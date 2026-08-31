메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.08.31 14:22최종 업데이트 26.08.31 14:22

주말 서해안서 갯벌 고립·차량 침수 등 사고 잇따라

해경 "오는 9월 2일까지 대조기, 물 때 확인해야"

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
충남 홍성군 남당항 인근 - 자료사진
충남 홍성군 남당항 인근 - 자료사진 ⓒ 이재환

지난 주말 동안 서해안에서는 해루질을 하던 주민이 바다에 고립되고 차량이 갯벌에 빠지는 등의 사고가 잇따랐다. 다행히 인명피해는 없었다.

보령해양경찰서(서장 장윤석)는 31일 연안 안전사고 위험예보제 '관심' 단계가 발령된 지난 주말 동안 갯벌 고립과 항·포구 인근 차량 침수 등 연안사고가 잇따라 발생했다고 밝혔다.

서해안 대조기는 오는 9월 2일까지이다. 대조기는 밀물과 썰물 때 해수면의 높이 차(조차)가 한 달 중 가장 크게 나타나는 시기이다. 주로 음력 보름(15일)과 그믐(30일) 무렵이다.

AD
보령해경에 따르면 지난 8월 29일 오후 11시 32분경 보령시 신흑동 군헌어촌계 갯벌에서 해루질 중이던 A씨(60대·남)가 갯벌에서 나오지 않는다는 배우자의 신고가 접수됐다. A씨는 출동한 해경에 의해 구조됐다.

또 지난 30일 오전 10시 54분경에는 서천군 마서면 아목섬 인근 갯벌에 차량 1대가 빠져 이동하지 못한다는 신고가 접수됐다. 해경은 현장에 출동해 포크레인과 견인차량을 동원, 낮 12시 7분경 차량을 이동조치했다.

침수 직전에 있던 차량도 구조됐다. 30일 오후 1시 20분경 서천군 서면 홍원항 경사로에서 만조 시 침수 우려가 있는 차량 1대를 순찰종 발견해 차량 고박 등 안전조치를 실시하고, 오후 8시 54분경 견인차량을 이용해 이동조치했다.

보령 해경은 "오는 2일까지 대조기가 이어지면서 갯벌 활동객과 항·포구 차량의 고립·침수 위험이 높아지고 있다"며 "물때를 사전에 확인하는 등 각별한 주의해야 한다"라고 밝혔다.

#서해안

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이재환 (fanterm5) 내방

자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

이 기자의 최신기사박수현 충남지사 "지천댐 건설 정부 결정 존중"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기