야 한다는 의견이라고 이 신문은 전했다.한편, 한국의 정부 합동 신속대응팀은 라수와 지역에서 연락두절 상태인 한국인 9명을 찾기 위해 육로 수색을 시도할 계획이다. 외교부 당국자는 31일 기자들을 만나 신속대응팀의 수색팀이 이날 오전 카트만두에서 람체로 출발했다고 밝혔다. 람체는 사고 현장으로 추정되는 지점으로부터 1~2km 정도 떨어진 마을이다.신속대응팀은 네팔 군에 헬기 운항 허가를 요청하고 있으며, 허가시엔 위어 댐과 둔체 지역 수색도 추진할 계획이다.