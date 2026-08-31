주말 서해안서 갯벌 고립·차량 침수 등 사고 잇따라

큰사진보기 ▲충남 홍성군 남당항 인근 - 자료사진 ⓒ 이재환 관련사진보기

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지난 주말 동안 서해안에서는 해루질을 하던 주민이 바다에 고립되고 차량이 갯벌에 빠지는 등의 사고가 잇따랐다. 다행히 인명피해는 없었다.보령해양경찰서(서장 장윤석)는 31일 연안 안전사고 위험예보제 '관심' 단계가 발령된 지난 주말 동안 갯벌 고립과 항·포구 인근 차량 침수 등 연안사고가 잇따라 발생했다고 밝혔다.서해안 대조기는 오는 9월 2일까지이다. 대조기는 밀물과 썰물 때 해수면의 높이 차(조차)가 한 달 중 가장 크게 나타나는 시기이다. 주로 음력 보름(15일)과 그믐(30일) 무렵이다.보령해경에 따르면 지난 8월 29일 오후 11시 32분경 보령시 신흑동 군헌어촌계 갯벌에서 해루질 중이던 A씨(60대·남)가 갯벌에서 나오지 않는다는 배우자의 신고가 접수됐다. A씨는 출동한 해경에 의해 구조됐다.또 지난 30일 오전 10시 54분경에는 서천군 마서면 아목섬 인근 갯벌에 차량 1대가 빠져 이동하지 못한다는 신고가 접수됐다. 해경은 현장에 출동해 포크레인과 견인차량을 동원, 낮 12시 7분경 차량을 이동조치했다.침수 직전에 있던 차량도 구조됐다. 30일 오후 1시 20분경 서천군 서면 홍원항 경사로에서 만조 시 침수 우려가 있는 차량 1대를 순찰종 발견해 차량 고박 등 안전조치를 실시하고, 오후 8시 54분경 견인차량을 이용해 이동조치했다.보령 해경은 "오는 2일까지 대조기가 이어지면서 갯벌 활동객과 항·포구 차량의 고립·침수 위험이 높아지고 있다"며 "물때를 사전에 확인하는 등 각별한 주의해야 한다"라고 밝혔다.