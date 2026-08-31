"이준석 사퇴 만류"했다는 천하람, 국힘과 합당설 일축

천하람 개혁신당 당 대표 권한대행이 이준석 전 당 대표의 사퇴를 직접 만류했다고 밝혔다. 이 전 대표가 결국 물러난 배경을 두고는 당에 일종의 "충격요법"이 필요하다는 정무적 판단이 있었던 것으로 해석했다. 다만 이 전 대표가 앞으로도 당에 역할을 할 것이라며 정치적 퇴장과는 거리를 뒀다.
또한 천하람 대행은 다시 불거진 국민의힘과의 합당 가능성에 재차 선을 그었다. 천 권한대행은 "개혁신당에서 합당을 추진하는 사람은 아무도 없다"라며 "독자 노선에는 변화가 없을 것"이라고도 못을 박았다.
종합하면, 천하람 대행의 31일 기자회견은 당의 최대 주주인 이준석 의원의 당내 정치적 영향력이 건재할 것이라는 걸 재확인하는 동시에, '합당은 없다'라고 못 박는 자리였다. 이준석 전 개혁신당 대표의 갑작스러운 사퇴 이후 당이 정치적 위기에 몰린 가운데, 지지층 이탈을 최대한 막아서기 위한 포석으로 풀이된다.
"사퇴 만류한 것은 맞다… 이준석, 당에 충격요법 필요하다고 본 듯"
천하람 권한대행은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "지금 개혁신당은 창당 이래 가장 커다란 위기 앞에 서 있다"라며 "당헌·당규가 정한 절차에 따라 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 열어 리더십 공백과 혼란을 조기에 수습하겠다"라고 약속했다.
관심은 지난 26일 전격적으로 당 대표직에서 물러난 이준석 의원에게 쏠렸다. 천 권한대행은 이 의원의 사퇴 과정에서 교감이 있었느냐는 질문에 "저는 사실 만류했던 것은 맞다"라고 밝혔다.
그러면서 "다만 이준석 대표 본인의 판단, 또 당의 충격요법이 필요하다고 하는 정무적인 판단이 있었던 것 아닌가 생각한다"라고 덧붙였다. 이 의원은 당시 별도의 백브리핑 없이 기자회견문만 낭독한 뒤 자리를 떠나면서 구체적인 사퇴 배경을 설명하지 않았다(관련 기사: "물러난다" 질의응답 없이 떠난 이준석, 지도부도 총사퇴 https://omn.kr/2jjpb
).
천 권한대행은 이 의원이 대표직에서는 물러났지만 앞으로도 당내에서 상당한 역할을 할 것이라는 기대도 숨기지 않았다. 그는 이 의원을 "개혁신당의 최고의 정치인"이라고 치켜세운 뒤 "국회의원으로서도 활약하고 당을 위해서도 많은 아이디어와 좋은 영향을 끼쳐줄 것"이라고 말했다.
이어 "저뿐만 아니라 차기 지도부가 이준석 대표와 잘 상의해서 당을 이끌어 갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 생각"이라며 "그 이후에도 어느 정도 잘 소통하고 있다"라고 밝혔다.
국민의힘과 재차 선 긋기
당 안팎에서 제기되는 국민의힘과의 합당설에는 보다 분명하게 거리를 뒀다. 천 권한대행은 "개혁신당에서 합당을 추진하거나 이런 사람은 아무도 없다"라며 "지금 개혁신당의 합당설은 다 사실과 다른 이야기"라고 강조했다.
이어 "저희가 처음 창당해서 총선을 치르고 대선을 치르고 지선을 치를 때마다 합당설, 단일화설이 셀 수도 없이 수백 번, 수천 번 나왔다"라면서도 "그럼에도 지금까지 꿋꿋하게 독자 정당으로서, 원내 유일하게 양당에 소속되지 않은 제3지대 정당으로서 길을 걸어왔다"라고 말했다. 그러면서 "개혁신당의 독자 노선은 변화가 없을 것"이라고 못 박았다.
앞선 모두발언에서도 천 권한대행은 "개혁신당은 현재 원내 유일한 제3지대 정당이자 정치 개혁의 상징"이라며 "기득권과의 불리한 타협 대신 외로운 홀로서기를 계속할 것"이라고 밝혔다.
그는 제3지대 정당이 선거에서 고전하는 이유에 대해서도 "저희가 더 잘해야 한다"라며 당의 책임을 먼저 인정했다. 천 권한대행은 "많은 국민께서 더불어민주당과 국민의힘에 불만을 가지고 있지만 그런 불만을 충분히 잘 담아낼 정도로 개혁신당이 국민께 믿음을 드리는 모습을 보여드리지 못했다"라고 평가했다.
다만, 소선거구제 아래에서 제3정당이 처한 구조적 한계도 거론하며 "결국 국민들의 마음에서 첫 번째 선택이 개혁신당이 될 수 있도록 근본적인 변화와 쇄신을 해야 한다"라고 강조했다.
정이한 '자작극' 사태 재차 사과... "다시 한번 사죄의 말씀 드린다"
한편, 천 권한대행은 이날 6·3 지방선거 당시 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보를 공천한 데 대해서도 재차 고개를 숙였다(관련 기사: '피습 자작극' 정이한 구속기소, 선거방해 교사 혐의 추가 https://omn.kr/2j9bm
).
그는 지난 지방선거 결과를 "당의 존립 기반마저 흔드는 엄중한 경고"라고 규정한 뒤 "선거 참패의 충격이 채 가시기도 전에 이어진 정이한 자작극 사태 등 잇따른 악재와 난관 속에서 당을 제대로 추스르지 못했다"라고 말했다.
특히 당시 공천관리위원장이었던 자신의 책임을 언급하며 "정이한 공천에 대해서 다시 한번 부산 시민들과 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드린다"라고 밝혔다. 당 차원의 구체적인 쇄신안은 차기 지도부가 구성된 뒤 내놓겠다고 하면서도 "지도부가 구성되기 전에 저 혼자라도 할 수 있는 부분들", "예를 들면 부산 시민들께 정이한 공천에 대해서 다시 한번 부산을 찾아서 사과하는 부분들은 진행할 예정"이라고 예고했다.