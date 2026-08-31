"말 못 하는 생명의 이름 부르며 청와대 앞에서 엎드렸다"

큰사진보기 ▲생명의 편에선 사람들의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲위령제를 진행하는 박그림 선생님의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연중인 사자후 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 오동필 집행위원 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲가덕도신공항반대시민행동 김현욱 집행위원 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 김동일 케이블카반대 설악권주민대책위 위원장 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 장정환 지리산지키기연석회의 집행위원 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김명숙 대표의 발언모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍천풍천리양수발전소건설반대위원회 이창후 총무 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲마창진환경운동연합 임희자 대표 발언모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문성호 대전충남녹색연합 공동대표 발언모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 민영권 지리산지하수지키기공동행동 대표 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 이성근 부산황령상지키기범시민운동본부 운영위원장 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언중인 박상현 부산환경운동연합 사무처장 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲생명비상시국선언을 낭독 중 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회를 마친 참가자들 ⓒ 이경호 관련사진보기

8월 29일 오후, 서울 청와대 사랑채 앞 도로가 전국 각지에서 올라온 사람들의 뜨거운 함성과 절박한 목소리로 가득 찼다. 가덕도, 새만금, 설악산의 깊은 골자기와 지리산, 홍천과 금강, 녹조로 가득한 낙동강, 그리고 대형댐 건설로 위기에 처한 청양 지천에 이르기까지. 개발로 파괴를 앞둔 생태 현장을 지켜온 이들이 한자리에 모인 것이다.'제3차 생명의편에선사람들 전국대회'가 열린 현장에서 참석자들의 얼굴에는 깊은 근심과 함께, 더 이상 생명의 터전이 파괴되는 것을 방치할 수 없다는 결연한 의지가 짙게 서려 있었다. 노구를 이끌며 현장을 지켜온 어르신부터 미래를 걱정한 미래세대까지 다양한 참가자들은 현 정부가 개발 독재를 하고 있다는 우려를 표명했다.전국대회에서는 인간의 욕망 때문에 이 땅에서 사라져간 무수한 생명들을 위로하는 위령제로 문을 열었다. 개발 현장에서 서식처를 잃고 쓰러져 간 동식물들의 이름이 환경운동가 박그림 선생님의 입으로 하나씩 호명될 때마다 아스팔트 바닥 위에는 무거운 정적이 흘렀다. 참석자들은 두 번의 절을 진행하며 애도문을 낭독하며 생명들의 넋을 달랬다.정신혜 국악연주자의 피리와 태평소 가락이 청와대 앞 하늘로 아득히 퍼져 나갔다. 비건합창단 '사자후'의 울림 있는 합창과 성미산학교 학생들의 '같이 살자' 노래와 몸짓이 더해지며 현장의 분위기는 한층 더 숙연해졌다. 프리버드 임도훈 보컬의 '흘러라 강물아'를 함께 부르며 결의를 다지기도 했다.새만금신공항백지화공동행동 오동필 집행위원(아래 오 집행위원)은 마이크를 잡자마자 현재의 수라갯벌의 현실을 전하며 분통을 터트렸다. 오 집행위원은 "대규모 철새도래지이자 멸종위기종 참수리의 월동지이자 안식처인 수라갯벌을 훼손하면서까지 공항을 짓겠다는 것은 미친 짓"이라며 사업 중단을 요구했다. "이미 전국 수많은 지방공항들이 적자를 면치 못해 허덕이고 있는데, 조류 충돌이라는 치명적인 위험까지 감수하며 또 공항을 강행하려는 이유가 무엇이냐"고 강하게 일갈했다.가덕도신공항반대시민행동 김현욱 집행위원(아래 김 집행위원)는 네팔의 기후 참사 애도를 표하며, 기후위기가 더 이상 추상적인 경고가 아닌 현실임을 강조하고, 10월 우선착공이 추진되는 가덕도신공항 건설을 '예견된 중대재해이자 생태학살'로 규정했다.김 집행위원은 국회를 통과한 공항 주변 조류 서식지 관리 법안을 언급하며 "낙동강하구라는 대체 불가한 국제적 철새 이동 경로에 공항이 들어설 경우 조류 충돌 위험과 수많은 야생생물의 희생이 불가피하다"고 강조했다.김동일 케이블카반대설악권주민대책위 위원장(아래 김위원장)은 히말라야 참사로 희생된 고인에게 조의를 표하며 발언을 시작했다. 김위원장은 설악산 오색케이블카 사업을 안전성, 경제성, 환경성, 주민수용성을 모두 상실한 '국가적 원칙이 무너진 대표적 난개발 사업'으로 규정했다.김 위원장은 "당초 460억 원이던 사업비가 1600억 원 이상으로 폭증했고 공사 설립 비용까지 포함하면 2000억 원을 넘어설 것이다. 재정 규모가 4500억 원에 불과한 양양군 살림을 거덜 낼 것"이라고 주장했다.김 위원장은 현 양양군수와 강원도지사, 이재명 대통령이 환경을 지키고자 하는 시민들의 지지에 힘입어 당선된 점을 강조하며 정부와 지자체의 결단을 촉구했다. 마지막으로 생명과 국립공원의 가치를 지켜내기 위해 끝까지 정부의 행보를 주시하며 투쟁을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.정정환 지리산지키기연석회의 집행위원(아래 정 위원)은 "지리산이 수많은 야생동물과 인간이 함께 기대어 살아가는 생명평화의 공간이자 미래세대를 위해 보존해야 할 국립공원 1호"라고 강조하며 발언을 시작하며 케이블카와 관통도로 댐 등 난개발 시도를 강력히 비판했다.정 위원은 '자연공원법'의 허점을 지적하며, "환경부와 정부가 해야 할 일은 개발 허가가 아니라 자연공원의 근본 취지에 맞게 법을 개정하는 것"이라고 강조했다. 정 의원은 생명들의 공간인 지리산을 온전한 모습으로 지키고 미래 세대에게 물려주기 위해 전국의 시민들과 함께 끝까지 연대하여 싸워나갈 것임을 밝혔다.충남 청양에서 올라온 지천댐반대대책위원회 김명숙 대표(아래 김 대표)는 불과 6명이 모여 5차례 회의를 한 것을 공론화로 둔갑시킨 환경부를 강력하게 규탄했다. "밀실에서 졸속으로 진행된 공론화위원회의 결과를 결코 인정할 수 없다"며, "주민들의 의견을 무시하고 강행하는 이런 난개발은 지난 윤석열 정부에서나 할 법한 일인데, 어떻게 이재명 정부에서 똑같이 벌어질 수 있느냐"고 강력히 질책했다. 817일간 청양군에 농성 중인 주민들은 청양 지천에 서식하는 멸종위기야생생물인 미호종개 서식처를 지키고, 구시대적인 댐 건설이 아니라 혁신적인 물문제 해결을 요구 중이다.홍천풍천리양수발전소건설반대위원회 이창후 총무(아래 이 총무)는 "절차와 법이라는 이름으로 오랜 세월 살아온 마을과 주민을 짓누른다면 그것은 결코 정의가 아니다"라며 홍천 풍천리 양수발전소의 착공 중단과 사업 전면 백지화를 요구했다. "8년째 아스팔트 농사를 짓고 있는 이유는 우리동네를 지키는 것"이라며 이재명 정부를 규탄했다.그는 "산양과 수달 담비가 사는 터전에 약 11만 그루의 나무가 베어지게 된다"고 주장하며 "살던대로 살게 해달라"고 절규했다. 정당한 요구가 받아들여지지 않을 경우, 장관 파면 및 현 정부 퇴진 운동을 포함한 강력한 투쟁에 나설 것을 밝혔다.마창진환경운동연합 임희자 공동대표(아래 임 대표)는 "낙동강 녹조 현장은 단순한 환경 오염을 넘어 영남권 1100만 주민의 생명과 건강을 위협하는 '소리 없는 재난'의 현장"으로 규정했다. "낙동강 최하류부터 최상류까지 전면 조사한 결과, 마이크로시스틴이 강 원수와 농산물, 공기를 넘어 부산·창원·창녕·고령·대구 주민 17명의 소변에서까지 검출었다"며 충격적인 상황이 발생했다고 밝혔다.임 대표는 "수문 개방과 재자연화가 엄연한 국정과제이자 대통령의 과거 약속이었음에도 취임 후 1년이 지나도록 상황이 악화되었다"고 지적했다. 녹조 재난을 뿌리 뽑기 위한 근원적 대책으로 수문 개방과 보 처리 방안을 조속히 이행하라는 내용의 대통령 긴급 업무 지시를 촉구했다.보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 문성호 공동대표(아래 문 대표)는 "이재명 정부의 모습은 엄동설한에 빛의 광장에서 만나고 싶은 나라가 아니"라고 경고했다. 문 대표는 "'국민이 주인인 나라'를 표방했음에도 기후위기와 살인적 폭염과 폭우 속에 울부짖는 국민은 패싱하고 기업 총수들과 만나 메가 프로젝트에만 몰두하고 있다"며, 국민을 받들지 않는 독주와 소통 부재는 결국 실패로 귀결될 것이라고 경고했다.문 대표는 "4대강은 진보도 보수도 좌우도 아니며 누구의 것도 아닌 생명의 것이며, 아이들에게 녹조독을 물려 줄 수 없다, 강은 흘러야 하며, 이재명 정부가 생태 학살의 책임을 물어야 한다"고 경고 했다.민영권 지리산지하수지키기공동행동 대표(아래 민 대표)는 경남 산청군 삼장면 일대 생수공장들의 과도한 지하수 수탈로 인해 지역 생태계와 주민들의 생존권이 심각하게 위협받고 있다고 고발했다.민 대표는 "현행 30년 된 '먹는물관리법'이 생수 산업의 성장과 상품화에만 맞춰져 있어 플라스틱 남용과 지하수 고갈, 지반 침하 등 생태적 파괴를 통제하지 못하고 있다"고 지적하며 정부를 향해 "산청 삼장면의 지하수 취수 증량 즉각 중단 및 전면적 피해 조사, 허가 과정에서의 지역 주민 결정권 보장, 기업 중심의 생수 산업 전면 재검토와 '먹는물관리법'의 근본적 개정"을 강력히 요구했다.이성근 부산 황령산지키기 범시민운동본부 운영위원장(이 위원장)은 "황령산이 지난 30년간 온천 개발과 스키돔 사업 실패에 이어 고층 전망타워, 케이블카, 대규모 숙박시설 등 난개발 특혜 사업으로 심각하게 파괴될 위기에 놓였다"고 지적했다.이 위원장은 "전임 시정과 토건 자본, 보수적 정치 지형 및 언론이 유착되어 환경영향평가 부실 작성과 비민주적 일방행정을 강행해 왔다"고 주장했다. 전재수 신임 부산시정을 향해 토건 적폐 세력과 내부 공무원들의 저항에 흔들리지 말고 선거 당시 약속했던 공약을 즉각 이행할 것을 강력히 촉구했다.박상현 부사환경운동연합 사무처장(아래 박 처장)은 이미 27개의 교량이 존재하는 낙동강에 대저, 엄궁, 장낙대교 등 16개의 다리를 추가로 건설하려는 시도를 비판하며, 과거 을숙도대교 개통 이후 대표적 철새인 고니가 사라지고 만성적인 적자와 교통체증만 남았던 사례를 꼬집었다.박 처장은 "오는 10월 말까지 예정된 교각 공사가 완료될 경우 낙동강 하류의 생태적 기능이 완전히 상실될 수 있다"고 경고하며, 전국의 환경과 생태 운동 진영을 향해 '생명의 편에 선 연대농성단'을 구성해 공동 대응에 나설 것을 제안했다.대회의 마지막 순서로 참가자 전원이 목소리를 모아 '생명생태비상시국선언문'을 낭독했다. 이들은 "이재명 정부의 환경정책 성적표는 낙제점이며, 개발 성장의 망상 때문에 생명의 터전인 산과 강, 바다와 하늘이 죽음으로 내몰리고 있다"고 선언했다.