고 성수남, 5·18 성폭력 피해자가 임종 직전 남긴 묵직한 말

큰사진보기 ▲생전 고 성수남씨의 모습. 국가 상대 손해배상청구소송 첫 재판이 진행된 2025년 11월 7일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞 기자회견. ⓒ 이정민 관련사진보기

"임종을 앞둔 선망 중에도 5·18 행방불명자를 위한 특별 추모공간이 마련되어야 한다고 이야기하셨습니다." - 윤경회 간사 (5·18 성폭력 피해자 모임 '열매')

큰사진보기 ▲고 성수남(오른쪽)씨가 2024년 12월 5일 광주 서구 국립트라우마치유센터에서 자신의 흉터를 내보이고 있다. 그 옆은 '열매' 대표 김복희씨. ⓒ 박수림 관련사진보기

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저는 5·18 당시 사망자의 시신을 수습하고, 그들의 유지를 받는 것을 사명으로 여겼습니다. 그분들의 식어가는 몸에 손을 넣어 총알을 빼내거나 학생증이 주머니에 넣고 다닌 유서를 보면서, 또 그들이 마지막 숨을 거두면서 보인 눈빛을 계속 보아야 했기에, 제 자신의 아픔은 그다지 크게 느껴지지 않았습니다. (중략)



제가 도심 시위진압 작전에서 부상자나 사망자를 옮기고 시신을 수습하는 과정에서 구타를 당하고, 총알 파편이 몸에 들어와 마취 없이 수술을 하고, 성폭행까지 당했지만, 그 직후에도 활동을 멈출 수 없었습니다. 저는 당시 어디서 그런 힘이 나왔는지 모르지만, 계속 하나님께 '용기를 주세요'라고 기도하면서, 목숨을 내건 사람처럼 움직였습니다. (중략)



5·18 당시 저도 참혹하게 죽은 시신을 보는 건 무서웠습니다. 기독병원 전속 사진사로서 시신을 많이 보았던 남편이지만, 그렇게 썩어가는 시신을 닦고 사진을 촬영하는 일은 쉬운 일이 아니었습니다. 그건 저도 마찬가지였습니다. 저희는 그때 맨정신으로 그 일을 한 게 아닙니다. 두려운 마음이 들면 오히려 저는 시신을 끌어안기도 했습니다. 그리곤 죽은 자의 몸에서 총알을 빼냈습니다.



저는 그게 희생자의 몸에 박힌 '가시'처럼 느껴졌기 때문에 그걸 빼내주고 싶었습니다. 그렇게 한 분 한 분의 몸에서 총알을 빼고, 몸 이곳저곳 피와 구데기를 닦아내고, 몸에서 떨어져 나간 신체 일부를 가져다 놓고 찍은 사진이기 때문에, 저는 그분들을 절대 잊을 수가 없습니다. 그분들의 마지막 눈빛이 제겐 유언처럼 느껴지기 때문입니다.



- 조사 당시 성씨의 진술 일부 (2023년 8월 30일)

큰사진보기 ▲5.18 성폭력 피해자 증언대회 참석자들5.18 성폭력 피해자들이 2024년 9월 30일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 5.18 성폭력 피해자 증언대회 '용기와 응답' 참석자들과 함께 "나는 너다, 우리는 서로의 용기다" 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

저는 행방불명자의 시신을 추모할 수 있는 공간을 마련해주었으면 합니다. 그분들은 누가 뭐래도 우리 국민을 위해 싸운 분들입니다. 광주 곳곳에 5·18을 기념하는 장소가 있지만, 현재까지 이름 없이 죽어간 사람들을 추모하고, 그 분들의 죽음이 헛된 것이 아니라고 교육할 수 있는 '역사의 연장'이 없다는 것이 늘 안타까웠습니다. 그렇게 되면, 저는 그곳에 꽃 한 송이를 놓고 싶습니다. 그게 저의 소원입니다.



그런 분들을 위로해주는 "위령제"를 정성스럽고 근사하게 해주었으면 합니다. 그분들은 길거리에서 나눠주는 주먹밥도 먹어보지 못할 정도로 싸운 사람들입니다. 그 분들을 위해 좋은 수의와 풍성한 음식을 차려놓고 그분들을 기억할 수 있었으면 합니다. 저는 "옛 전남도청"에 그분들을 위한 공간을 마련하고, 위령제를 치루고, 국민들이 찾아와 그분들게 "고맙습니다. 당신의 죽음을 헛되게 하지 않겠습니다."고 할 수 있으면 좋겠습니다.



그런 추모공간에는 5·18 당시 현장사진을 "현장감 있게! 진상규명에 기여할 수 있도록!" 상설 전시하였으면 합니다. 5·18 사진을 전시하는 곳은 지금도 있습니다. 그러나 제가 과거 사진이 전시된 곳을 가보았지만, 5·18을 겪은 사람들이 보아도 아무런 감흥이 없을 정도여서 안타까웠습니다. 5·18에 참여한 사람들의 얼굴이 크게 나오고, 참혹한 피해가 고스란히 알려질 수 있도록 하여 "후대들에게 교육적 효과"가 있고, "5·18민주화운동을 왜곡하지 못하도록" 했으면 합니다.

큰사진보기 ▲고 성수남씨가 지난해 11월 7일 국가 상대 손해배상청구소송 첫 재판을 앞두고 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞 기자회견에서 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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5·18민주화운동 성폭력 피해자 성수남(76, 1949년생)씨가 30일 밤 11시께 별세했다. 5·18 성폭력 피해자 모임으로 시작한 '과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 열매(아래 열매)'는 31일 오전 "성수남 선생님께서 갑작스러운 건강 악화로 중환자실에 계시다가 돌아가셨다"라고 밝혔다.2023년부터 성씨와 연을 이어온 윤경회 열매 간사(전 5·18민주화운동진상규명조사위원회 조사4과 팀장)는 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "성 선생님께서 피해 사실을 알린 첫 조사에 임하신 날짜가 2023년 8월 30일이고, 돌아가신 날짜는 2026년 8월 30일이다. 그때는 (조사관으로서) 선생님을 위해 진술조서를 썼는데 지금은 부고를 쓰고 있다"며 "선생님은 떠나실 때도 5·18이 남긴 과제가 무엇인지 성찰하도록 우리 모두에게 묵직한 책임감을 부여해주셨다"고 말했다.열매 결성(2024년 8월) 과정에서부터 성씨와 인연을 맺은 서지현 전 검사도 이날 오전 페이스북에 "그 용기로 45년만에 5·18 성폭력 피해보상을 위한 법이 만들어졌지만, 시행일인 2026년 7월 1일이 훌쩍 지났는데도 아직 보상 기준조차 마련되지 않고 있는 현실이 그저 죄송하고, 또 죄송하다"라며 "삼가 고인의 명복을 빈다"라고 전했다.5·18조사위 '직권조사 사건 진상규명조사보고서'에 따르면, 성씨는 5·18 둘째 날인 1980년 5월 19일 늦은 밤 금남로 일대에서 계엄군에 의해 성폭행 피해를 당했다. 부상당한 시민들을 위해 구급약품 등을 챙겨 집을 나선 후의 일이었다. 피해 직후 성씨는 강한 수치심을 느껴 스스로 오른쪽 윗 가슴을 응급처치용 가위로 찌르기도 했다.성씨가 평생 무덤까지 갖고 갈 "치욕"이라고 생각한 피해 사실을 입밖에 꺼낸 이유는 항쟁 동안 자신이 수습했던 "5·18 행방불명자들이 눈에 밟혔기" 때문이었다. 조사위에서 직접 성씨의 진술을 받은 윤 간사는 "실제 조사 내용의 80%가 행방불명자의 마지막 모습에 관한 것"이었다며 그의 진술내용 일부를 전했다.조사위에 성폭력 피해 사실을 증언한 뒤, 성씨는 다른 피해자들과 연대해 열매를 결성했고 이후 국가를 상대로 한 손해배상청구소송 재판에 직접 참여하며 활동을 이어갔다. 윤 간사는 "가장 고령자였고, 휠체어나 지팡이 없인 몇 걸음 걷지 못했지만 열매 활동 하나하나에 꼭 참석하고자 했다"며 "열매 구성원들에게도 당신이 겪으신 참혹했던 5·18에 대해 늘 증언하려고 했다"라고 설명했다.성씨는 40여 년 후 찾아온 국가폭력의 위기에도 1980년 5월과 똑같이 행동했다. 2024년 12월 3월 당시 대통령인 윤석열(내란 우두머리)이 비상계엄을 선포했다는 소식을 들은 그는 구호용품 등을 챙겨 택시를 타고 옛 전남도청으로 향했다.성씨는 남편과 함께 2007년 제1회 오월어머니상을 수상하기도 했다. 그는 5·18 당시 기독병원 사진사로 재직하던 남편 고 김영복씨와 함께 시민들의 시신을 수습하고 참상을 사진으로 담아 외부에 알린 바 있다.윤 간사는 "성 선생님은 우리가 기억해야 하는 오월영령들, 5·18 정신에 대해서 늘 생각할 수 있게끔 견인해준 존재였다"며 "최근 뒤늦게 선생님이 촬영하신 사진이 5·18민주화운동기록관에 보관돼있다는 것을 확인했다. 남편의 이름으로 기증된 것을 확인하신 후 '원이 없다'고 말하며 기록관과 협약식 약속을 잡았는데 이렇게 임종을 맞이하게 돼서 안타깝다"라고 말했다.아래는 평생 성씨의 마음에 담겨 있던 5·18 행방불명자들과 관련해 그가 조사위에 한 진술 일부다.성씨의 빈소는 전남광주 만평장례식장에 마련됐다. 발인은 9월 2일이며 장지는 국립5·18민주묘지다.