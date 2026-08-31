김민석 "혁신당 합당·연대, 가급적 개인의견 표명 삼가야"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 31일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲‘왼쪽’ 언급한 김민석 “연대는 무조건, 개각 계기로 논의 속도낼 것” 유성호 관련영상보기

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김민석 더불어민주당 대표가 31일 최고위원회의에서 조국혁신당과의 연대·통합과 관련된 개인 의견 표명을 삼가고 당 공식기구에 논의를 맡겨 달라고 했다. 합당 여부를 둘러싼 지지층 안팎의 갈등 발생 소지를 최대한 줄여야 한다는 취지였다. 또한 이번 개각을 계기로 사회민주당·진보당·기본소득당 등 진보개혁정당들과 진행했던 정치개혁 논의에 속도를 더 붙이겠다고도 했다.용혜인 기본소득당 의원이 성평등가족부 장관 후보자로 지명되고 이해민 조국혁신당 의원이 청와대 AI미래기획수석으로 임명된 것을 두고 '범여권의 외연 확대' 혹은 '조국혁신당과의 합당' 등에 대한 여러 해석이 잇따르자, 당대표로서 일종의 가이드라인을 낸 것으로 풀이된다.참고로 최민희 민주당 최고위원은 지난 28일 MBC라디오 <조승원의 뉴스하이킥>에 출연해 "조국혁신당과 합당하지 않고 (내년 총선에서) 조국혁신당이 후보를 내면 수도권에서 40석 정도를 잃을 수 있다"고 한 바 있다.김 대표는 "조국혁신당과 관련해서도 이미 큰 틀에서의 연대는 무조건이라는 입장을 천명했으나, 방식이 합당이 될지 합당 아닌 형식이 될지 아직은 아무도 모른다"면서 "연대가 될지 합당이 될지에 대한 최종 결과는 미지의 영역이기 때문에 이것은 당내의 누구도 예단하기 어렵다고 보고, 당내에 찬반이 있는 것도 온 국민이 알고 계신다"고 짚었다.이어 "이 부분에 대해서는 민주적인 절차를 거쳐서 양당 당원들의 압도적 의사를 확인하며 처리해 갈 것"이라며 "저를 포함한 지도부의 인사 또는 의원 모두가 가급적 개인의 의견 표현을 삼가고 현재 이 일을 맡고 있는 기구에 맡기는 것이 좋다고 생각된다"고 말했다.당원들을 향해서도 "자연스러운 의견을 많이 표명해 주셔도 좋지만, 가급적 그 과정에서 서로의 감정적인 부분을 자극할 수 있는 것보다는 합리적인 토론을 해주시면 당으로서는 매우 감사하겠다"라며 생산적인 토론을 주문했다.또한 당의 대통합추진단장인 박범계 의원이 통합·연대·확장 관련 1차 논의의 총괄 전권을 갖고 있고 조국혁신당과의 접촉·연대에 대해서는 추진단 산하 조국혁신당 연대분과 위원장인 이해식 의원이 전권을 갖고 있음도 지적했다.이들을 중심으로 한 논의가 우선 정리돼야 관련 절차가 개시될 수 있단 취지다. 이에 대해 김 대표는 "이후 정리된 것이 지도부에 오면 지도부는 민주적 절차에 따라서 당원들께 결정 과정을 민주적으로 제안하고 밟아 나가겠다"라며 "그 과정까지는, (저도) 기존에 했던 이러저러한 이야기가 있음에도 불구하고 일체 이야기하지 않겠다"고 했다.아울러 "조국혁신당 측에서도 빨리 이해식 의원님과 함께 대화할 수 있는 창구를 지정해달라"며 "연대 관련한 논의에 있어서는 우리 당내의 이중 당적 문제도 매우 중요한 선결 문제다. 이 문제는 (연대의) 전제조건은 아니나 병행과제로 처리하겠다"고 덧붙였다.김 대표는 용혜인·이해민 의원의 과거 행보나 발언 등을 두고 지지층 일각에서 우려를 표명하는 것에 대해서도 "서로 각각 다른 정치적인 견해와 생각을 가져오셨던 분들이기 때문에 본인들에게 있어서도 새로운 실험이 펼쳐질 것"이라며 기존에 가졌던 소신이나 입장을 조정될 것이라고 설명했다.이와 관련 그는 "정치인은 자신의 정치적 소신을 펼쳐가지만 동시에 정부의 구성원이 될 경우엔 정부의 구성원으로서 정부의 대리인이자 대변자인 장관으로서의 입장이란 것이 있다"며 "내각에 참여한다는 것은 그 자체가 정부의 구성원이자 대표로서 자신의 개인적 입장을 해당 정부의 큰 기조에 맞게 조정해 간다는 것이 전제되어 있는 것"이라고 했다.이어 "사안 하나하나에 대해서 지금 예단하거나 할 필요는 없다고 생각한다"며 "당은 새롭게 참여하시는 특별히 진보·개혁연대의 영역에 있는 내각 후보자들이 잘 안착하시고 개인의 정치적인 소신과 또 정부로서의 정치적·정책적 입장을 잘 펼쳐가실 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.사회민주당·진보당·기본소득당 등 지난 총선 당시 함께 했던 이들 정당과 "선거제도·정당제도·정치제도들을 포함한 다양한 논의를 과거에 했던 것과 앞으로 필요한 것을 함께 해 나가겠다는 입장을 밝혔고, 이미 제가 각 당대표들을 만난 바가 있다"며 "앞으로 더 적극적으로 이번 개각을 계기로 해서 훨씬 속도를 내겠다"고 밝혔다.