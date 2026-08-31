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정치

26.08.31 10:38최종 업데이트 26.08.31 10:38

"이준석 사퇴 만류"했다는 천하람, 국힘과 합당설 일축

천하람 권한대행, 이준석 사퇴 후 첫 기자회견... 합당설엔 '추진하는 사람 아무도 없다'

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천하람 개혁신당 당대표 권한대행이 31일 서울 여의도 국회에서 기자 간담회를 하고 있다.
천하람 개혁신당 당대표 권한대행이 31일 서울 여의도 국회에서 기자 간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연

천하람 개혁신당 당 대표 권한대행이 이준석 전 당 대표의 사퇴를 직접 만류했다고 밝혔다. 이 전 대표가 결국 물러난 배경을 두고는 당에 일종의 "충격요법"이 필요하다는 정무적 판단이 있었던 것으로 해석했다. 다만 이 전 대표가 앞으로도 당에 역할을 할 것이라며 정치적 퇴장과는 거리를 뒀다.

또한 천하람 대행은 다시 불거진 국민의힘과의 합당 가능성에 재차 선을 그었다. 천 권한대행은 "개혁신당에서 합당을 추진하는 사람은 아무도 없다"라며 "독자 노선에는 변화가 없을 것"이라고도 못을 박았다.

종합하면, 천하람 대행의 31일 기자회견은 당의 최대 주주인 이준석 의원의 당내 정치적 영향력이 건재할 것이라는 걸 재확인하는 동시에, '합당은 없다'라고 못 박는 자리였다. 이준석 전 개혁신당 대표의 갑작스러운 사퇴 이후 당이 정치적 위기에 몰린 가운데, 지지층 이탈을 최대한 막아서기 위한 포석으로 풀이된다.

"사퇴 만류한 것은 맞다… 이준석, 당에 충격요법 필요하다고 본 듯"

천하람 개혁신당 당대표 권한대행이 31일 서울 여의도 국회에서 기자 간담회를 하고 있다.
천하람 개혁신당 당대표 권한대행이 31일 서울 여의도 국회에서 기자 간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연

천하람 권한대행은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "지금 개혁신당은 창당 이래 가장 커다란 위기 앞에 서 있다"라며 "당헌·당규가 정한 절차에 따라 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 열어 리더십 공백과 혼란을 조기에 수습하겠다"라고 약속했다.

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관심은 지난 26일 전격적으로 당 대표직에서 물러난 이준석 의원에게 쏠렸다. 천 권한대행은 이 의원의 사퇴 과정에서 교감이 있었느냐는 질문에 "저는 사실 만류했던 것은 맞다"라고 밝혔다.

그러면서 "다만 이준석 대표 본인의 판단, 또 당의 충격요법이 필요하다고 하는 정무적인 판단이 있었던 것 아닌가 생각한다"라고 덧붙였다. 이 의원은 당시 별도의 백브리핑 없이 기자회견문만 낭독한 뒤 자리를 떠나면서 구체적인 사퇴 배경을 설명하지 않았다(관련 기사: "물러난다" 질의응답 없이 떠난 이준석, 지도부도 총사퇴 https://omn.kr/2jjpb).

천 권한대행은 이 의원이 대표직에서는 물러났지만 앞으로도 당내에서 상당한 역할을 할 것이라는 기대도 숨기지 않았다. 그는 이 의원을 "개혁신당의 최고의 정치인"이라고 치켜세운 뒤 "국회의원으로서도 활약하고 당을 위해서도 많은 아이디어와 좋은 영향을 끼쳐줄 것"이라고 말했다.

이어 "저뿐만 아니라 차기 지도부가 이준석 대표와 잘 상의해서 당을 이끌어 갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 생각"이라며 "그 이후에도 어느 정도 잘 소통하고 있다"라고 밝혔다.

국민의힘과 재차 선 긋기

당 안팎에서 제기되는 국민의힘과의 합당설에는 보다 분명하게 거리를 뒀다. 천 권한대행은 "개혁신당에서 합당을 추진하거나 이런 사람은 아무도 없다"라며 "지금 개혁신당의 합당설은 다 사실과 다른 이야기"라고 강조했다.

이어 "저희가 처음 창당해서 총선을 치르고 대선을 치르고 지선을 치를 때마다 합당설, 단일화설이 셀 수도 없이 수백 번, 수천 번 나왔다"라면서도 "그럼에도 지금까지 꿋꿋하게 독자 정당으로서, 원내 유일하게 양당에 소속되지 않은 제3지대 정당으로서 길을 걸어왔다"라고 말했다. 그러면서 "개혁신당의 독자 노선은 변화가 없을 것"이라고 못 박았다.

앞선 모두발언에서도 천 권한대행은 "개혁신당은 현재 원내 유일한 제3지대 정당이자 정치 개혁의 상징"이라며 "기득권과의 불리한 타협 대신 외로운 홀로서기를 계속할 것"이라고 밝혔다.

그는 제3지대 정당이 선거에서 고전하는 이유에 대해서도 "저희가 더 잘해야 한다"라며 당의 책임을 먼저 인정했다. 천 권한대행은 "많은 국민께서 더불어민주당과 국민의힘에 불만을 가지고 있지만 그런 불만을 충분히 잘 담아낼 정도로 개혁신당이 국민께 믿음을 드리는 모습을 보여드리지 못했다"라고 평가했다.

다만, 소선거구제 아래에서 제3정당이 처한 구조적 한계도 거론하며 "결국 국민들의 마음에서 첫 번째 선택이 개혁신당이 될 수 있도록 근본적인 변화와 쇄신을 해야 한다"라고 강조했다.

정이한 '자작극' 사태 재차 사과... "다시 한번 사죄의 말씀 드린다"

천하람 개혁신당 당대표 권한대행이 31일 서울 여의도 국회에서 기자 간담회를 하고 있다.
천하람 개혁신당 당대표 권한대행이 31일 서울 여의도 국회에서 기자 간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연

한편, 천 권한대행은 이날 6·3 지방선거 당시 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보를 공천한 데 대해서도 재차 고개를 숙였다(관련 기사: '피습 자작극' 정이한 구속기소, 선거방해 교사 혐의 추가 https://omn.kr/2j9bm).

그는 지난 지방선거 결과를 "당의 존립 기반마저 흔드는 엄중한 경고"라고 규정한 뒤 "선거 참패의 충격이 채 가시기도 전에 이어진 정이한 자작극 사태 등 잇따른 악재와 난관 속에서 당을 제대로 추스르지 못했다"라고 말했다.

특히 당시 공천관리위원장이었던 자신의 책임을 언급하며 "정이한 공천에 대해서 다시 한번 부산 시민들과 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드린다"라고 밝혔다. 당 차원의 구체적인 쇄신안은 차기 지도부가 구성된 뒤 내놓겠다고 하면서도 "지도부가 구성되기 전에 저 혼자라도 할 수 있는 부분들", "예를 들면 부산 시민들께 정이한 공천에 대해서 다시 한번 부산을 찾아서 사과하는 부분들은 진행할 예정"이라고 예고했다.


#개혁신당#천하람#이준석#합당#정이한

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2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

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