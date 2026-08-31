김승원 "사회적 약자 보호기관으로서의 법무부 모습 회복할 것"

큰사진보기 ▲법무부 장관 후보로 지명된 김승원 더불어민주당 의원이 31일 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에 입장하며 지명 소감을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표, 최민희 최고위원이 31일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

법무부 장관 후보자로 지명된 김승원 더불어민주당 의원이 31일 "법무부가 헌법에서 정한 인권보호기관으로서 사회적 약자 보호를 충실히 할 수 있는 보호기관으로서의 원래 모습을 다시 회복하는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.김 후보자는 이날 오전 국회에서 기자들을 만나 "국민주권정부의 법무부장관으로 지명된 데 대해 막중한 책임감을 갖고 있다. 70년 만에 맞이하는 새로운 형사사법체계가 대한민국에 잘 안착되도록 하는 게 가장 시급한 소명이라 생각한다"며 이같이 밝혔다.검찰 수사권 폐지를 골자로 한 개정 형사소송법과 10월 출범하는 중대범죄수사청 및 공소청 등에 대한 여러 우려들을 불식시킬 수 있는 법무 행정에 힘쓰겠단 입장을 밝힌 셈.그는 이와 관련 "판사 출신으로서, 그리고 변호사로서 인권 변호 활동을 많이 했는데 우리 사회의 낮고 어려운 곳에 계신 분들까지 최선을 다해 잘 살펴보고 보듬을 수 있는 역할을 다하도록 하겠다"고 했다.그러면서 "종국엔 국민주권정부가 정말 대한민국의 주인은 국민이란 것을 주권자 국민들에게 체감할 수 있게 하는 그런 역할을 다 하겠다고 다시 한 번 다짐한다"고 밝혔다.아울러 "대한민국이 대전환의 시기를 맞이하고 있는데 여러 가지 해외투자나 금융시장 활성화 등 법무부에서 보완해야 할 여러 법안들을 잘 통과시키고 사회적 합의를 모으는 데 최선을 다하겠다"고도 말했다.한편 한병도 민주당 원내대표는 이날 열린 최고위원회의에서 "이재명 정부의 국정 운영에 단 한 순간도 공백이 발생하지 않도록 하겠다"면서 "추석 연휴 전까지 국무위원 인사청문 절차를 신속하게 마무리하겠다"고 밝혔다.특히 이번 개각과 관련해 국민의힘에서 김 후보자를 '대장동 변호사 출신'이라고 비난하는 것에 대해서는 "야당의 정치 공작에는 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.김 후보자가 2015년 법무법인의 선임 파트너 요청으로 남욱 변호사 관련 사건을 초기에 단 한 차례 접견했을 뿐 이른 바 '대장동 사건'을 변호한 적이 없음에도 정치적 공세를 펴고 있다는 취지다.그는 "국민의힘은 인선이 발표되자마자 '국정 테러' 등 운운하면서 극단적인 막말을 쏟아내고 있다"면서 "인사청문회 일정조차 잡히지 않았는데 낙인부터 찍고 흠집내기에 나선 것"이라고 했다. 아울러 "검증은 인사청문회에서 사실과 근거를 가지고 하면 된다"며 "공직 후보자의 능력과 자질을 국민 눈높이에서 철저히 검증하고, 야당의 정치 공작에는 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.