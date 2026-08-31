'회심의 카드' 좌절된 장동혁... 당협 직선제 전면도입 무산

국민의힘의 당협위원장 '전면 직선제' 도입이 사실상 무산됐다. 올해 정기 당협위원장 선출은 기존 운영위원회 방식대로 진행하고, 사고당협과 향후 당무감사를 통해 교체 대상으로 선정된 당협부터 당원 직선제를 적용하기로 했다.
결과적으로 당 지배력을 공고히 하기 위한 장동혁 국민의힘 당 대표 '회심의 카드'가 당내 반발에 부딪혀 꺾인 모양새이다. 전면 도입을 반대했던 '투톱' 정점식 원내대표가 오히려 당 주도권을 가져오는 그림으로도 해석된다.
앞서 장동혁 국민의힘 당 대표는 '싸우는 20%'와 '당원주권주의'를 강조하며 당협위원장 선출 방식을 바꿀 것이라고 선언했다. 매 짝수년 8월에 끝나는 당협위원장 임기를 그대로 연장하지 않고 당원들에 의해 재선출하겠다는 구상이었다. 원내에서 사실상 고립된 장동혁 대표가 비상계엄과 내란, 탄핵 사태를 거치며 강성 지지층 중심으로 구성된 당원들의 힘을 빌려 당에 대한 '그립(주도권)'을 회복하려는 것 아니냐는 설이 여의도에서 돌았다.
그러나 의원총회 등에서 반대 목소리가 거셌다(관련 기사: 장동혁 '당협 물갈이'에 의원들 집단 비토... "찬성 한 명도 못 봐" https://omn.kr/2ji6o
). 장동혁 지도부는 해당 안건에 대한 논의와 표결을 차일피일 미뤄 왔다(관련 기사: 장동혁 회심의 카드 '당협 물갈이', 일단 보류... 27일 재논의 https://omn.kr/2jiui
).
결국 당협위원장들의 임기 만료 당일에야 원내 의견을 일부 수용해 '2단계 순차 도입'이라는 절충안을 내놓는 것으로 물러섰다. 다만 당무감사에서 지역 당원 평가를 50% 의무 반영하고 '해당행위자'에게 감점을 주기로 했다. 장 대표가 강조해 온 '당원 중심 정당' 기조 자체는 유지한 셈이다.
의총 반발에 결국 후퇴… 올해 당협위원장은 기존 방식대로
정희용 국민의힘 사무총장은 31일 오전 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "당협위원장 정기 선출 방식과 관련해서 당원직선제 선출 방식의 전면 도입을 검토했지만 최근 의원총회 등 당내 의견을 반영해 점진적·단계적으로 도입하기로 결정했다"라고 밝혔다.
올해 정기 당원협의회 운영위원장은 종전과 마찬가지로 운영위원회 방식으로 뽑는다. 오는 9월 15일까지 선출 절차를 마치고, 새 운영위원장이 뽑힐 때까지 현 당협위원장들을 유임하기로 이날 최고위에서 의결했다. 정 사무총장은 "추석을 앞두고 당협 공백을 최소화하기 위한 조치"라고 설명했다.
대신 사고당협부터 당원 직선제를 도입한다. 현재 사고당협 34곳에 대해 즉시 조직위원장 공모를 실시하고, 조직강화특별위원회의 자격 심사를 거쳐 유자격 신청자가 2인 이상일 경우 당원 직선제로 선출하는 것을 원칙으로 했다.
두 번째 단계는 정기 당무감사 이후다. 사고당협 등을 제외한 당협을 상대로 감사를 실시하면서 해당 지역 당원들의 당협위원장 평가를 50% 의무 반영한다. 감사 결과 하위 당협으로 분류돼 교체 대상으로 선정될 경우 다시 조강특위 심사를 거쳐, 유자격 신청자가 2인 이상이면 당원 투표로 새 위원장을 선정한다.
정 사무총장은 "당원직선제는 전면 시행이 아니라 2단계 점진적 시행으로 가닥을 잡았다"라고 발표했다. 당 지도부는 이 과정에서 이른바 '해당행위자'에 대한 감점도 적용하기로 했다. 사고당협 조직위원장 공모와 정기 당무감사 모두 감점 대상이다. 다만 무엇을 해당행위로 규정할지, 어느 정도의 감점을 줄지는 추후 논의를 통해 정하기로 했다.
관련 당규도 손본다. 지방조직 운영규정에는 지방선거가 있는 해 8월 말 정기 선출의 경우 당원선거인단에 의한 선출을 원칙으로 하는 방향을 담고, 당무감사 규정에는 해당 지역 당원의 평가를 50% 반영하는 기준을 명문화할 계획이다.
전체 254개 당협 가운데 이번 정기 선출 대상은 216곳이다. 사고당협 34곳, 당원권 정지 상태인 당협 3곳, 직무정지 상태인 당협 1곳은 제외된다.
"싸우는 야당으로 개선하는 데 큰 효과 있을 것" 자평
장 대표로서는 애초 구상보다 상당히 후퇴한 결론이다. 특히 당협위원장 전면 재선출 방침을 놓고 원내와 지도부 사이 갈등이 공개적으로 불거진 끝에 나온 결과라는 점에서 더욱 그렇다. 동석한 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 결정에 대해 "당협위원장 직선제를 사실상 2단계에 걸쳐 순차적으로 도입하는 방향으로 정리됐다"라고 부연했다.
정희용 사무총장이 안건을 제안·설명했고, 장동혁 대표도 직접 보완 설명에 나섰다. 결론 자체에는 최고위원 누구도 반대하지 않았다. 박 수석대변인은 "전원일치로 이 방안이 통과됐다"라며 "이 방안에 대해서는 최고위원 누구도 이견을 제출하지 않았다"라고 말했다. 장 대표는 당원 직선제를 전면 도입하지 못하게 됐지만 당원들의 영향력을 확대하겠다는 명분은 놓지 않았다.
박 수석대변인은 장 대표의 설명을 전하며 "대표께서는 여러 차례 언론을 통해 말씀하신 것처럼 당원 중심의 정당, 우리가 소수 야당으로서 거대 여당과 싸울 수 있는 정당으로 만들기 위한 필요한 조치라는 생각을 갖고 계신다"라고 말했다.
이어 "당협위원장 직선제를 도입하는 방법과 시기에 대해서 그동안 여러 의견을 듣고 숙고해 왔고, 주말 내내 최고위원들과 상의해 최종적인 안을 확정했다"라고 덧붙였다.
특히 당원 평가를 강화하는 이유를 두고는 "지역에서 일하지 않는 당협위원장에 대해 불만을 가지고 있는 많은 당원들, 특히 여당과 싸우지 않는 야당 의원들에 대한 불만들이 이번 방안의 도입으로 어느 정도 누그러질 것"이라며 "당의 체질을 싸우는 야당으로 개선하는 데 큰 효과가 있을 것"이라고 강조했다.
결국 장 대표가 당협위원장 전체를 당원들의 심판대에 올리겠다는 당초 구상은 꺾였지만, 사고당협과 당무감사 하위 당협을 대상으로 한 직선제와 당원평가 50%라는 우회로는 확보한 셈이다. '전면전'에서는 물러났지만 향후 당무감사를 통해 당원들의 힘을 빌려 원외 조직을 재편할 여지는 남겨뒀다.
달라진 조광한의 메시지? "내부 동지, 싸울 대상 아냐"
공교롭게도 이날 최고위원회의에서는 당내 갈등을 멈춰야 한다는 목소리도 공개적으로 나왔다. 그 주인공은 최근까지 오히려 당내 반대파를 향해 공격적인 목소리를 높여온 '당권파' 조광한 최고위원이었다.
조 최고위원은 불과 나흘 전인 지난 27일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 당협위원장 전면 직선제에 반대하는 현역 의원들을 겨냥해 "기득권 지키기라고 봐야 한다"라고 직격했다. "명분상 이것에 대해서 동의하지 않거나 부정적으로 얘기한다면 그런 분들은 굉장히 이기적이고 편협한 생각에 사로잡혀 있는 분"이라고까지 했다. 장동혁 대표가 추진하던 당협위원장 직선제에 힘을 실으면서 원내의 반발을 정면으로 비판했던 것이다.
같은 인터뷰에서는 이진숙 의원 제명 촉구 결의안 표결에 참여한 자당 의원들을 향해 "당 조직의 결속에 해악을 끼치는 분들" "비상식적인 철없는 행동" "일탈된 행동"이라고 몰아붙였다. "원내지도부가 그렇게 결정을 했으면 따라줘야 한다"라며 이들에 대한 "제재를 가해야 한다"라고도 주장했다(관련 기사: '이진숙 제명촉구' 이탈한 국힘 4인... 조광한 "제재해야" https://omn.kr/2jk6b
).
하지만 나흘 뒤 그의 메시지는 '내부 공격 중단'으로 향했다. 조 최고위원은 이날 빌 클린턴 전 미국 대통령의 1992년 대선 당시 유명 구호인 '바보야, 문제는 경제야'를 소환하며 "지금 우리의 모습은 어떻습니까?"라고 물었다. 이어 "이렇게 나라가 어지러운데 거꾸로 과녁을 겨누는 정치만큼 미련하고 어처구니없는 짓은 없을 것"이라고 지적했다.
그는 "클린턴의 민주당이 정권을 되찾을 수 있었던 이유는 단 하나"라며 "내부 갈등을 멈추고 싸움의 과녁을 정확히 상대의 약점으로 돌렸기 때문"이라고 강조했다. 그러면서 "바보야, 문제는 이쪽이 아니야. 저쪽이야"라며 "싸워야 할 대상은 내부의 동지가 아니라 저들의 무능과 독선"이라고 목소리를 높였다. "이 명백한 사실을 우리 스스로 깨닫지 못하고 상대의 자멸로 얻게 되는 반사이익조차 얻어내지 못한다면 국민은 결코 우리에게 기회를 주지 않는다"라고도 경고했다.