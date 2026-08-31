전쟁 났는데 여행객 '자비 귀국' 안내한 여행사, 소송당했다

▲2월 당시 중동 정세가 심상치 않자 한 관광객은 이집트 여행을 보름 가량 앞둔 3일 경 여행사에 "혹시 전쟁이 나면 우리 여행은 어떻게 될까요?"고 묻기도 했다. 이에 여행사는 "현재 이란/미국 협상 중이어서 이상 없습니다"로 전쟁 가능성을 일축했다. ⓒ 제보자 제공 관련사진보기