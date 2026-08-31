국토장관 후보자 "용산공원 등 부지 공급, 서울시와 충분한 협의"

큰사진보기 ▲홍지선 국토교통부 장관 후보자가 31일 세종시 정부세종청사로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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홍지선 국토교통부장관 후보자는 용산공원 일부 부지 활용 등 주택공급 대책 쟁점 사안에 대해 "중앙정부 정책을 반영하면서 서울시와 충분한 협의를 사전에 해서 정책이 현장에서 작동할 수 있도록 협의를 통해 이뤄나가겠다"라는 입장을 밝혔다. 정부 일각에서 용산공원 일부 부지(장교숙소 등)를 활용한 주택공급론이 제기됐으나 오세훈 시장은 절대불가로 응수하고 있다.홍 후보자는 국토부장관 후보자 지명 다음날인 31일 정부세종청사 출근길에 취재진을 만나 관련 질문을 받고 "현 주택 상황에서는 신속한 주택공급이 무엇보다 중요하다"면서 "서울시 관계자와의 협의는 무엇보다도 중요하다"라고 답했다. 다만 "후보자 입장에서 서울시와의 정책협의라든지, 탄천(물재생센터 부지에 주택공급안)에 대한 개별적인 정책 사안에 대해선 말씀드리기 어렵다"라고 전제했다.홍 후보자는 "제가 지역에서, 지방정부에서 많은 근무를 했다"면서 "중앙정책이 지방정부에 내려와서 어떻게 현장에 반영이 되는지 작동이 되는지를 충분히 경험을 해왔다"라고 소개했다. 그러면서 "제가 중앙정부에서 정책을 반영하면서 서울시와 충분한 협의를 사전에 해서 정책이 현장에서 작동할 수 있도록 협의를 통해 이뤄나가겠다"라고 밝혔다.김윤덕 국토부장관과 오세훈 서울시장은 8월 중 두 차례 만나 용산공원 일부 부지 등 서울시내 주택공급 관련 협의를 이어왔지만 평행선을 달린 바 있다. 국토부 측은 '공원·녹지 기능이 훼손된 일부 부지의 활용 가능성'을 제기한 반면, 서울시 측은 '미래세대를 위한 녹지 보존'을 언급하며 서울 강남구 일원동에 있는 탄천 물재생센터 활용론으로 맞받았다.이날 홍지선 국토부장관 후보자는 "대체불가 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠다"면서 "우선 선호 입지에 양질의 주택을 신속하게 공급하고 특히 청년과 신혼부부의 주거안정에 세심한 관심을 기울이도록 하겠다"라고 장관 후보자 지명 후 일성을 남겼다.이어 그는 "국가균형발전과 지역간의 교통 인프라 격차 해소를 위해서 메가프로젝트 지원, 교통 인프라 확충 등 지역주도 성장의 토대를 공고히 하겠다"고도 덧붙였다.이재명 대통령 국정지지율 하락세 원인이 부동산 문제로 지목되는 데 대해 홍 후보자는 "무엇보다도 일관성 있는 정책, 또 예측 가능성이 있는 정책이 필요하다고 생각한다"면서 "정부에서 발표한 주택공급을 신속하게 이행하되, 실제 현장에서 착공되고 실제 입주에 이르기까지 실행력 있는 정책이 되도록 속도를 높이고 현장에 중요한 시그널(신호)이 되도록 하겠다"고 다짐했다.홍지선 국토부장관 후보자는 현재 국토부 2차관을 지내고 있다. 1996년 지방고시를 통해 관료로 공직 생활을 시작했으며 경기도 철도항만물류국장, 경기도 도시주택실장, 경기도 남양주시 부시장을 역임했다.전날 개각 발표 당시 강훈식 대통령실 비서실장은 홍 후보자에 대해 "경기도에서 주택분야 요직을 두루 거치고 국토부 제2차관 역임한 현장형 관료"라며 "경기도 도시주택 실장 당시 주택공급정책 설계부터 현장집행까지 전 과정을 총괄하며 주거안정을 실제 성과로 연결한 바 있다. 국민이 원하는 곳에 충분한 주택을 신속하게 공급할 것을 기대한다"라고 설명했었다.