안규백 "국회 돌아가 열심히"... 병무의혹 해소의사엔 "변화없어"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 지난 20일 국회에서 열린 국방위 전체회의에서 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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안규백 국방부 장관은 31일 국방장관 교체 결정에 대해 "후임자가 오면 잘 인수인계하고 국회 본연(의 일)으로 돌아가서 더 열심히 할 것"이라고 말했다.안 장관은 이날 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 연합뉴스 기자와 만나 교체 소회를 묻는 말에 "소감이 어디 있겠나. 푹 쉬고 싶다"며 이같이 밝혔다.장관 임기 이후 본인의 군무 이탈 의혹을 직접 풀 의사를 묻자, "그건 변화가 없다. (의혹) 자체가 사실이 아니니까"라고 답했다.문민 출신으로는 64년 만에 국방장관에 올랐던 안규백 장관은 전날 이재명 대통령이 강신철 주사우디아라비아 대사(전 한미연합사 부사령관)를 신임 장관 후보자로 지명하면서 취임 1년여만에 교체 수순을 밟게 됐다.이재명 정부의 첫 국방장관으로서 사관학교 통합과 전시작전통제권(전작권) 전환 등 개혁 과제를 의욕적으로 추진했으나, 본인의 방위병(단기사병) 근무 당시 복무이탈 의혹 등을 두고 야권의 공세에 시달리기도 했다.앞서 국방부 관계자는 안 장관의 복무 이탈 의혹과 관련해 "부여된 일을 마치고 권력이 없는 신분으로 돌아갈 때 (병적기록 오류에 대해) 정정 청구 및 추가 조치를 할 계획"이라고 말한 바 있다.정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 관련 질문에 "장관께서 기존 입장과 변함이 없으시기 때문에 그것으로 답변을 갈음하겠다"고만 답했다.정 대변인은 "(안 장관이) 첫 문민 장관으로서 여러 가지 국방개혁 과제들을 추진해 오셨고, 마치시는 날까지 맡은 바 임무를 다하실 것"이라고 언급했다.한편 국방부는 강신철 후보자에 대한 인사청문회 준비 태스크포스(TF) 구성 작업에 들어갔다. 현직 주사우디 대사 신분인 강 후보자는 조만간 귀국해 인사청문회 준비에 돌입할 것으로 보인다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>