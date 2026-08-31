통일부 "제반상황 고려해 동방경제포럼 불참"

큰사진보기 ▲윤민호 통일부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 오는 9월 1일 러시아 블라디보스토크에서 열리는 '동방경제포럼(EEF)'에 참석하지 않는다고 31일 밝혔다.윤민호 통일부 대변인은 이날 오전 정례 브리핑에서 "제반 상황을 고려해서 통일부에서는 이번 동방경제포럼에 참석하지 않는다"라고 말했다.윤 대변인은 김정은 북한 국무위원장이 포럼에 참석하는지 여부에 관해서는 "아직 파악된 내용이 없으며 관련 동향을 주시하겠다"고 설명했다.러시아 극동 지역의 경제개발 및 아시아태평양 국가들과의 경제협력을 논의하는 동방경제포럼에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참석해왔다. 한국에서는 2016년 박근혜 대통령이, 2017년에는 문재인 대통령이 참석한 전례가 있다.이후에도 2018년 이낙연 국무총리, 2019년 홍남기 경제부총리가 행사장을 직접 찾았다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 열린 2022년부터는 주러 한국대사관 관계자가 참석하는 등 급이 낮아졌고, 2025년에는 주블라디보스토크 총영사가 참석했다.앞서 정동영 통일부 장관은 지난 4일 언론브리핑에서 북한과 대화·협상 재개 성사를 뒷받침하기 위해 정부 차원의 동방경제포럼 참여를 적극 검토하고 있다고 밝힌 바 있다. 최근 북한과 밀착하고 있는 러시아와 소통 기회를 만들어 꽁꽁 얼어붙은 남북관계에 돌파구를 마련해 보자는 취지였다.하지만 정부는 러시아-우크라이나 전쟁 격화 등 현재 정세를 고려해 참석하지 않기로 최종 결정한 것으로 알려졌다.