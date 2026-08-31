"선거업무 지자체에 떠넘기나"... 용인시 공무원노조, 선관위 이관론 반발

큰사진보기 ▲선거관리 업무를 행정안전부로 이관하는 방안을 둘러싸고 지방공무원들이 반발하고 나섰다. ⓒ 용인시공무원노조 관련사진보기

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선거관리 업무를 행정안전부로 이관하는 방안을 둘러싸고 지방공무원들이 반발하고 나섰다. 업무가 행안부로 넘어갈 경우 실제 일선 선거사무 상당 부분을 지방자치단체 공무원들이 떠맡게 될 수 있다는 우려에서다.용인특례시공무원노동조합(아래 용공노)은 지난 29일 용인시선거관리위원회에서 기자회견을 열고 최근 선거관리위원회 노동조합이 발표한 '선거관리 업무의 행정안전부 이관' 관련 설문조사 결과를 비판했다.용공노는 선거관리 업무를 총괄하는 선관위 내부에서 핵심 업무를 다른 기관으로 이관하자는 의견이 나온 것 자체가 기관의 책임과 역할에 맞지 않는다고 주장했다.특히 선거관리 업무가 행안부로 이관될 경우 실제 현장에서는 용인시를 비롯한 전국 지방자치단체 공무원들의 선거사무 부담이 더욱 커질 가능성을 우려했다.용공노 관계자는 "국민이 선관위에 독립성을 보장한 것은 책임을 다하라는 의미이지 책임을 회피할 특권을 준 것이 아니다"라며 "업무 과중이나 조직 내부 문제가 있다면 인력 확충과 조직 혁신이 우선돼야 한다"고 주장했다.이어 "'다른 기관이 맡으라'며 책임을 회피하는 것은 기관의 존재 이유를 스스로 부정하는 것"이라고 비판했다.노조는 이번 논의를 단순한 기관 간 업무 조정 문제가 아니라 지방공무원의 선거사무 부담과 직결된 사안으로 보고 있다.선거 때마다 지방공무원들이 투·개표를 비롯한 각종 선거사무에 동원되는 상황에서 선거관리 업무의 주체까지 변경될 경우 지자체 공무원의 업무와 책임 범위가 어디까지 확대될지 명확한 검토가 필요하다는 것이다.용공노는 이날 선관위에 선거관리 업무 이관 주장에 대한 공식적인 입장과 해명을 요구했다.또 책임 회피성 논의를 중단하고 조직·인사·업무체계를 혁신할 것과 정부·국회 차원에서 현행 선관위 체제를 재검토할 것을 촉구했다.특히 지방공무원에게 선거관리 책임을 전가하는 방식의 제도 개편에는 강력하게 대응하겠다는 입장을 밝혔다.노조는 현행 선관위 체제에 대해서도 강도 높은 비판을 내놨다. 국민적 신뢰를 상실한 선관위 체제를 원점에서 재검토하고 '해체에 준하는 조직개편'까지 추진해야 한다고 주장했다.용공노는 "책임을 감당할 의지가 없는 기관은 권한을 주장할 자격이 없다"며 "용인특례시를 비롯한 지방공무원에게 희생과 책임을 강요하는 어떠한 시도에도 좌시하지 않고 끝까지 강력히 대응하겠다"고 밝혔다.