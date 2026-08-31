전쟁 났는데 여행객 '자비 귀국' 안내한 여행사, 소송당했다

지난 2월 '이란 공습' 여파로 귀국 항공편이 결항돼 이집트 카이로에 발이 묶였던 패키지 관광객 20여 명이 여행사가 고객들을 현지에 방치했다면서 여행사 M사를 상대로 21일 손해배상 소송을 제기했다.
당초 M사가 이들에게 제시한 보상안은 1인당 15만 투어 마일리지(45만 원 상당)였다. 그러나 소송을 제기한 관광객 A씨는 "여행사의 대응에 실망해서 환불을 요구한 건데, 해당 여행사를 또다시 이용해야 하는 투어 마일리지로 돌려준다는 것은 받아들일 수 없다"라고 반발했다. 그러면서 이들은 원고 1인당 300만 원씩, 미성년자 원고 2명에 대해서는 각 200만 원(보호자의 3분의 2)을 청구했다.
원고 측 "여행사는 고객의 안전 귀국 위해 최선의 노력해야"
M사 패키지 상품으로 카이로를 여행하던 A씨는 당시 항공편이 결항되면서 다른 패키지 관광객 30여 명과 함께 현지에 고립됐다. 관광객들이 여행사에 대책을 요구했으나, M사는 이를 천재지변으로 판단하고 현지 인솔자를 통해 추가 비용을 각자 부담하라고 알렸다. 이들은 결국 한국에 있는 가족 등에게 연락해 개별적으로 항공권을 구해 2~3일 뒤 귀국했다(관련 기사 : [단독] 중동서 발 묶인 관광객 방치한 여행사... 결국 자비로 표 구해 귀국
https://omn.kr/2hbak ).
귀국 이후 30여 명 가운데 20여 명은 M사에 피해 보상을 요구했으나 합의에 이르지 못했다. 이들은 소장에서 "원고들이 안전하게 귀국할 수 있도록 최선의 노력을 해야 함에도 어떠한 노력도 하지 않았다"며 "피고의 방치로 원고들은 어려움과 두려움 속에서 각자 알아서 어렵게 귀국 항공편을 구했다"고 설명했다.
이어 "원고들이 큰 어려움을 겪고 있을 때 피고가 아무런 도움도 주지 않고 노력도 하지 않은 것에 관한 책임을 묻는다. 이는 불가항력과 관련이 없다"며 "피고는 안전배려의무와 귀환운송의무를 위반했다. 이에 따라 피고는 원고들에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다"고 주장했다.
M사 측 "불가항력적 사유"
반면 M사는 "여행계약 위반에 기한 손해배상 책임은 인정하기 어렵다"며 "당사의 관리·지배 범위를 벗어난 불가항력적 사유에 해당한다"고 맞섰다. M사 홍보 담당자는 28일 <오마이뉴스>에 "중동 지역 정세로 인해 현지 체류가 불가피하게 연장된 고객들과 개별적으로 소통하며 지원 방안을 협의해왔다"며 "M사 여건상 대체 항공편 비용이 만족스럽게 책정되지 못한 부분을 미리 안내했다"라고 설명했다.
그러면서 "두바이·아부다비·카이로·튀르키예 등에서 비자발적으로 체류 기간이 연장된 고객을 대상으로 1인 1박당 15만 투어 마일리지를 제공하는 방안을 안내했다"며 "현재 대상 고객의 약 97%와 해당 지원 방안에 대한 합의가 완료됐다"라고 부연했다. M사에 따르면 이 마일리지는 일부 국내 항공권을 제외한 M사 여행상품에만 사용할 수 있다.
한편, 한국소비자원은 이번 사안을 여행사의 '여행 출발 후 부득이한 사유'로 판단했다. 한국소비자원 관계자는 27일 <오마이뉴스>에 "중동 사태로 인해 항공권을 개별적으로 구입해서 귀국한 패키지 여행의 경우 국외여행 표준약관 제18조에 따라 배상을 요구할 수 있고, 여행사에 비용 부담을 50%로 권고하고 있다"라고 밝혔다.
국외여행 표준약관 제18조는 계약 해지로 발생한 추가 비용에 대해, 해지 사유가 어느 한쪽 당사자의 사정에 속하면 그 당사자가 부담하고 양쪽 누구의 사정에도 속하지 않으면 각각 50%씩 부담하도록 정하고 있다.