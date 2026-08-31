90년대생 여성 장관 후보자 용혜인이 넘어야 할 산

성평등가족부 장관 후보자로 발탁된 용혜인 기본소득당 의원을 두고 이재명 대통령의 '파격 인사'라는 평가가 나온다. 젠더 이슈에 앞장서온 30대 여성 정치인이라는 이력 때문이다.
용 후보자가 최종 임명되면 6살 아이를 키우는 엄마이자 '90년대생 장관'이 탄생하게 된다. 그러나 젠더 이슈와 의원직 겸직 문제를 둘러싸고 보수정당뿐만 아니라 진보정당에서도 비판이 제기돼 인사청문회를 통과하기까지 과정이 험난할 것으로 예상된다.
1990년생인 용 후보자(36)는 21·22대 국회 모두 비례대표로 입성한 재선 의원이다. 기본소득당 대표로서 기본소득 정책과 소외계층 지원에 관심을 기울여왔다.
특히 국회 여성가족위원회 위원을 지내며 성평등 의제에 적극 목소리를 내 주목받아왔다. 임신중지 의약품인 미프진의 국내 허가·도입을 촉구했고, 혈연·혼인으로 맺어지지 않은 성인들을 가족관계로 인정하는 생활동반자법을 발의했다. 차별금지법안에도 함께 이름을 올렸다.
6살 아이를 키우는 엄마로서 가족·돌봄 이슈에도 공을 들여왔다. 2021년엔 출산한 지 얼마 안 돼 생후 59일 된 아이를 유아차에 태우고 국회에 출근하며 '국회 아이 동반법' 통과를 촉구했고, '노키즈존' 폐지를 공론화하기도 했다(관련기사 : 용혜인입니다, '아기 데리고 국회 출근' 비판에 답합니다
https://omn.kr/1ugpz).
강훈식 대통령 비서실장은 30일 인사 관련 브리핑에서 용 후보자와 관련해 "디지털성범죄 방지, 일·가정 양립 여건 조성 등 사회적 약자 편에서 선명한 목소리를 내온 청년 재선 국회의원"이라며 "현장감 있는 참신한 시각과 강한 추진력을 바탕으로 세대 간 성별 갈등을 넘어, 청년 세대와 모두의 성평등으로 나아갈 적임자"라고 소개했다.
용 후보자 향한 공세 : ①젠더 이슈 선명성 ②보완수사권 폐지 찬성 ③비례 유지
2030 남성이 지지기반인 보수정당 정치인들은 용 후보자가 젠더·여성 이슈에서 선명성을 지켜온 이력을 공격 포인트로 삼는 분위기다.
이준석 개혁신당 의원은 SNS를 통해 "꼴페미(강성 페미니스트를 이르는 비하 표현) 겨우 정리했더니 그걸 왜 또 건드리는가. 차라리 종북을 하라"며 혐오 표현까지 동원해 공세를 펼쳤다.
김재섭 국민의힘 의원은 "용 의원은 정작 위험에 처한 여성의 안전은 외면한 채 포괄적 차별금지법을 앞세워 남성을 잠재적 가해자로 낙인 찍어 온 갈라치기 선동가"라며 "(이 대통령은) 이대남(20대 남성)과의 전쟁을 선포하면 폭락한 지지율이라도 건질 수 있으리라 계산한 모양이나 국민은 그렇게 단순하지 않다"고 비난했다.
용 후보자가 검사의 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안에 찬성 표를 던진 것 역시 비판 지점으로 떠올랐다. '경찰의 부실 수사로 사회적 약자들이 피해를 보게 된다'며 검찰 보완수사 필요성을 강조한 여성단체들과 견해가 다른 점을 문제삼는 것이다. 심지어 같은 진보정당인 정의당도 '여성 인권을 다루는 부처 장관으로 부적절하다'는 입장을 내놨다.
양경규 정의당 신임 당대표는 성명을 통해 "피해자들의 거센 우려에도 검찰 보완수사권 폐지를 환영했던 인사가 여성과 소수자, 피해자의 권리를 책임질 적임자인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.
이런 가운데 용 후보자의 비례대표 의원직 유지 여부가 쟁점으로 새롭게 떠올랐다. 국회법 29조에 따라 국회의원의 국무위원 겸직이 허용되지만, 비례대표는 입각하면 의원직 사퇴 후 다음 순번 후보에게 승계하는 게 관례로 굳어져 왔다. 하지만 용 후보자의 경우 기본소득당의 미래와 직결돼 있어 쉽지 않은 문제다.
그는 2024년 총선 때 범야권 위성정당인 더불어민주연합 소속으로 국회에 들어왔다. 만약 용 후보자가 그만두면 기본소득당 안에서 승계되는 게 아니라 더불어민주연합의 다음 순번인 고재순 전 노무현재단 사무총장(더불어민주당)으로 넘어가게 된다.
기본소득당의 유일한 국회의원인 그가 사퇴할 경우 원외정당이 되기 때문에 당의 입장에선 그가 의원직을 유지하는 게 최선일 수밖에 없는 셈이다. 기본소득당 핵심 관계자는 31일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "당의 시·도위원장들을 비롯해 당직을 맡으신 분들은 의원직을 유지해야 한다는 입장이 강하다"라고 전했다.
이와 관련해 안철수 국민의힘 의원은 31일 페이스북에 글을 올려 "용 후보자는 민주당 개평으로 연속해서 두 차례나 비례 배지를 단 꿀수저"라면서 "하물며 장관이 돼도 비례대표 의원직을 유지하겠다며 귀족 행세를 하고 있다"고 비난했다.
반면 박지원 민주당 의원은 "기본소득당의 특수성을 감안해 우리 국민들과 정치권에서 이해해줬으면 좋겠다"고 옹호했다.
용혜인 엄호 나선 민주당 최고위 "근거 없는 낙인·혐오 멈춰야"
민주당은 용 후보자 지명을 긍정적으로 평가하며 엄호에 나섰다. 전용기 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "(용 후보자는) 성평등과 가족 정책을 둘러싼 우리 사회의 다양한 목소리를 마주해온 만큼 일과 돌봄이 함께 가능한 사회, 누구나 자신의 삶을 선택하고 가족을 꾸릴 수 있는 사회를 만드는 데 책임 있게 역할을 해주실 것"이라고 말했다.
이어 "특히 성평등부를 바라보는 국민들의 시선에는 기대와 함께 우려도 존재한다. 그 목소리 역시 가볍게 여기지 않을 후보자"라며 "정부에 따라서 서로 다르게 느끼는 어려움과 불안까지 세심하게 밝히고 우리 모두가 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 정책으로 답할 사람"이라고 평했다.
서미화 최고위원는 "용 후보자에 대한 네거티브가 도를 넘고 있다. 실력, 전문성, 워킹맘, 감수성은 누구보다 부족하지 않은 분"이라면서 "국민이 판단할 수 있도록 충분히 묻고 검증하도록 해야 한다. 근거 없는 낙인과 혐오만큼은 멈춰야 한다"고 강조했다.
한편, 이날 국회 의원회관 사무실로 출근하며 기자들과 만난 용 후보자는 지명 소감 질문에 "대변인단과 논의해 말씀드리겠다"고 답했다. 의원 겸직 관련 질문엔 별다른 답은 하지 않았다.