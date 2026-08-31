전북이 저상버스 도입 확대에 적극적으로 나서야 하는 이유

큰사진보기 ▲저상버스 도입 확대하라지난 28일 비를 맞으면 전북의 저상버스 도입을 확대를 요구하고 있다. ⓒ 강민호 관련사진보기

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전북장애인이동권연대는 '차별버스 아웃'이란 슬로건을 내세우며 지난 3월부터 격주로 도로를 점거하는 시위를 이어오고 있다. 전국 평균에 한참 못 미치는 전북의 저상버스 도입률을 높여달라며 목소리를 높이고 있는 것이다.조사에 따르면 전북의 시내버스 1,062대 가운데 저상버스는 339대로, 도입률이 31.9%에 불과하다. 이는 전국 평균 도입률인 40.2%보다 약 10%포인트나 낮은 수준이다.이 때문에 도내 휠체어 이용 장애인들은 저상버스를 타기 위해 기본 30분에서 1시간 이상을 기다려야 한다. 저상버스가 배차되지 않아 전동휠체어를 탄 채 위험천만하게 도로를 달려 목적지까지 이동하는 일도 일상 다반사다.문제는 이뿐만이 아니다. 저상버스가 다니지 않는 노선이 많을 뿐만 아니라, 도로 환경이나 산간벽지라는 이유로 저상버스 도입이 면제된 예외 노선 비율이 31.7%에 달한다. 이는 전국 평균(11.6%)의 3배에 이르는 수치이다.이러한 현실을 고려할 때, 전북장애인이동권연대의 시위는 당연한 권리 주장으로 볼 수 있다. 그동안 전북은 서울, 경기, 대전 등 다른 시도들보다 저상버스 도입에 소극적인 모습을 보여다. 지금처럼 저상버스 도입에 소극적인 전북의 태도가 달라지지 않는다면 저상버스 예외 노선이란 핑계로 장애인단체나 전문가들이 참여한 조사 없이 이들 노선에 계단식 버스들이 계속 도입되어, 지금과 별반 달라지지 않을 것이다.지금과 같은 상황이 지속된다면 휠체어 이용 장애인들은 앞으로도 시민의 발인 버스를 이용하지 못할 것이다. 장애인 역시 똑같은 전북의 도민이라는 점을 생각할 때, 전북도는 하루빨리 저상버스 도입 확대에 적극적으로 나서야 한다.저상버스는 비단 휠체어 이용 장애인만을 위한 교통수단이 아니다. 교통약자인 어린이와 어르신 임산부는 물론, 건강한 비장애인도 계단식 버스보다 훨씬 안전하고 편리하게 이용할 수 있다. 모든 도민이 안전하게 대중교통을 이용할 권리를 보장하는 것, 이것이야말로 전북도가 마땅히 이행해야 할 기본적 책무다.