남들 다 사는 것 말고, 내가 살고 싶은 삶

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲개별적인 취향들이 한데 어우러져 만들어내는 전체적인 분위기, 이른바 ‘바이브’가 주목받고 있습니다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

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"나는 무엇을 좋아하고, 그것들은 한데 모여 어떤 분위기를 만들어내는가."

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그와 브런치에도 실립니다.

Rachel Douglass, "Is the fall of the microtrend upon us?", FashionUnited, 2025.3.14.

요즘 '바이브'라는 말을 심심찮게 듣습니다. 분위기 좋은 공간에 가면 "여기 바이브 좋다"라고 하고, 음악이나 옷을 두고도 "내가 좋아하는 바이브"라고 표현합니다. 누군가의 SNS 피드를 보며 "이 사람 바이브 있네"라고 느끼기도 합니다. 하지만 막상 바이브가 정확히 무엇이냐고 물으면 한 문장으로 설명하기가 쉽지 않습니다.사전적으로 바이브(vibe)는 어떤 사람이나 장소에서 느껴지는 분위기나 느낌을 뜻합니다. 그러나 요즘 쓰이는 바이브는 그보다 조금 더 넓은 의미를 품고 있습니다. 한 사람이 입는 옷의 핏과 색감, 즐겨 듣는 음악, 선호하는 공간, 여가를 보내는 방식, 나아가 타인과 세상을 대하는 태도까지 어우러져 만들어지는 '총체적인 삶의 결'에 가깝습니다.트렌드와 비교해 보면 그 의미가 조금 더 선명해집니다. 트렌드가 유행하는 옷이나 제품처럼 비교적 분명한 대상으로 드러나는 데 비해, 바이브는 어느 한 가지 요소만으로 만들어지지 않습니다. 빈티지 가구가 놓인 공간에서 LP로 음악을 듣고, 필름카메라를 든 채 오래된 동네의 작은 카페를 찾아다니는 삶을 떠올려 보겠습니다. 가구나 LP, 필름카메라 중 어느 하나만을 바이브라고 부를 수는 없습니다. 각각의 취향과 행동이 한데 어우러져 빚어내는 전체적인 분위기, 그것이 바로 바이브입니다.과거에는 유행하는 패션을 알고 싶으면 패션 잡지를, 여행지를 찾으려면 여행 책자를, ​집을 꾸미려면 인테리어 잡지를 펼쳤습니다. 관심사마다 참고하는 매체가 달랐습니다. 하지만 SNS가 등장하면서 이러한 경계가 허물어지기 시작했습니다. 한 사람의 계정에서 그가 입는 옷부터 사는 공간, 즐겨 듣는 음악과 먹는 음식, 취미와 주말을 보내는 방식까지 ​함께 들여다볼 수 있게 된 것입니다.알고리즘은 이 연결을 한층 더 촘촘하게 만듭니다. 러닝에 관심을 보이면 러닝화는 물론 운동복과 러닝 코스, 플레이리스트와 식단, 아침을 시작하는 ​루틴에 관한 콘텐츠까지 연이어 추천됩니다. 인테리어 영상을 보다 보면 그 공간에 놓인 가구와 소품뿐 아니라 그곳에서 음악을 듣고 책을 읽으며 커피를 마시는 일상까지 접하게 됩니다. 이처럼 취향의 범위는 개별적인 물건을 넘어 그와 연결된 생활방식으로 넓어지고 있습니다.이제 옷과 음악, 공간과 취미는 각각 떨어져 있기보다 서로 연결되어 하나의 세계를 이룹니다. 이때는 무엇을 좋아하느냐 못지않게 각각의 취향을 어떻게 조합하느냐가 중요합니다. 같은 커피를 마셔도 누군가는 북적이는 도심의 카페를 찾고, 누군가는 오래된 주택을 개조한 조용한 카페를 선호합니다. 같은 취향이라도 그것을 자신의 삶에 들이는 방식에 따라 전혀 다른 분위기, 이른바 '바이브'가 만들어지는 것입니다.바이브에 대한 관심은 빠르게 바뀌는 유행에 대한 피로감과도 맞닿아 있습니다. 불과 몇 달 전까지 반드시 가져야 할 아이템으로 떠오르던 것이 금세 지난 유행이 되고, 또 다른 스타일이 그 자리를 대신합니다.이처럼 특정한 스타일이나 아이템이 빠르게 확산됐다가 사라지는 유행을 '마이크로트렌드'라고 부릅니다(FashionUnited, 2025).마이크로트렌드는 무엇을 따라야 하는지가 비교적 분명합니다. 특정한 옷과 소품, 색상처럼 눈에 보이는 몇 가지 요소만 갖춰도 유행하는 스타일을 쉽게 연출할 수 있습니다. 하지만 그만큼 새로운 유행이 출현할 때마다 그 속도를 따라잡기 위해 우리는 끊임없이 새로운 소비와 선택을 강요받습니다.이런 피로 속에서 유행하는 몇 가지 아이템으로 자신의 모습을 계속 바꾸기보다, 좋아하는 것들을 차곡차곡 쌓아 자신만의 분위기를 만들어 가는 방식은 오히려 매력적으로 다가옵니다.자신만의 분위기를 만들기 위해 늘 새로운 것을 살 필요는 없습니다. 오래 입어 익숙해진 옷, 수년째 듣고 있는 음악, 자주 찾는 동네의 작은 카페와 오랫동안 즐겨 온 취미까지 모든 것이 재료가 됩니다. 각각이 최신 유행인지보다, 이 모든 것이 어우러져 어떤 분위기를 만들어내는지가 더 중요합니다.마이크로트렌드가 끊임없이 "지금은 이것!"이라고 외친다면, 바이브는 조금 다른 질문을 던집니다.물건을 갖고 싶은 마음 뒤에는 종종 그 물건과 함께하는 삶에 대한 상상이 있습니다. 예쁜 찻잔을 사고 싶은 것은 어쩌면 천천히 차를 음미하는 여유로운 아침까지 갖고 싶어서인지 모릅니다. 운동복을 고르면서는 꾸준히 운동하며 자신을 돌보는 나를 떠올리고, 책으로 가득한 방을 보면서는 그곳에서 조용히 책을 읽으며 보내는 시간을 동경하는 것인지도 모릅니다.물건과 공간, 음악과 취미에는 그렇게 '되고 싶은 나'와 '살고 싶은 삶'이 담깁니다.취향을 하나씩 고르고 모으는 동안 우리가 원하는 삶의 모습도 조금씩 선명해집니다.결국 바이브는 "나는 어떤 사람인가?"라는 본질적인 질문에 언어가 아닌 취향과 감각으로 대답하는 하나의 방식이라고 볼 수 있습니다.