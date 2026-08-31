일제 강제동원 소송, '도망'이라는 기록에서 최종 승소까지

큰사진보기 ▲피해자 고 민문식씨 가족과 변호인_일본제철 강제동원 손해배상 청구소송 상고심 선고 (2026. 8. 12.) ⓒ 민주사회를 위한 변호사모임 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 이상희 변호사(법무법인 지향)가 썼습니다. 민주사회를 위한 변호사모임 공익인권변론센터는 2016년 4월 21일 민변 변호사들의 공익인권변론활동을 체계적으로 지원하고자 설립되었습니다. 민변 공익인권변론센터 월간변론 편집팀의 '시선'은 민변 회원들에게 매월 발송되고 있는 '월간변론'에 회원들이 기고하는 글입니다. '시선'은 최근 판례와 주요 인권 현안에 대한 편집위원 및 회원들의 단상을 담고 있습니다.

2018년 10월 30일 대법원 전원합의체는 일제강점기 강제동원 피해자들이 일본제철을 상대로 제기한 손해배상청구소송에서 피해자들의 손을 들어주었다.대법원은 일본제철이 일본 정부의 한반도에 대한 불법적인 식민지배와 침략전쟁 수행에 편승하여 피해자들을 일본으로 강제동원한 뒤 자유를 박탈하고 강제노동에 종사하게 한 행위를 반인도적인 불법행위로 보았다. 그리고 이러한 불법행위에 따른 피해자들의 위자료 청구권은 1965년 한일청구권협정의 적용 대상에 포함되지 않는다고 판단했다.이 판결이 있기까지는 아주 오랜 시간이 걸렸다.1997년 여운택, 신천수 등 피해자들은 먼저 일본 오사카지방재판소에 소송을 제기했다. 그러나 일본 법원에서는 끝내 패소했다. 2005년 다시 대한민국 법원에 소송을 제기했지만 1심과 2심에서도 패소했다. 전환점은 2012년이었다. 대법원은 2012년 5월 24일 원심판결을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈다. 환송 후 서울고등법원은 2013년 일본제철의 손해배상책임을 인정하였다. 그러나 그것으로 끝이 아니었다. 일본제철은 다시 상고했고, 대법원이 최종적으로 상고를 기각하기까지 다시 5년이 걸렸다.2018년 판결이 선고된 뒤 민주사회를 위한 변호사모임은 추가 소송을 준비하며 피해자와 유족의 소송 참여 신청을 받았다. 그 무렵 한 피해자의 아들과 손녀가 필자의 사무실을 찾아왔다.피해자는 스무 살 무렵 일본 이와테현 가마이시에 있는 일본제철 가마이시제철소에 강제동원 되었다. 아들이 생전에 아버지에게 들은 이야기는 이러했다. 일제강점기에 부산에서 연락선을 타고 일본으로 건너가 군수공장에서 제대로 먹지도 못한 채 일했다. 일하다가 벨트에 걸려 죽는 사람들을 보았다. 이대로 일하다 죽으나 도망치다 죽으나 마찬가지라는 생각에 동료들과 공장을 빠져나와 고모 집에 숨어 지냈고, 해방 후 고향으로 돌아왔다.아들은 아버지가 일본으로 건너간 때를 막연하게 '1940년 무렵'으로 기억하고 있었다. 그런데 정부의 강제동원 피해조사를 통해 아버지가 1942년 2월 9일 가마이시제철소에 동원된 사실이 확인됐다. 일본제철이 작성한 '가마이시제철소 조선출신노무자에 대한 퇴직적립금증권 등 미처리명세서'에는 아버지의 창씨개명한 이름과 주소가 남아 있었다. 그리고 해고사유란에는 두 글자가 적혀 있었다. '도망'. 수십 년 전 아버지가 아들에게 했던 이야기가 일본제철 스스로 작성한 기록에 남아 있었던 것이다.그런데 소송이 시작되자 일본제철은 아들이 기억하는 동원 시기와 자신들의 문서에 기재된 시기가 다르다는 점을 들어 소송을 제기한 피해자와 명부에 기재된 사람이 동일인인지 문제 삼았다.70여 년 전의 일을 전해 들은 아들의 기억보다 가해 기업 자신이 작성한 기록이 더 정확한 것은 당연하다. 오히려 피해자와 유족이 알 수 없었던 사실을 확인시켜 주어야 할 자료였다.그러나 일본제철은 그 자료로 피해자의 피해를 확인해 주는 대신, 피해자의 기억에 남은 작은 차이를 자신의 책임을 부인하는 근거로 삼았다.그리고 더 큰 장벽을 세웠다. 일본제철은 소멸시효가 완성되었다고 주장했다. 특히 2012년 5월 24일 대법원이 이미 일본 기업의 손해배상책임을 인정하는 취지의 판단을 했으므로, 다른 피해자들도 그때부터 권리를 행사할 수 있었고 일정한 기간(3년) 안에 소송을 제기했어야 한다고 주장했다.그러나 2012년 이후 실제로 벌어진 일들을 보면 이 주장은 쉽게 받아들이기 어렵다. 2012년 판결은 최종 확정판결이 아니라 파기환송판결이었다. 환송심인 서울고등법원이 2013년 다시 피해자들의 손을 들어주었지만 일본제철은 재상고했다. 그리고 그 뒤, 법정 밖에서 통상적인 재판절차라고 보기 어려운 일들이 벌어졌다.법원행정처는 강제동원 재상고 사건을 놓고 여러 내부 보고서를 작성했다. 2013년 작성된 보고서에는 심리불속행으로 상고를 기각하는 방안과 심리불속행 기간을 넘긴 뒤 본안 판단을 하는 방안이 비교되어 있었고, '송달기간이 장기간이 되어 심리불속행 기간이 도과되었음을 이유로 자연스럽게 심리불속행을 하지 않는 방안'까지 기재되어 있었다. 관련 보고서와 자료 일부는 실제 사건을 검토하던 대법원 재판연구관에게 전달됐다. 소송당사자인 일본기업 측 대리인도 대법원장과 법원행정처 관계자들을 공식 소송절차 밖에서 접촉했다.피해자들이 2012년 대법원 판결을 받아낸 뒤에도 일본제철은 책임을 인정하지 않았다. 정부 내에서는 한일관계를 이유로 판결을 우려했고, 법원행정처는 강제동원 판결의 처리 방향을 검토했으며, 소송당사자인 일본기업 측 대리인은 재판절차 밖에서 사법부 관계자들과 접촉했다.피해자들은 법정 안에서 싸우고 있었지만, 자신들이 알지 못하는 곳에서는 자신들이 어렵게 받아낸 판결의 의미를 되돌리려는 움직임이 진행되고 있었던 것이다. 그렇게 6년이 흘렀다. 그런데 일본제철은 소송에서 피해자들에게 물었다. 2012년에 판결이 나왔는데, 왜 더 빨리 소송하지 않았느냐고.필자가 대리한 사건의 1심 재판부도 이러한 주장을 받아들였다. 2012년 대법원 판결 이후 권리를 행사할 수 있었는데 3년 안에 소송을 제기하지 않았다는 이유로 피해자들의 청구를 받아들이지 않았다. 피해자 입장에서는 참으로 받아들이기 어려운 결과였다. 자신들의 책임을 부정하며 재판을 다투고, 그 재판이 진행되는 동안 법정 밖에서조차 판결의 결과를 바꾸려는 움직임이 있었는데, 이제는 오히려 그 긴 시간을 이유로 피해자의 권리가 사라졌다고 주장하는 것이기 때문이다. 더구나 그러한 움직임에 법원행정처가 관여하였다는 사실이 드러난 뒤에도, 법원이 그 사정을 충분히 고려하지 않은 채 피해자들에게 권리를 더 일찍 행사하지 않은 책임을 돌렸다는 점에서도 납득하기 어려웠다.강제동원 피해자들의 소송은 처음부터 시간과의 싸움이었다. 일본에서 패소했고, 대한민국 법원에서도 1심과 2심에서 패소했다. 2012년 대법원에서 어렵게 파기환송판결을 받아냈지만 최종 판결까지 다시 6년이 걸렸다. 그 사이 피해자들은 하나둘 세상을 떠났다. 그래도 피해자들과 유족들은 포기하지 않았다.2018년 대법원 전원합의체 판결 이후 다시 소송을 제기한 피해자들도 마찬가지였다. 고령의 피해자들이 세상을 떠난 뒤에는 자녀와 손자녀가 소송을 이어갔다. 일본기업이 피해자 본인이 맞느냐고 다투면 자료를 찾아 입증했고, 소멸시효가 지났다고 주장하면 다시 항소하고 상고했다. 그리고 대법원은 결국 다시 피해자들의 손을 들어주었다.2023년 12월 대법원은 2012년 판결이 아니라 2018년 10월 30일 전원합의체 판결이 선고됨으로써 비로소 대한민국에서 강제동원 피해자들의 사법적 구제 가능성이 확실해졌다고 판단했다. 그때까지 피해자들에게는 일본기업을 상대로 객관적으로 권리를 사실상 행사할 수 없는 장애사유가 있었다고 본 것이다. 필자가 대리한 피해자의 사건도 항소심에서 이 대법원 판결의 법리에 따라 승소했고, 최근 대법원에서 최종 승소가 확정됐다.하지만 대법원의 판결로 모든 문제가 해결된 것은 아니다. 일본제철을 비롯한 일본 기업들은 지금도 대한민국 대법원의 확정판결을 이행하지 않고 있다. 피해자들은 다시 일본기업의 국내 자산을 찾아 강제집행 절차를 밟아야 하고, 그 절차마저 수년씩 이어지고 있다.이재명 정부가 출범한 이후에도 강제동원 피해자 문제에 관한 뚜렷한 해법은 아직 보이지 않는다. 강제동원 피해자의 권리는 누군가의 외교적 부담이 사라질 때까지 잠시 미뤄둘 수 있는 권리가 아니다. 식민지배와 침략전쟁 과정에서 자행된 중대한 인권침해에 대한 책임을 묻는 일은 특정 국가 사이의 과거사 문제를 넘어 보편적 인권의 문제이며 인류의 양심에 관한 문제다.강제동원 피해자의 권리 실현은 우리 사회가 인간의 존엄과 인권을 어디까지 지켜낼 수 있는지를 보여주는 일이다. 그리고 우리 사회의 인권과 법치가 한 단계 더 나아가는 과정이기도 하다.