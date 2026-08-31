김기현 "기후부와 소속기관서 비위 이어져... 공직기강 확립을"

큰사진보기 ▲국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 11일 국회에서 열린 기후환경에너지노동위원회 업무보고에서, 울산 울주군 내와리 현장에서 채취한 흙을 직접 갖고 나와 보여주며 문제의 심각성을 지적하고 있다 ⓒ 김기현 의원실 관련사진보기

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기후에너지환경부(기후부) 및 소속기관에서 초과근무수당 부당수령과 같은 업무상 비위를 넘어, 성희롱과 불법촬영, 폭행에 심지어 마약 투약과 같은 강력 범죄도 발생하고 있어 부처 내 공직기강 확립이 시급하다는 지적이 나왔다.국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)은 31일, 기후부로부터 제출받은 '최근 5년간 기후부 및 소속기관 징계 현황' 자료를 분석한 결과를 발표하고 "각종 범죄와 비위 등으로 총 49건의 징계가 이뤄진 것으로 나타났다"고 밝혔다.자료 파악에 따르면, 세부적인 징계사유로 폭행이나 갑질, 마약류관리법 위반과 같은 기타 사유가 17건으로 가장 많았고, 다음으로 음주운전이 14건, 성폭력 등 성 비위 사건이 11건으로 뒤를 이었다.특히 강력범죄도 수차례 발생했는데, 지난 2022년에는 기후부 소속기관 직원이 무단으로 피해자의 주거지에 수차례 침입하며 불법으로 촬영하고 카메라를 설치해 '성폭력 처벌법'을 위반해 파면당했다. 더불어 2024년과 올해 2월에는 회식 자리에서 성희롱이 발생해 각각 정직 3월과 정직 1월의 징계를 받은 일도 있었다.올 5월에는 소속기관 직원이 식당에서 피해자를 폭행하는 일이 발생해 견책 처분을 받는가 하면, 심지어 지난해에는 소속기관 직원이 향정신성의약품을 소지, 투약, 매수하는 등 '마약류관리에 관한 법률' 위반 혐의로 구속구공판 결정을 받아 파면되기도 했다.김기현 의원은 "공직자로서 있어서는 안 될 각종 비위가 반복되고 최근까지 이어지고 있다는 점을 엄중히 봐야 한다"라며 "사후 징계에 그칠 것이 아니라 공직자 윤리교육의 실효성을 높이고, 내부통제와 복무 관리 체계를 전반적으로 점검해 공직기강을 바로 세워야 한다"라고 강조했다.