"24년 국가 약속, 완성하자" 비 뚫고 세종 시민 1천여 명 국회로 '상경'

큰사진보기 ▲31일 국회를 향해 가는 버스 안에서 기자단 브리핑을 하고 있는 황치환 대책위 상임대표 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 국회를 향해 가는 버스 안에서 세종시민들이 '행정수도특별법 연내 제정' 구호를 외치고 있다. ⓒ 행정수도특별법제정범국민대책위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲31일 국회를 향해 가는 버스 안에서 기자단 브리핑을 하고 있는 황치환 대책위 상임대표 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 완성을 위한 세종 시민들의 발걸음이 31일 이른 아침 서울 국회로 향했다. 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(아래 대책위) 소속 세종 시민 1천여 명은 이날 오전 버스에 나눠 타고 일제히 서울 상경길에 올랐다.당초 600여 명 규모로 예상됐던 상경 인원은 시민들의 참여가 이어지면서 1천여 명까지 늘어났다. 대책위는 이날 국회 앞에서 시민들의 목소리를 모아 행정수도특별법 연내 제정과 행정수도 완성을 촉구할 예정이다.이날 오전 8시께 세종을 출발한 버스 안에서는 상경에 앞서 대책위의 기자단 브리핑도 진행됐다. 대책위는 국회 계단을 시민들로 가득 채워 행정수도 완성에 대한 세종 시민들의 강한 의지를 보여주겠다는 각오를 밝혔다.서울 지역에 예상보다 많은 비가 내릴 것으로 전해졌지만, 참가자들은 무더위보다는 오히려 활동하기 나은 날씨라며 예정된 일정을 차질 없이 진행하겠다는 뜻을 보였다.황치환 대책위 상임대표는 버스 안 인사말에서 "오늘은 세종시의 현안만을 이야기하는 자리가 아니라 24년 동안 이어온 국가의 국민에 대한 약속, 이제는 완성하자는 뜻을 국회에 전달하는 날"이라고 강조했다.이어 "수도권은 수도권대로 신음하고 지역은 텅 비어 신음하는 구조를 해결하는 방법은 국가 대설계 전환, 즉 행정수도 완성"이라며 "그 첫걸음인 행정수도특별법 연내 제정을 위해 이번 정기국회에서 법안들이 성실히 논의되고 입법되도록 전 국민의 공감대를 모아가겠다"고 밝혔다.황 상임대표는 또 "당초 600명 정도를 예상했지만 시민들의 호응이 이어지면서 1천여 명이 국회로 향하게 됐다"며 "오늘 우리의 목소리를 국민과 국회에 잘 전달하고 안전하게 일정을 마무리할 수 있기를 바란다"고 말했다.대책위에 따르면, 이날 오전 11시 국회 앞에서 열리는 '행정수도특별법 연재 제정을 위한 국민 결의대회'에는 신용한 충청북도지사, 허태정 대전광역시장, 홍종완 충청남도 행정부시장 등 충청권 광역단체 관계자들이 참석해 결의사를 낭독할 예정이다.이어 남종섭 대한민국시도의회의장협의회 회장을 비롯해 이상식 충청북도의회 의장, 조철기 충청남도의회 의장, 조성칠 대전광역시의회 의장 등이 연대 발언에 나선다.입법 완수 결의에는 이번 행사의 주축이기도 한 강준현, 김종민, 황운하 국회의원이 참여하며, 최민희 더불어민주당 최고위원을 비롯해 김태영, 박범계, 장종태, 이재관, 전은수, 이강일, 이연희, 전은수 국회의원 등도 행정수도특별법 제정을 위한 지지 발언에 나설 예정이다.이 밖에도 참여연대 진영종 공동대표, 대한민국 주민자치협의회 지형일 회장, 한국YMCA전국연맹 이윤희 사무총장 등 시민사회단체 대표들과 임만균 서울특별시의회 의장, 박종혁 인천광역시의회 의장 등도 연대 발언에 참여해 행정수도 완성을 위한 전국적인 연대 의지를 밝힌다.마지막으로 조상호 세종특별자치시장과 안신일 세종시의회 의장이 행정수도 완성을 위한 결의를 발표한다.행사의 대미는 '행정수도 완성 결의'와 '공동행동 선언', 충청권 4개 시·도가 참여하는 '퍼즐 맞추기 퍼포먼스'로 장식한다. 이후 참가자 전체 기념촬영을 끝으로 행사를 마무리할 예정이다.